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    «Ювентус» в Турине обыграет «Лацио»?

    Экспресс дня 20 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 20 июля
    «Ювентус»
    В понедельник, 20 июля, в Италии пройдет матч лидеров, а в Англии состоятся ряд игр 37-го тура. В понедельник, 20 июля, в Италии пройдет матч лидеров, а в Англии состоятся ряд игр 37-го тура.

    «Ювентус» — «Лацио»

    Футбол. Чемпионат Италии. 34-й тур

    За пять туров до финиша Серии А «Ювентус» идет во главе турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

    Туринцы не могут победить уже в трех встречах подряд, проиграв на выезде 2:4 «Милану», а также сыграв вничью дома 2:2 с «Аталантой» и в гостях 3:3 с «Сассуоло».

    «Лацио» разместился на четвертой позиции в турнирной таблице итальянского первенства, проигрывая восемь очков лидеру, а пятую строку опережает на 12 баллов.

    У римлян на текущий момент 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой они сперва уступили в трех играх подряд, а в минувшем туре сыграли вничью 0:0 с «Удинезе» в гостях.

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    • Оба коллектива сейчас находятся не в лучших кондициях, но туринцы все-таки выглядят предпочтительней своего оппонента, так что ставим на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.65.

    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур

    «Вулверхэмптон» ведет борьбу за попадание в Лигу Европы. На данный момент «волки» идут шестыми, но седьмой «Тоттенхэм» отстает всего на очко.

    В минувшем туре «оранжево-черные» на выезде сыграли вничью 1:1 с «Бернли», а перед этим в родных стенах оказались сильнее «Эвертона» — 3:0.

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    «Кристал Пэлас» уже решил свой вопрос на сезон, сохранив прописку в элите. За два тура до финиша АПЛ лондонцы находятся на 14 месте и наверняка так и останутся на этой позиции.

    «Стекольщики» проиграли свои последние шесть встреч, пять из которых были «сухими». В минувшем туре они дома уступили «МЮ» со счетом 0:2.

    В свете борьбы за билет в ЛЕ, «волки» не имеют право допустить осечку в игре с кризисным соперником.

    Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 1.51.

    «Брайтон» — «Ньюкасл»

    Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур

    «Брайтон» за два тура до финиша в турнирной таблице Премьер-лиги занимает 16 строчку, обходя зону вылета на шесть баллов.

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    В прошлом туре первенства «чайки» в гостях поделили очки с «Саутгемптоном» (1:1), а перед этим проиграли в двух домашних встречах кряду, но очень серьезным соперникам.

    «Ньюкасл» в турнирной таблице АПЛ разместился на 13 позиции. Выше подняться у «сорок» шансы не особо высоки, но в то же время и ниже 15 места они уже не опустится.

    Команда проиграла в трех последних сыгранных поединках первенства. В прошлом туре коллектив на домашнем поле уступил «Тоттенхэму» (1:3), а до этого были фиаско в гостях от «Ман Сити» (0:5) и «Уотфорда» (1:2).

    «Брайтон», который еще не решил вопрос с сохранением прописки, должен добиться положительного исхода. Ставим на хозяев с 0 форой.

    Ставка: победа «Брайтона» с форой 0 за 1.46.

    Итоговый коэффициент — 3.63. 0

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    Экспресс дня 20 июля. Прогнозы и ставки на футбол. В понедельник, 20 июля, в Италии пройдет матч лидеров, а в Англии состоятся ряд игр 37-го тура. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.63
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