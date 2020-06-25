ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рики ПучЮный волшебник — решение проблем «Барселоны». Каталонцы с трудом обыграли «Атлетик» Виктор ГончаренкоВите надо выйти. Миф о Гончаренко развеялся после матча с «Зенитом» «Ман Сити» одержал вторую разгромную победу после карантина«Ман Сити» набирает обороты после карантина. Под каток попал «Бернли»
  • 15:37
    • СМИ: «Химки» не будут проданы Ломакину
  • 14:37
    • Артур начал переговоры с «Ювентусом»
  • 14:16
    • Левников рассудит «Динамо» и ЦСКА
  • 12:22
    • «СЭ»: Фанатам «Спартака» грозят реальные тюремные сроки
  • 11:17
    • «Арсенал» объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами
  • 07:15
    • Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином»
  • 07:31
    • «Сельта» предложила «Локомотиву» за Смолова шесть миллионов евро
    Все новости спорта

    Остановит ли «Челси» победный ход «Ман Сити»?

    Экспресс дня 25 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 июня
    «Манчестер Сити» — «Челси»
    25 июня в чемпионатах Англии и Испании пройдет ряд поединков 31 игрового дня.

    «Челси» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. 31-й тур

    «Челси» с 51 набранным пунктом в турнирной таблице АПЛ удерживать четвертую строчку, опережая ближайшего преследователя на пять очков, а третьему месту проигрывает всего три балла.

    «Синие» выиграли две последние игры первенства. Еще перед остановкой чемпионата они в родных стенах разгромили «Эвертон» (4:0), а уже после рестарта «пенсионеры» не без труда в гостях одолели аутсайдера «Астон Виллу» (2:1).

    «Манчестер Сити» расположился на втором месте в турнирной таблице АПЛ, но много проигрывает лидеру, а третье место коллектив опережает на девять баллов.

    В июне «горожане» провели две встречи, в которых добились «сухих» виктории, поочередно в родных стенах разобравшись с «Арсеналом» (3:0) и «Бернли» (5:0).

  • «Ман Сити» набирает обороты после карантина. Под каток попал «Бернли»
  • «Горожане» забили сопернику пять безответных голов
  • Вчера

    • В предстоящей игре отдаем предпочтение более мотивированным «аристократам». Предлагаем ставить на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Челси» с форой (+1,5) за 1.39.

    «Саутгемптон» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии. 31-й тур

    «Саутгемптон» с 37 набранными пунктами в турнирной таблице Премьер-лиги идет на 14 месте, однако опережает зону вылета на десять очков.

    Перед перерывом «святые» выдали неудачный отрезок, проиграв четыре из пяти сыгранных встреч. После рестарта они на выезде уверенно разобрались с «Норвичем» (3:0).

    20 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    «Арсенал» находится в середине турнирной таблицы. На данный момент «канониры» занимают всего десятую позицию, проигрывая шестой еврокубковой строчке шесть баллов.

    После выхода из карантина лондонцы выступаю слабо, поочередно потерпев фиаско на выезде от «Манчестер Сити» (0:3) и «Брайтона» (1:2).

    Прогнозируем, что «канониры» смогут прервать свою серию поражений, не проиграв на этот раз. Ставим на Х2.

    Ставка: Х2 за 1.52.

    «Бетис» — «Эспаньол»

    Футбол. Чемпионат Испании. 31-й тур

    «Бетис» в турнирной таблице Примеры занимает на данный момент 14 строчку, имея на своем счету 34 балла и опережает зону вылета всего на восемь очков.

    После перерыва «зелено-белые» сперва потерпели фиаско в дерби с «Севильей» (0:2), после чего сыграли вничью в родных стенах из «Гранадой» (2:2) и проиграли в гостях «Атлетику» из Бильбао (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Эспаньол» с 24 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу Примеры. От спасительной 17 строчки коллектив из Барселоны отстает на пять очков.

    После рестарта чемпионата «попугаи» сумели в родных стенах переиграть «Алавес» (2:0), после чего в гостях разошлись миром с «Хетафе» (0:0) и накануне на своем поле уступили «Леванте» (1:3).

    Так как «Бетис» на домашнем поле выступает достаточно неплохо, то рекомендуем ставить на хозяев, но с форой 0.

    Ставка: победа «Бетиса» с форой 0 за 1.60.

    Итоговый коэффициент — 3.38. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Мезекевешд — Дебрецен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Войводина — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Норвич — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Алавес — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Рома — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    В «Динамо» вспышка COVID-19
  • Время менять регламент. Перенос матча «Динамо» не решит глобальную проблему
    • 01:57 22/06/2020     Оливье Жиру принес победу «Челси»
  • Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атаку
    • 00:55 22/06/2020     Виктор Гончаренко
  • Вите надо выйти. Миф о Гончаренко развеялся после матча с «Зенитом»
    • Вчера в 22:25
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 25 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.38
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» выиграл у «Леванте», «Барса» одолела «Атлетик», «Реал» против «Мальорки»Подробности матчей 31-го тура испанской Примеры 01:160
  • 12:05
    • ЦСКА подписал хавбека из молодежки «Ростова»
  • 07:00
    • Экс-форвард ЦСКА судится с японским клубом
  • 16:52
    • Головин сдал тест на коронавирус
    Фил Фоден и Н'Голо Канте Футбол АПЛ. МЮ принимает «Шеффилд», лондонское дерби «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», «Ман Сити» в гостях у «Челси»Обзор матчей 31 тура АПЛ 00:110
    2.95
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 16:34
    • Евсеев назвал матч против «Спартака» «хорошим вызовом»
  • 16:18
    • «Шинник» и «Урал» огласили составы на четвертьфинал Кубка России
  • 16:04
    • Футболисты «Локомотива» сели на самоизоляцию в Баковке
    Усман Дембеле Футбол Трансферный дайджест. 16-22 июняПерейдет ли в «Ливерпуль» хавбек «Барселоны», покинет ли «Рому» защитник, переберется ли игрок «Тоттенхэм» в Италию и другие трансферные новости последних дней 22/06/2020 в 20:220
  • 15:49
    • Линекер призвал наслаждаться приближающейся к закату карьерой Месси
  • 15:18
    • Опубликовано полное расписание матчей Евролиги
  • 15:06
    • Кикнадзе выступал против покупки Дзюбы из-за череды скандалов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие