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    Сенсационный «Лион» не устоит против блистательной «Баварии»?

    Экспресс дня 19 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 августа
    «Бавария»
    В среду, 19 августа, в Португалии сыграют второй полуфинальный матч ЛЧ сезона 2019/20, и в этот же день пройдут матчи квалификации нового сезона этого же турнира.

    «Лион» — «Бавария»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала

    «Лион» не без труда преодолел групповой этап Лиги чемпионов, но а в плей-офф уже успел сотворить две сенсации, выбив два топ-клуба.

    В 1/8 «ткачи» по правилам выездного гола отправили отдыхать «Ювентус» (1:0 и 1:2), а в четвертьфинале одолели «Манчестер Сити», выиграв на нейтральном поле со счетом 3:1.

    «Бавария» выиграла во всех матчах текущей Лиги чемпионов. В 1/8 финала она легко справилась с лондонским «Челси», выиграв оба матча с общим счетом 7:1.

    В четвертьфинале немцы унизили «Барселону», разгромив каталонцев 8:2, став первой командой в истории ЛЧ, которая забила восемь голов на стадии плей-офф. Отметим, что мюнхенцы забили в этом турнире 39 мячей (в среднем 4,3 гола за игру).

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    • «Лион» и так прыгнул уже выше головы, и против блистательной «Баварии» шансов у «ткачей» будет немного. Ставим на викторию мюнхенцев, но не думаем, что немцы забьют уж очень много.

    Ставка: победа «Баварии» + ТМ 4,5 за 1.73.

    «Динамо» Тбилиси — «Тирана»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    В Лиге чемпионов «Динамо» Тбилиси не играло с 2016 года. Тогда грузинам удалось пройти армянский «Алашкерт», после чего они уступили по сумме двух встреч одноклубникам из Загреба (0:1 и 0:2).

    В чемпионате Грузии, где прошло уже 10 туров, «Динамо» идет вторым. На данный момент у коллектива 4-матчевая беспроигрышная серия, где было три победы. Последний раз динамовцы выходили на поле в официальной игре 12 августа.

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    В главном еврокубке «Тирана» не играла с сезона 2009/10, когда во втором отборочном раунде проиграла норвежскому «Стабеку» — 1:1 и 0:4.

    Коллектив свой последний матч провела 2 августа в Кубке Албании, потерпев поражение от «Теуты» со счетом 0:2, т.с. продлив свою безвыигрышную серию до трех встреч.

    Как правило, албанские команды плохо проводят выездные встречи. Ставим на то, что чемпион Грузии обыграет «Тирану» еще по итогам основного времени.

    Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.00.

    «Шериф» — «Фола»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    В Лиге чемпионов в прошлом сезоне «Шериф» уже в первом отборочном раунде прекратил борьбу, проиграв грузинскому «Сабуртало» (0:3 и 3:1), а годом ранее молдоване прошли «Торпедо» из Кутаиси, но затем уступил македонской «Шкендии».

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    Отметим, что у клуба из Тирасполя на данный момент 9-матчевая победная серия, где все матчи пришлись на внутреннее первенство, в котором он безоговорочно лидирует.

    «Фола» в Лиге чемпионов играла всего два раза (в сезоне 2013/14 и 2015/16). Оба раза коллектив из Люксембурга был бит загребским «Динамо», трижды проиграв при одной ничьей.

    Свою последнюю официальную игру команда провела аж 8 марта, после чего ушла на карантин. В прошлом месяце «Фола» дважды проиграла в товарняках.

    «Шериф» не должен дома испытает особых проблем с «Фолой», выиграв с преимуществом минимум в два мяча.

    Ставка: победа «Шерифа» с форой (-1,5) за 1.74.

    Общий коэффициент — 6.02. 0

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