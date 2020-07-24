Экспресс дня 24 июля. Прогнозы и ставки на футбол

24 июля состоится финал Кубка Франции, а в чемпионатах Италии и Белоруссии будут сыграны поединки очередных туров. 24 июля состоится финал Кубка Франции, а в чемпионатах Италии и Белоруссии будут сыграны поединки очередных туров.

ПСЖ — «Сент-Этьен»

Футбол. Кубок Франции. Финал

Парижане, которые в досрочно завершившемся чемпионате, были признаны чемпионами, легко пробились в финал национального Кубка. В трех из пяти матчей были одержаны крупные победы, пропущено за весь розыгрыш только два гола.

При подготовке в предстоящему матчу ПСЖ провел две встречи, одержав в них разгромные «сухие» виктории. Накануне «столичные» одолели 4:0 шотландский «Селтик».

«Сент-Этьен» в прошедшем чемпионате Франции вел борьбу за выживания, завершив турнир на 17 позиции.

В Кубке «зеленые» в первых четырех раундах прошли клубы из низов, и только в полуфинале одолели элитный «Ренн» (2:1). «Сент-Этьен» выиграл все три матча при подготовке к финалу.

ПСЖ намного сильнее своего предстоящего противника. Наверняка парижане выиграют крупно.

Ставка: победа ПСЖ с форой (-2) за 1.52.

«Милан» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии. 36-й тур

«Милан» и «Аталанта» уже решили свои задачи на сезон. «Россонери» добыли билет в Лигу Европы, а «боги» — в Лигу чемпионов.

Оба коллектива имеют длительные беспроигрышные серии. После рестарта миланцы выиграли семь встреч при двух ничьих, а бергамцы добыли восемь викторий также при двух ничьих.

В минувшем туре «Милан» в гостях переиграл крепкий «Сасуоло» (2:1), «Аталанта» дома минимально одолела «Болонью» — 1:0.

В игре двух коллектив, набравшим превосходную форму, вполне можно ожидать результативных ударов в обе стороны.

Ставка: обе забьют — да за 1.39.

«Рух» Брест — «Славия»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 19-й тур

«Рух» с 25 набранными очками идет на девятом месте в турнирной таблице белорусского первенства, уступая шесть очков третьей позиции.

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В прошлом туре клуб из Бреста дома был разгромлен БАТЭ со счетом 0:3, а перед этим он выиграл три игры подряд.

«Славия» имеет 22 очка и идет на 11 строке в турнирной таблице, опережая опасную зону на четыре балла.

Клуб из Мозыря в своей последней проведенной игре расписал мировую на выезде с БАТЭ (1:1), а ранее в родных стенах смог одолеть «Слуцк» — 3:1.

Ожидаем, что игра середняков белорусского первенства будет не особо результативной.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.38.

Итоговый коэффициент — 2.91. 0