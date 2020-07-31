Экспресс дня 31 июля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Во Франции разыграют трофей Кубка Лиги, а в Белоруссии и Швейцарии будут играть матчи чемпионата. Во Франции разыграют трофей Кубка Лиги, а в Белоруссии и Швейцарии будут играть матчи чемпионата..

    ПСЖ — «Лион»

    Футбол. Кубок французской лиги. Финал

    В текущем розыгрыше Кубка Лиги парижский коллектив легко добрался до финала, одержав три крупные победы.

    В этом сезоне ПСЖ уже успел стать чемпионом страны, на момент остановки первенства они лидировал с большим отрывом, а плюс к этому парижане стали победителями Кубка страны, переиграв в решающем матче «Сент-Этьен» (1:0).

    В этом чемпионате Франции «Лион» финишировала только на седьмой позиции, в Кубке страны дошел до полуфинала, где как раз проиграл ПСЖ (1:5).

    Первые два раунда Кубка Лиги «ткачи» преодолели легко, а в полуфинале они только в серии послематчевых пенальти смогли разобраться с «Лиллем», сыграв в основное время 2:2.

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    • В последние годы в личных встречах заметный перевес у ПСЖ. Наверняка парижане сделают требл, выиграв в этом матче еще в основное время.

    Ставка: победа ПСЖ в основное время за 1.61.

    «Слуцк» — «Шахтер» Солигорск

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 20-й тур

    «Слуцк» с 21 очком занимает в турнирной таблице чемпионата Белоруссии 12 место, имея перевес перед опасной зоной всего в три балла.

    В 11 предыдущих турах первенства коллектив восемь раз уступал, еще дважды разойдясь миром и одержав одну викторию. Победа была одержана тур тому назад дома над «Ислочью» (2:1), после чего он проиграл в гостях «Витебску» (0:2).

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    «Шахтер» возглавляет турнирную таблицу белорусского первенства, но имеет одинаковое количество набранных очков со вторым БАТЭ.

    На данный момент у команды из Солигорска 15-матчевая беспроигрышная серия, где десять из них были победными. В прошлом туре «горняки» на домашнем поле разгромили «Смолевичи» (4:0).

    Пребывающий в прекрасной форме «Шахтер» не должен испытать проблем с претендентом на понижение в классе. Ставим на викторию гостей с форой (-1).

    Ставка: победа «Шахтера» с форой (-1) за 1.41.

    «Санкт-Галлен» — «Ксамакс»

    Футбол. Чемпионат Швейцарии. 35-й тур

    «Санкт-Галлен» за два тура до финиша швейцарского первенства идет на второй строке, отставая от лидера на пять очков, и имеет небольшие шансы на чемпионство.

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    «Зелено-белые» неудачно провели последний отрезок, проиграв две встречи при одном победном результате, который был в минувшем туре над «Цюрихом» (3:1) в гостях.

    «Ксамакс» уже давно лишился шансов сохранить прописку в элите. Коллектив из Навшталя идет последний и уже точно останется на дне.

    Две последние игры коллектив проиграл, но соперники были клубы из топ-4. Перед этим «Ксамакс» смог выиграть одни поединок и один свести вничью.

    «Санкт-Галлен» будет до последнего вести борьбу за чемпионство, так что осечки с аутсайдером он не должен допустить.

    Ставка: победа «Санкт-Галлена» за 1.31.

    Итоговый коэффициент — 2.97. 0

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