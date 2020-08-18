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    Кто стане первым финалистом Лиги чемпионов-2019/20?

    Экспресс дня 18 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 августа
    Неймар
    18 августа пройдет первый полуфинальный поединок ЛЧ сезона-2019/20, а также в этот день будут играть и матчи квалификации самого престижного еврокубка сезона 2020/21.

    «РБ Лейпциг» — ПСЖ

    Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала

    «РБ Лейпциг» свою группу Лиги чемпионов выиграл. В шести встречах команда одержала три виктории, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

    В плей-офф «быки» сперва дважды справились с «Тоттенхэм» (3:0 и 1:0), а в четвертьфинале оказались сильней мадридского «Атлетико» (2:1). В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» завоевал бронзовые медали.

    ПСЖ на групповой стадии турнира в пяти поединках добивался викторий и сыграл вничью на выезде с мадридским «Реалом», т.с. заняв уверенно первое место в своем квартете.

    В 1/8 финала ЛЧ парижане прошли «Боруссии» из Дортмунда (2:0 и 1:2), а в 1/4 финала они только на последних секундах вырвали победу у «Аталанты» (2:1). На внутренней арене столичный коллектив взял все три трофея.

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  • 13/08/2020

    • Так как ошибки будут дорого стоить в этом поединке, не ждем от него открытого футбола с изобилие голов.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.52.

    «Селтик» — «КР Рейкьявик»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    В противостоянии чемпионов Шотландии и Исландии предельно все ясно, «кельты» будут здесь безоговорочными фаворитами.

    Клуб из Глазго еще никогда не оступался на самой ранней стадии еврокубков, а исландцы в последнее время сразу заканчивали своей европуть, зачастую крупно проигрывая на выезде.

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    Шесть лет тому назад эти команды уже играли на стадии квалификации. И тогда «Селтик» без особого труда дважды обыграл «КР Рейкьявик» — 4:0 и 1:0.

    Прогнозируем, что в данном поединке, который пройдет в Шотландии, хозяева разгромят гостей с «ледяного острова».

    Ставка: победа «Селтика» с форой (-2,5) за 1.95.

    «Црвена Звезда» — «Европа»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Црвена Звезда», которая в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов добралась до группового этапа, как правило, легко преодолевает первые квалификационные раунды.

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  • 14/08/2020

    • В своем квартете ЛЧ белградцы заняли последнее место, набрав сего три очка, обыграв в родных стенах греческий «Олимпиакос» со счетом 3:1.

    «Европа» принимала участие всего шесть раз в еврокубках и только дважды смогла преодолеть хотя бы один раунд.

    Но эти виктории в противостояниях гибралтарцы добыли с соседями по таблице коэффициентов УЕФА, а с превосходящими в силе соперниками они часто крупно проигрывали.

    На своей арене чемпион Сербии не должны испытать проблем с противником, явно уступающем ему в классе.

    Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-2,5) за 1.39.

    Общий коэффициент — 4.11. 0

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    Экспресс дня 18 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.11
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