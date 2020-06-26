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    «Зенит» легко справится с аутсайдером?

    Экспресс дня 26 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 июня
    «Зенит»
    В пятницу, 26 июня, в чемпионатах России, Испании и Италии пройдет ряд матчей.

    «Зенит» — «Крылья Советов»

    Футбол. Чемпионат России. 24-й тур

    «Зенит» уверенно мчится к чемпионскому титулу. За семь туров до конца первенства дружина Семака на девять пунктов ближайшего преследователя.

    Весеннюю часть питерцы начали в первенстве с двух ничейных исходов, после чего дома разгромили «Урал» (7:1), а после паузы они в Москве одержали крупную победу над ЦСКА (4:0).

    «Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу российской Премьер-лиги, но отставание от спасительной 14 строки составляет всего лишь один пункт.

    Самарцы проиграли свои две последние сыгранные встречи. Еще до паузы они в гостях потерпели крупное поражение от «Тамбова» (0:3), а после рестарта уступили конкуренту в борьбе за выживание «Ахмату» (2:4).

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  • 21/06/2020

    • В десяти предыдущих очных противостояниях «Зенит» обыгрывал «Крылышки» девять раз при одном поражении. От этого поединка также ждем уверенной виктории лидера первенства.

    Ставка: победа «Зенита» с форой (-1,5) за 1.63.

    «Севилья» — «Вальядолид»

    Футбол. Чемпионат Испании. 32-й тур

    «Севилья» на данный момент находится на четвертой позиции в турнирной таблице Примеры. Отставание от третьего места составляет два балла, а пятую строчку севильцы опережают на четыре очка.

    В первом матче после перерыва «нервионцы» в дербе одолели «Бетис» со счетом 2:0, после чего трижды играли вничью. Причем одна из них стоила лидерства «Барселоне» (0:0).

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    «Вальядолид» в турнирной таблице испанского первенства занимает 15 место, имея запас перед зоной вылета в восемь баллов.

    В первой игре после паузы «пусела» в гостях добилась виктории над «Леганесом» (2:1), но затем выдала 3-матчевую безвыигрышную серию, где дважды сыграла вничью при одном поражении. В минувшем туре она дома поделила очки с «Хетафе» (1:1).

    В этом поединке ожидаем, что «Севильи» наконец-то прервет свою ничейную серию, обыграв коллектив из нижней части турнирки.

    Ставка: победа «Севильи» за 1.43.

    «Ювентус» — «Лечче»

    Футбол. Чемпионат Италии. 28-й тур

    «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своем активе 66 очков, что на четыре больше, чем у второго «Лацио».

    В первом пост-карантином поединке Серии А коллектив на выезде одолел «Болонью» со счетом 2:0. А ранее туринцы провели два матча в Кубке Италии, где в финале по пенальти уступили «Наполи».

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    «Лечче» с 25 очками находится в зоне вылета, на 18 месте. От спасительной 17 строки команду отделяют только дополнительные показатели.

    После рестарта «Лечче» в родных стенах крупно проиграл «Милану» со счетом 1:4, т.с. продлив серию поражений до трех встреч, где коллектив также проиграл дома «Аталанте» (2:7) и в гостях «Роме» (0:4).

    Вряд ли «Лечче» сможет оказать серьезное сопротивление лидеру итальянского первенства. Ставим в этом матче на уверенную викторию хозяев.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1,5) за 1.45.

    Итоговый коэффициент — 3.37. 0

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