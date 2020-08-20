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    Кто добудет третью путевку в Серию А?

    Экспресс дня 20 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 20 августа
    Игрок «Специи»
    20 августа в Италии и Испании состоятся поединки за последние путевки в элиту, а в Лиге Европы сезона 2020/21 пройдут матчи предварительного раунда.

    «Специя» — «Фрозиноне»

    Футбол. Италия. Плей-офф за выход в Серию А. Ответный матч

    «Специя» в регулярном чемпионате Серии Б заняла третье место, отстав на восемь очков от второй строки, которая давала напрямую билет в элиту.

    После рестарта первенства коллектив из восьми сыгранных встреч выиграл четыре при трех поражениях и одной ничьей. В плей-офф «Специя» стартовала с полуфинала, где прошла «Кьево», а в первом финальном матче на выезде сумела переиграть своего предстоящего противника (1:0).

    «Фрозиноне» в регулярном первенстве второго по силе дивизиона Италии занял пятое место, отстав от предстоящего соперника на четыре очка.

    После перерыва в восьми матчах у команды была только одна победа, а еще она трижды играла вничью и четырежды уступала. Плей-офф она начала с четвертьфинала, где одолела «Читтаделлу», а в полуфинале по сумме двух встреч оказался сильней «Порденоне».

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    • «Фрозиноне» после домашнего поражения (0:1) уж точно не будет отсиживаться в обороне. Вполне возможно, что поединок будет более-менее результативным.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.43.

    «Эльче» — «Жирона»

    Футбол. Испания. Плей-офф за выход в Примеру. Первый матч

    «Эльче» пробился в плей-офф только с шестого места Сегунды, обойдя ближайшего преследователя всего лишь на одно очко.

    В полуфинале плей-офф коллектив прошел «Сарагосу». На своем поле «Эльче» разошелся с соперником нулевой ничьей, а на выезде одержал викторию (1:0).

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    «Жирона» регулярное первенство Сегунды завершила на пятой строчке, обогнав предстоящего соперника на два балла.

    В первом раунде плей-офф каталонцы выбили «Альмерию», дважды обыграв оппонента: 1:0 дома и 2:1 на выезде.

    В рамках данного сезона «Эльче» дважды обыграл «Жирону» (1:0 и 2:0). От этого поединка ждем благоприятного результата от хозяев, т.к. каталонцы не особо убедительны на выезде.

    Ставка: 1Х за 1.44.

    «Колрейн» — «Ла-Фиорита»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Колрейн» в досрочно завершившемся чемпионате Северной Ирландии финишировал на втором месте, отстав от первой строки всего на четыре пункта.

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    Последний раз коллектив принимал участие в еврокубках в сезоне 2018/19. В том сезоне он уступил в первом раунде отбора Лиги Европы сербскому «Спартаку» — 0:2 и 1:1.

    «Ла Фиорита» завершила второй этап чемпионата Сан-Марино, который из пандемии завершили досрочно, на четвертом месте, но получили билет в еврокубки.

    На евроарене коллектив выступает крайне неудачно, проиграв 16 матчей при одной ничьей, забив в этих встречах только два гола, а пропустил аж 48.

    «Колрейн» в родных стенах должен легко справиться с гостями из Сан-Марино. Ставим на хозяев с форой (-1,5).

    Ставка: победа «Колрейна» с форой (-1,5) за 1.65.

    Общий коэффициент — 3.39. 0

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    Экспресс дня 20 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.39
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