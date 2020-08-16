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    Кто станет первым финалистом Лиги Европы?

    Экспресс дня 16 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 августа
    Антони Марсьяль
    В воскресенье, 16 августа, пройдет первый полуфинальный поединок Лиги Европы, а в Бельгии и Шотландии состоятся игры внутренних первенств.

    «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»

    Футбол. Лига Европы. 1/2 финала

    «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе ЛЕ добился четырех побед при одной ничьей и поражении, став в итоге в квартете первым.

    Первые два раунда плей-офф турнира манкунианцы легко преодолели, по два раза обыграв «Брюгге» и ЛАСК, а в четвертьфинале только в дополнительное время одолели «Копенгаген» (1:0). В АПЛ «МЮ» занял третье место.

    «Севилья» также выиграла свою группу Лиги Европы, победив в пяти поединках при одном поражении, уступив только на выезде АПОЭЛю.

    В 1/16 финала «нервионцы» с трудом прошли румынский «Клуж», дважды сыграв вничью (0:0 и 1:1). После чего «всухую» переиграли «Рому» (2:0) и «Вулверхэмптон» (1:0) в 1/8 и 1/4 финалах соответственно. В Примере севильцы финишировали на четвертой позиции.

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    • Так как на кону буде стоять билет в финал турнира, не стоит ждать от команд открытого футбола с изобилием голов.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.61.

    «Андерлехт» — «Сент-Трюйден»

    Футбол. Чемпионат Бельгии. 2-й тур

    «Андерлехт» прошлый чемпионат Бельгии провалил, заняв в турнирной таблице только восьмое место, выиграв всего 11 матчей из 29.

    На старте же текущего сезона клуб из Брюсселя в товарняке сыграл вничью с «Нантом» (0:0), а уже в первом туре чемпионата на выезде поделил очки с «Мехеленом» (2:2).

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    «Сент-Трюйден» в предыдущем первенстве страны финишировал только на 12 позиции, победив всего в девяти встречах из 29 проведенных.

    При подготовке к новому сезону коллектив выиграл три из четырех товарищеских матчей, а новое первенство начал домашней викторией над «Гентом» (2:1).

    «Сент-Трюйден» неплохо вошел в новый сезоне, и способен дать бой некогда грозе бельгийского первенства.

    Ставка: победа «Сент-Трюйдена» с форой (+2) за 1.31.

    «Ливингстон» — «Рейнджерс»

    Футбол. Чемпионат Шотландии. 4-й тур

    «Ливингстон» прошлый чемпионат Шотландии завершил на пятой позиции, а в этом первенстве после трех проведенных туров идет десятым с одним набранным пунктом.

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    Этот балл коллектив заработал в минувшем игровом дне, расписав мировую с «Мозеруэллом» (2:2) на выезде, перед этим уступил 1:4 дома «Хиберниану» и 0:1 на выезде «Сент-Миррену».

    «Рейнджерс», который завершил минувший чемпионат на второй позиции, в этом сезоне пока возглавляет турнирную таблицу первенства, выиграв три игры из трех.

    «Джерс» начали с выездной виктории над «Абердином» (1:0), а затем по 3:0 в родных стенах одолели «Сент-Джонстон» и «Сент-Миррен».

    «Рейнджерс» в прошлом сезоне четыре раза обыграл предстоящего противника, скорее всего, клуб из Глазго продолжит эту удачную серию.

    Ставка: победа «Рейнджерса» за 1.35.

    Общий коэффициент — 2.84. 0

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