Экспресс дня 17 июля. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 17 июля, в Англии пройдут по поединку в АПЛ и Чемпионшипе, а в Белоруссии стартует 18 игровой день. В пятницу, 17 июля, в Англии пройдут по поединку в АПЛ и Чемпионшипе, а в Белоруссии стартует 18 игровой день.

«Вест Хэм» — «Уотфорд»

Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур

«Вест Хэм» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент «молотки» с 34 набранными очками занимают в турнирной таблице АПЛ 16 место, опережая 18 строчку всего на три очка.

После перерыва лондонцы потерпел три поражения, а также одержали две виктории при одном ничейном результате. В предыдущем матче они в гостях разгромили аутсайдера «Норвич» (4:0).

«Уотфорд» имеет на своем счету также 34 балла, но находится на строку ниже из-за худшей разницы мячей.

Две последних матча «шершни» провели в родных стенах, добившись в них волевых викторий над «Норвичем» и «Ньюкаслом» (по 2:1). А перед этим они проиграли три встречи подряд.

Гостевые матчи не особо хорошо удаются «Уотфорду», так что рекомендуем ставить на 1Х.

Ставка: 1Х за 1.33.

«Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич»

Футбол. Чемпионшип. 45-й тур

«Хаддерсфилд» ведет борьбу за выживание. На данный момент команда в турнирной таблице занимает 20 место, опережая зону вылета на три балла.

После возобновления чемпионата коллектив три поединка проиграл, еще однажды победил и три встречи закончил вничью. В предыдущем туре первенства «терьеры» в гостях поделили очки с «Шеффилдом Уэнсдей» (0:0).

«Вест Бромвич» претендует на прямое повышение в классе. За два тура до финиша команда располагается в турнирной таблице на второй строчке, однако третье место опережает только на одно очко.

Пост-карантинные матчи принесли «дроздам» три победы, столько же ничьих и одно поражение. В двух последних сыгранных играх они поочередно разошлись миром на выезде с «Блэкберном» (1:1) и на домашнем поле с «Фулхэмом» (0:0).

«Вест Бромвич» допускал осечки в последних двух турах, но теперь должен справиться с одним из аутсайдеров.

Ставка: П2 за 1.76.

«Городея» — «Белшина»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 18-й тур

«Городея» турнирной таблице белорусского первенства идет на 13 позиции, опережая зону переходных матчей всего на очко, при этом сыграв на две игры больше.

Все прогнозы на футбол

«Сахарные» не могут выиграть в последних четырех встречах чемпионата, трижды проиграв в этот период. В минувшем туре они были в гостях разгромлены лидирующим «Шахтером» (1:4).

«Белшина» — главный аутсайдер текущего чемпионата Белоруссии. После 17 проведенных игр на счету у команды только 10 баллов и отставание от спасительной позиции в шесть пунктов.

В своем последнем проведенном поединке клуб из Бобруйска дома обыграл жодинское «Торпедо» (2:1), а перед этим дважды проиграл при одном ничейном исходе.

В битве двух аутсайдером ставим на непроигрыш хозяев, т.к. «Белшина» уж очень неуютно себя чувствует вне родных стен.

Ставка: 1Х за 1.48.

Итоговый коэффициент — 3.41. 0