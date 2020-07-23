Экспресс дня 23 июля. Прогнозы и ставки на футбол

23 июля доиграют 35-й тур в итальянской Серии А, а в шведском первенстве состоится ряд матчей 10-го тура. 23 июля доиграют 35-й тур в итальянской Серии А, а в шведском первенстве состоится ряд матчей 10-го тура.

«Удинезе» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. 35-й тур

«Удинезе» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 16 место, но зону вылета команда обходит на семь очков, и наверняка избежит вылета.

После возобновления Серии А коллектив по два раза выиграл и расходился миром, проиграв четыре раза. В прошлом туре «фриульцы» на выезде уступили «Наполи» (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное время.

«Ювентус» находится на первой позиции в турнирной таблице Серии А, имея запас перед второй строчкой в восемь очков, сыграв на матч меньше.

В минувшем туре клуб из Турина на своей арене оказался сильней «Лацио» (2:1). Этой викторией «черно-белые» прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой раз потерпели фиаско и дважды играли вничью.

В предстоящем матче ставим на виктории «Ювентуса», который наверняка хочет побыстрее оформить чемпионский титул.

Ставка: П2 за 1.60.

«Лацио» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии. 35-й тур

«Лацио» за четыре тура до финиша в турнирной таблице Серии А располагается на четвертом месте. И в случае успеха в этой игре обеспечит себе место в ЛЧ.

Отметим, что в восьми пост-карантинных встречах римляне одержали всего две виктории, потерпев при этом пять поражений. В прошлом туре первенства они в гостях уступили «Ювентусу» (1:2), доведя свою серию до пяти встреч без побед.

«Кальяри» в чемпионате идет на 11 позиции, решив уже свои задачи на сезон. Вылет островитянам не угрожает, но и выше десятой строчки они вряд ли поднимутся.

В своей последней сыгранной игре они на своем поле сыграли вничью с «Сассуоло» (1:1), а туром ранее в гостях крупно проиграли «Сампдории» (0:3).

Ожидаем, что «Лацио» прервет свою неудачную серию, одолев уже утративших мотивацию островитян.

Ставка: П1 за 1.50.

«Гетеборг» — «Фалькенберг»

Футбол. Чемпионат Швеции. 10-й тур

После девяти сыгранных туров «Гетеборг» с 10 набранными очками находится на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Швеции, опережая опасную зону всего на три балла.

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«Ангелы» неудачно провели последний четыре игры первенства, дважды проиграв при двух мировых исходах. В минувшем туре они в гостях сыграли 1:1 с «Хаммарбю».

«Фалькенберг» — аутсайдер текущего шведского первенства. За девять игр он набрал всего шесть очков, но от безопасной позиции отстает всего на два пункта.

Свою единственную викторию коллектив одержал еще на старте турнира, после чего шесть раз проиграл дважды сыграл вничью. Накануне команда дома расписала мировую с «Хельсинборгом» (2:2).

«Гетеборг» проводит не лучший свой сезон, но аутсайдера дома одолеть обязан.

Ставка: П1 за 1.73.

Итоговый коэффициент — 4.15. 0