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    «Реал» досрочно станет чемпионом?

    Экспресс дня 16 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 июля
    Футболисты «Реала»
    15 июля в испанской Примере состоится предпоследний игровой день, а в АПЛ сыграют ряд поединков 36-го тура. 15 июля в испанской Примере состоится предпоследний игровой день, а в АПЛ сыграют ряд поединков 36-го тура.

    «Реал» — «Вильярреал»

    Футбол. Чемпионат Испании. 37-й тур

    Для завоевания золотых наград «Реалу» в двух оставшихся турах необходимо набрать только два очка, ведь вторая «Барса» отстает на четыре пункта.

    Пост-карантинные поединки «Королевский клуб» провел просто блестяще, выиграв все девять проведенных игр, пропустив в них всего лишь три гола.

    «Подводники» за два тура до финиша испанского первенства находятся на пятой позиции в турнирной таблице, но добыть путевку в ЛЧ они уже не могут.

    За последние три встречи чемпионата «Вильярреал» потерпел два поражения при одном выигрыше. В минувшем туре коллектив уступил в родных стенах «Реал Сосьедаду» (1:3).

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    • «Сливочным» осталось сделать последний шаг для заветного чемпионства. Вряд ли им что-то сможет помешать добыть победу в этом матче, а с ним и золотые награды.

    Ставка: победа «Реала» за 1.46.

    «Барселона» — «Осасуна»

    Футбол. Чемпионат Испании. 37-й тур

    У «Барселоны» за два тура до окончания испанского первенства отставание от лидирующего «Реала» составляет аж четыре очка, которые почти нереально отыграть.

    Свои последние три игры в Примере каталонцы выиграли, а перед ними они свели два поединка вничью. В минувшем туре «сине-гранатовые» в гостях минимально переиграли «Вальядолид» (1:0).

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    «Осасуна» уже решила свои турнирные задачи на этот сезон, находясь в середине турнирной таблицы Примеры, на 11 месте, и может только немного улучшить свое положение.

    В своей последней проведенной встрече памплонцы в родных стенах переиграли «Сельту» (2:1), т.с. прервав 2-матчевую безвыигрышную серию, где они раз проиграли и сыграли вничью.

    «Барса» не особо надеется на осечку «Реала», но середняка лиги дома должна одолеть без проблем.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.53.

    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур

    «Кристал Пэлас» уже давно сохранил прописку в Премьер-лиге. На данный момент в турнирной таблице лондонцы занимают 14 место.

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    У «стекольщиков» сейчас серия из пяти поражений подряд, где четыре из них были «сухими». В прошлом туре первенства они в гостях уступили одному из аутсайдеров «Астон Вилле» (0:2), а до этого «орлы» проиграли дома «Челси» (2:3).

    За три тура до финиша АПЛ «МЮ» в турнирной таблице идет пятым, имея одинаковое количество очков с четвертой позицией, а третьему месту уступает всего один балл.

    «Манкунианцы» в первенстве не проигрывают вот уже 11 встреч подряд, выиграв семь игр при четырех мировых. В предыдущем туре они дома поделили очки с «Саутгемптоном» (2:2), прервав т.с. серию из четырех крупных викторий.

    «Манчестер Юнайтед», который борется за место в первом квартете, наверняка одолеет «Кристал Пэлас», уже лишенный турнирной мотивации.

    Ставка: победа «МЮ» за 1.37.

    Итоговый коэффициент — 3.06. 0

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    Экспресс дня 16 июля. Прогнозы и ставки на футбол. 15 июля в испанской Примере состоится предпоследний игровой день, а в АПЛ сыграют ряд поединков 36-го тура. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.06
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