Экспресс дня 18 августа. Прогнозы и ставки на футбол

18 августа пройдет первый полуфинальный поединок ЛЧ сезона-2019/20, а также в этот день будут играть и матчи квалификации самого престижного еврокубка сезона 2020/21.

«РБ Лейпциг» — ПСЖ

Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала

«РБ Лейпциг» свою группу Лиги чемпионов выиграл. В шести встречах команда одержала три виктории, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

В плей-офф «быки» сперва дважды справились с «Тоттенхэм» (3:0 и 1:0), а в четвертьфинале оказались сильней мадридского «Атлетико» (2:1). В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» завоевал бронзовые медали.

ПСЖ на групповой стадии турнира в пяти поединках добивался викторий и сыграл вничью на выезде с мадридским «Реалом», т.с. заняв уверенно первое место в своем квартете.

В 1/8 финала ЛЧ парижане прошли «Боруссии» из Дортмунда (2:0 и 1:2), а в 1/4 финала они только на последних секундах вырвали победу у «Аталанты» (2:1). На внутренней арене столичный коллектив взял все три трофея.

Так как ошибки будут дорого стоить в этом поединке, не ждем от него открытого футбола с изобилие голов.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.52.

«Селтик» — «КР Рейкьявик»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

В противостоянии чемпионов Шотландии и Исландии предельно все ясно, «кельты» будут здесь безоговорочными фаворитами.

Клуб из Глазго еще никогда не оступался на самой ранней стадии еврокубков, а исландцы в последнее время сразу заканчивали своей европуть, зачастую крупно проигрывая на выезде.

Шесть лет тому назад эти команды уже играли на стадии квалификации. И тогда «Селтик» без особого труда дважды обыграл «КР Рейкьявик» — 4:0 и 1:0.

Прогнозируем, что в данном поединке, который пройдет в Шотландии, хозяева разгромят гостей с «ледяного острова».

Ставка: победа «Селтика» с форой (-2,5) за 1.95.

«Црвена Звезда» — «Европа»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Црвена Звезда», которая в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов добралась до группового этапа, как правило, легко преодолевает первые квалификационные раунды.

В своем квартете ЛЧ белградцы заняли последнее место, набрав сего три очка, обыграв в родных стенах греческий «Олимпиакос» со счетом 3:1.

«Европа» принимала участие всего шесть раз в еврокубках и только дважды смогла преодолеть хотя бы один раунд.

Но эти виктории в противостояниях гибралтарцы добыли с соседями по таблице коэффициентов УЕФА, а с превосходящими в силе соперниками они часто крупно проигрывали.

На своей арене чемпион Сербии не должны испытать проблем с противником, явно уступающем ему в классе.

Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-2,5) за 1.39.

Общий коэффициент — 4.11. 0