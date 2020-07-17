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    Все новости спорта

    «Вест Бромвич» сохранит вторую строку?

    Экспресс дня 17 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 июля
    «Вест Бромвич»
    В пятницу, 17 июля, в Англии пройдут по поединку в АПЛ и Чемпионшипе, а в Белоруссии стартует 18 игровой день. В пятницу, 17 июля, в Англии пройдут по поединку в АПЛ и Чемпионшипе, а в Белоруссии стартует 18 игровой день.

    «Вест Хэм» — «Уотфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур

    «Вест Хэм» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент «молотки» с 34 набранными очками занимают в турнирной таблице АПЛ 16 место, опережая 18 строчку всего на три очка.

    После перерыва лондонцы потерпел три поражения, а также одержали две виктории при одном ничейном результате. В предыдущем матче они в гостях разгромили аутсайдера «Норвич» (4:0).

    «Уотфорд» имеет на своем счету также 34 балла, но находится на строку ниже из-за худшей разницы мячей.

    Две последних матча «шершни» провели в родных стенах, добившись в них волевых викторий над «Норвичем» и «Ньюкаслом» (по 2:1). А перед этим они проиграли три встречи подряд.

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    • Гостевые матчи не особо хорошо удаются «Уотфорду», так что рекомендуем ставить на 1Х.

    Ставка: 1Х за 1.33.

    «Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич»

    Футбол. Чемпионшип. 45-й тур

    «Хаддерсфилд» ведет борьбу за выживание. На данный момент команда в турнирной таблице занимает 20 место, опережая зону вылета на три балла.

    После возобновления чемпионата коллектив три поединка проиграл, еще однажды победил и три встречи закончил вничью. В предыдущем туре первенства «терьеры» в гостях поделили очки с «Шеффилдом Уэнсдей» (0:0).

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    «Вест Бромвич» претендует на прямое повышение в классе. За два тура до финиша команда располагается в турнирной таблице на второй строчке, однако третье место опережает только на одно очко.

    Пост-карантинные матчи принесли «дроздам» три победы, столько же ничьих и одно поражение. В двух последних сыгранных играх они поочередно разошлись миром на выезде с «Блэкберном» (1:1) и на домашнем поле с «Фулхэмом» (0:0).

    «Вест Бромвич» допускал осечки в последних двух турах, но теперь должен справиться с одним из аутсайдеров.

    Ставка: П2 за 1.76.

    «Городея» — «Белшина»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 18-й тур

    «Городея» турнирной таблице белорусского первенства идет на 13 позиции, опережая зону переходных матчей всего на очко, при этом сыграв на две игры больше.

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    «Сахарные» не могут выиграть в последних четырех встречах чемпионата, трижды проиграв в этот период. В минувшем туре они были в гостях разгромлены лидирующим «Шахтером» (1:4).

    «Белшина» — главный аутсайдер текущего чемпионата Белоруссии. После 17 проведенных игр на счету у команды только 10 баллов и отставание от спасительной позиции в шесть пунктов.

    В своем последнем проведенном поединке клуб из Бобруйска дома обыграл жодинское «Торпедо» (2:1), а перед этим дважды проиграл при одном ничейном исходе.

    В битве двух аутсайдером ставим на непроигрыш хозяев, т.к. «Белшина» уж очень неуютно себя чувствует вне родных стен.

    Ставка: 1Х за 1.48.

    Итоговый коэффициент — 3.41. 0

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    Экспресс дня 17 июля. Прогнозы и ставки на футбол. В пятницу, 17 июля, в Англии пройдут по поединку в АПЛ и Чемпионшипе, а в Белоруссии стартует 18 игровой день. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.41
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