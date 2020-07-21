Экспресс дня 21 июля. Прогнозы и ставки на футбол

21 июля в АПЛ пройдут две встречи, а в итальянском первенстве «Аталанта» сыграет с «Болоньей». 21 июля в АПЛ пройдут две встречи, а в итальянском первенстве «Аталанта» сыграет с «Болоньей».

«Астон Вилла» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур

«Астон Вилла» за два тура до финиша в турнирной таблице Премьер-лиги находится в зоне вылета, на 18 месте, отставая от 17 строчки на три балла.

После рестарта бирмингемцы одержали только одну победу, обыграв тур тому назад на домашнем поле «Кристал Пэлас» (2:0), а в минувшем игровом дне они в гостях разошлись миром с «Эвертоном» (1:1).

«Арсенал» в турнирной таблице АПЛ идет десятым, но шестой еврокубковой строке «канониры» проигрывают пять очков при игре в запасе.

В прошлом туре первенства лондонский коллектив сумел в родных стенах одолеть «Ливерпуль» со счетом 2:1, а накануне «Арсенал» пробился в финал Кубка Англии, одолев дома в полуфинале «Манчестер Сити» (2:0).

Обоим клубам очень нужны очки, но «канониры» затратили много сил в кубковом поединке, поэтому ставим на хозяев с форой (+1).

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (+1) за 1.41.

«Уотфорд» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур

«Уотфорд» за два тура до финиша АПЛ располагается на 17 позиции, опережая зону вылета всего лишь на три балла.

В прошлом туре первенства «шершни» в гостях потерпели поражение от «Вест Хэма» (1:3), а перед этим выиграли две домашние встречи, поочередно одолев по 2:1 «Норвич» и «Ньюкасл».

«Манчестер Сити» еще пару туров тому назад гарантировал себе второе место, и поэтому доигрывает чемпионат уже без должной мотивации.

В последнем сыгранном матче первенства «горожане» скромно дома одолели «Борнмут» (2:1), но затем они без шансов уступили в полуфинале Кубка Англии «Арсеналу», проиграв в гостях со счетом 0:2.

«Уотфорд» неплохо играет на своем поле, и вполне может забить уже немотивированному сопернику.

Ставка: «Уотфорд» забьет — да за 1.64.

«Аталанта» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии. 35-й тур

«Аталанта» в турнирной таблице Серии А занимает третью позицию, проигрывая очко второй строке, а от лидера отстает на шесть пунктов. Отметим, что бергамцы уже гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов.

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На данный момент «Аталанта» в первенстве вот уже 14 туров обходится без поражений, в которых было 11 викторий. В минувшем игровом дне «боги» в гостях поделили очки с «Вероной» (1:1), а перед этим разгромили дома «Брешию» (6:2).

«Болонья» в турнирной таблице Серии А располагается на десятой строчке, решив уже свои вопросы на этот сезон.

В прошлом же матче первенства «Болонья» в гостях уступила «Милану» со счетом 1:5, а ранее она поделила очки с «Наполи», сыграв на своей арене вничью 1:1.

«Аталанта» пребывает в прекрасной форме, и наверняка в родных стенах справится с середняком чемпионата.

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1) за 1.42.

Итоговый коэффициент — 3.28. 0