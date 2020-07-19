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    «Тоттенхэм» лишит «Лестер» места в ЛЧ?

    Экспресс дня 19 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 июля
    Жозе Моуринью
    19 июля в АПЛ сыграют ряд матчей предпоследнего тура, а в Примере состоятся игры заключительного игрового дня. 19 июля в АПЛ сыграют ряд матчей предпоследнего тура, а в Примере состоятся игры заключительного игрового дня.

    «Тотенхэм» — «Лестер»

    Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур

    «Тоттенхэм» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимает седьмую строчку, отставая от шестого места всего лишь на один балл.

    После возобновления чемпионата «шпоры» в семи сыгранных матчах сумели одержать четыре виктории, еще дважды разойдясь миром и раз проиграв. В двух последних проведенных турах они поочередно дома одолели «Арсенала» (2:1) и в гостях «Ньюкасл» (3:1).

    «Лестер» в чемпионской гонке занимает четвертое место, имея одинаковое количество баллов с пятой позицией, а третьей строчке уступает лишь одно очко.

    После паузы «лисы» в семи проведенных встречах Премьер-лиги по два раза победили и проиграли, а также трижды сыграли вничью. В минувшем туре они на своем поле одержал викторию над «Шеффилдом Юнайтед» (2:0).

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    • У клубов турнирная ситуация такова, что им необходимо побеждать, и наверняка коллективы проведут результативный матч.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.30.

    «Леганес» — «БРеал»

    Футбол. Чемпионат Испании. 38-й тур

    «Леганес» идет на вылет, но от спасительной строки «огурцы» отстают всего лишь на одно очко.

    За минувшие четыре игры они смогли набрать десять очков, выиграв три встречи при одном ничейном результате. В двух последних турах «зелено-белые» поочередно одолели дома 1:0 «Валенсию» и 2:0 в гостях «Атлетик».

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    «Реал» в минувшем туре на своей территории переиграл 2:1 «Вильярреал» и досрочно стал чемпионом Испании.

    «Сливочные» выиграли все свои поединки после рестарта первенства, пропустив за все эти матчи всего лишь четыре гола.

    Прогнозируем, что аутсайдер все же сможет одолеть дома чемпиона.

    Ставка: победа «Леганеса» за 2.99.

    «Эспаньол» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании. 38-й тур

    «Эспаньол» уже давно попрощался с элитой испанского футбола. «Попугаи» уже точно не поднимутся со дна турнирной таблицы Примеры.

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    Каталонцы проиграли последние восемь встреч в испанском первенстве, не забивая в шести случаях из восьми.

    «Сельта» идет в одном пункте от зоны вылета. И только победа «кельтов» позволит им сохранит прописку в элите.

    Клуб из Виго выдал неудачный отрезок в последних проведенных шести играх, трижды проиграв при таком же количестве ничейных результатах. В минувшем туре «Сельта» уступила дома «Леванте» (2:3).

    В свете борьбы за выживание «Сельта» просто обязана брать три очка в предстоящем матче.

    Ставка: победа «Сельты» за 1.70.

    Итоговый коэффициент — 6.60. 0

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    Экспресс дня 19 июля. Прогнозы и ставки на футбол. 19 июля в АПЛ сыграют ряд матчей предпоследнего тура, а в Примере состоятся игры заключительного игрового дня. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.60
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