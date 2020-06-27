Экспресс дня 27 июня. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 27 июня, в чемпионате Германии пройдет заключительный тур, а в Испании сыграют ряд поединков 32-го игрового дня.

«Сельта» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. 32-й тур

«Сельта» на данный момент в таблице Примеры занимает 16 место, имея в своей копилке 33 зачетных пункта, оторвавшись от зоны вылета на семь баллов.

После рестарта «кельты» провели четыре поединка. В первых двух играх они набрали только один балл, а последние две встречи они выиграли, поочередно одолев дома 6:0 «Алавес» и 1:0 в гостях «Реалом Сосьедад».

«Барселона» турнирной таблице Ла Лиги идет второй, но с лидером имеет одинаковое количество баллов, проигрывая ему только по дополнительным показателям.

После перерыва каталонцы две первые встречи выиграли уверенно, но далее сыграли вничью в гостях «Севильей» (0:0), после чего состоялась тяжелая виктория дома над «Атлетиком» из Бильбао (1:0).

Каталонцы не имеют право на осечку с коллективом из низов турнирки. Ставим в этой игре на викторию гостей.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.65.

«Атлетико» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании. 32-й тур

«Атлетико» с 55 набранными баллами находится на третьей позиции в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от пятой строки уже на шесть очков.

Пост-карантинные матчи «матрасники» проводят удачно, выиграв три поединка при одном ничейном исходе. В своей последней сыгранной игре они в гостях переиграли 1:0 «Леванте».

У «Алавеса» на счету находится 35 зачетных пунктов, с которыми коллектив расположился на 14 строке в турнирной таблице, опережая на девять баллов зону вылета.

«Славные» после рестарта выиграли в одной встрече при трех поражениях, два из которых пришлись на последние туры — от «Сельты» (0:6) в гостях и «Осасуны» (0:1) дома.

«Матрасники» должны обыграть неубедительный в последнее время «Алавес», особенно в родных стенах.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.33.

«Аугсбург» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Чемпионат Германии. 34-й тур

«Аугсбург» уже решил свои задачи на сезон, сохранив прописку в элите. За тур до конца Бундеслиги команда занимает 15 место, оторвавшись на шесть очков от опасной зоны.

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После паузы «фуггеры» два раза побеждали, трижды проиграли и трижды играли вничью. В минувшем туре «Аугсбург» в гостях разошелся миром в гостях с «Фортуной» (1:1).

«РБ Лейпциг» за тур до окончания Бундеслиги находится на третьем месте, но пятая строка находится на расстоянии трех баллов. «Быкам» нужно заработать один пункт для обеспечения себе участия в ЛЧ.

После паузы они четыре встречи свели вничью, трижды победили и раз проиграли, уступив в прошлом туре в родных стенах дортмундской «Боруссии» (0:2).

В этом поединке виктория просто необходима «быкам». Думаем, что они ее добудут.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.40.

Итоговый коэффициент — 3.07. 0