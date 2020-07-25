Экспресс дня 25 июля. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 25 июля, в Екатеринбурге пройдет финальный матч Кубка России, в чемпионате Италии сыграют несколько матчей 36-го тура. В субботу, 25 июля, в Екатеринбурге пройдет финальный матч Кубка России, в чемпионате Италии сыграют несколько матчей 36-го тура.

«Химки» — «Зенит»

Футбол. Кубок России. Финал

«Химки» до финала Кубка прошли пять соперников, три из которых были представители РПЛ, но не топовые команды.

В полуфинале подмосковный коллектив в гостях одолел «Урал» (3:1), а в четвертьфинале разгромил московское «Торпедо» (5:1). В досрочно завершившемся первенстве ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили путевку в Премьер-лигу.

«Зенит» по пути в финал Кубка России убрал со своего пути четыре клуба. Четвертьфинал питерцы смогли преодолеть только по итогам овертайма, одолев «Ахмат» (2:1), в 1/2 финала они в родных стенах переиграли московский «Спартак» (2:1).

«Сине-бело-голубые» уверенно выиграли Премьер-лигу. За всю дистанцию чемпионата они проиграла всего две встречи, и значительно опередили ближайшего преследователя.

«Зенит» по всем показателям намного сильней «Химок», и наверняка питерцы без проблем одолеют подмосковный клуб. Советуем ставить на викторию «Зенита» с форой (-1,5).

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1,5) за 1.70.

«Дженоа» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. 36-й тур

«Дженоа» еще не гарантировал себе сохранение прописки в Серии А. За три тура до финиша «грифоны» в турнирной таблице располагаются на 17 строчке, обходя зону вылета на четыре очка.

После рестарта коллектив проиграл четыре раза при трех победах и двух мировых. В двух предыдущих турах он поочередно одолел дома «Лечче» и на выезде «Сампдорию» (по 2:1).

За три тура до финиша Серии А «Интер» идет третьим. Первой позиции он проигрывает семь баллов, а от второго места отстает всего на один балл.

После перерыва миланцы в чемпионате выиграли только пять встреч при четырех ничьих и одном поражении. В двух предыдущих турах первенства «нерадзурри» поочередно расходились миром в гостях с «Ромой» (2:2) и дома с «Фиорентиной» (0:0).

«Дженоа», который еще не решил вопрос с сохранением прописки в элите, способен заработать очки, но все же поставим на хозяев с форой (+1).

Ставка: победа «Дженоа» с форой (+1) за 1.79.

«Наполи» — «Соссауло»

Футбол. Чемпионат Италии. 36-й тур

«Наполи» на данный момент в турнирной таблице Серии А занимают седьмое место, и максимум может подняться на пятую позицию.

Все прогнозы на футбол

Пост-карантинные поединки принесли неаполитанцам пять побед, две мировые и два поражения. Накануне «голубые» в гостях уступили «Парме» (1:2), а перед эти выиграли три встречи и дважды сыграли вничью.

«Сассуоло» в турнирной таблице находится на восьмом месте, и выше подняться уже точно не сможет, но опуститься может всего на одну позицию.

В десяти проведенных матчах после рестарта коллектив потерпел только два поражения, а также четырежды сыграв вничью и одержав четыре виктории. В прошлом туре он в родных стенах уступил «Милану» (1:2), но играл в меньшинстве весь второй тайм.

С результативностью у этих коллективов все в порядке. Думаем, что в этом поединке отличатся оба клуба.

Ставка: обе забьют — да за 1.57.

Итоговый коэффициент — 4.77. 0