Экспресс дня 26 июня. Прогнозы и ставки на футбол

«Зенит» — «Крылья Советов»
Футбол. Чемпионат России. 24-й тур
«Зенит» уверенно мчится к чемпионскому титулу. За семь туров до конца первенства дружина Семака на девять пунктов ближайшего преследователя.
Весеннюю часть питерцы начали в первенстве с двух ничейных исходов, после чего дома разгромили «Урал» (7:1), а после паузы они в Москве одержали крупную победу над ЦСКА (4:0).
«Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу российской Премьер-лиги, но отставание от спасительной 14 строки составляет всего лишь один пункт.
Самарцы проиграли свои две последние сыгранные встречи. Еще до паузы они в гостях потерпели крупное поражение от «Тамбова» (0:3), а после рестарта уступили конкуренту в борьбе за выживание «Ахмату» (2:4).
В десяти предыдущих очных противостояниях «Зенит» обыгрывал «Крылышки» девять раз при одном поражении. От этого поединка также ждем уверенной виктории лидера первенства.
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1,5) за 1.63.
«Севилья» — «Вальядолид»
Футбол. Чемпионат Испании. 32-й тур
«Севилья» на данный момент находится на четвертой позиции в турнирной таблице Примеры. Отставание от третьего места составляет два балла, а пятую строчку севильцы опережают на четыре очка.
В первом матче после перерыва «нервионцы» в дербе одолели «Бетис» со счетом 2:0, после чего трижды играли вничью. Причем одна из них стоила лидерства «Барселоне» (0:0).
«Вальядолид» в турнирной таблице испанского первенства занимает 15 место, имея запас перед зоной вылета в восемь баллов.
В первой игре после паузы «пусела» в гостях добилась виктории над «Леганесом» (2:1), но затем выдала 3-матчевую безвыигрышную серию, где дважды сыграла вничью при одном поражении. В минувшем туре она дома поделила очки с «Хетафе» (1:1).
В этом поединке ожидаем, что «Севильи» наконец-то прервет свою ничейную серию, обыграв коллектив из нижней части турнирки.
Ставка: победа «Севильи» за 1.43.
«Ювентус» — «Лечче»
Футбол. Чемпионат Италии. 28-й тур
«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своем активе 66 очков, что на четыре больше, чем у второго «Лацио».
В первом пост-карантином поединке Серии А коллектив на выезде одолел «Болонью» со счетом 2:0. А ранее туринцы провели два матча в Кубке Италии, где в финале по пенальти уступили «Наполи».
«Лечче» с 25 очками находится в зоне вылета, на 18 месте. От спасительной 17 строки команду отделяют только дополнительные показатели.
После рестарта «Лечче» в родных стенах крупно проиграл «Милану» со счетом 1:4, т.с. продлив серию поражений до трех встреч, где коллектив также проиграл дома «Аталанте» (2:7) и в гостях «Роме» (0:4).
Вряд ли «Лечче» сможет оказать серьезное сопротивление лидеру итальянского первенства. Ставим в этом матче на уверенную викторию хозяев.
Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1,5) за 1.45.
Итоговый коэффициент — 3.37. 0