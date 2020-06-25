Экспресс дня 25 июня. Прогнозы и ставки на футбол

25 июня в чемпионатах Англии и Испании пройдет ряд поединков 31 игрового дня.

«Челси» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. 31-й тур

«Челси» с 51 набранным пунктом в турнирной таблице АПЛ удерживать четвертую строчку, опережая ближайшего преследователя на пять очков, а третьему месту проигрывает всего три балла.

«Синие» выиграли две последние игры первенства. Еще перед остановкой чемпионата они в родных стенах разгромили «Эвертон» (4:0), а уже после рестарта «пенсионеры» не без труда в гостях одолели аутсайдера «Астон Виллу» (2:1).

«Манчестер Сити» расположился на втором месте в турнирной таблице АПЛ, но много проигрывает лидеру, а третье место коллектив опережает на девять баллов.

В июне «горожане» провели две встречи, в которых добились «сухих» виктории, поочередно в родных стенах разобравшись с «Арсеналом» (3:0) и «Бернли» (5:0).

В предстоящей игре отдаем предпочтение более мотивированным «аристократам». Предлагаем ставить на хозяев с форой.

Ставка: победа «Челси» с форой (+1,5) за 1.39.

«Саутгемптон» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии. 31-й тур

«Саутгемптон» с 37 набранными пунктами в турнирной таблице Премьер-лиги идет на 14 месте, однако опережает зону вылета на десять очков.

Перед перерывом «святые» выдали неудачный отрезок, проиграв четыре из пяти сыгранных встреч. После рестарта они на выезде уверенно разобрались с «Норвичем» (3:0).

«Арсенал» находится в середине турнирной таблицы. На данный момент «канониры» занимают всего десятую позицию, проигрывая шестой еврокубковой строчке шесть баллов.

После выхода из карантина лондонцы выступаю слабо, поочередно потерпев фиаско на выезде от «Манчестер Сити» (0:3) и «Брайтона» (1:2).

Прогнозируем, что «канониры» смогут прервать свою серию поражений, не проиграв на этот раз. Ставим на Х2.

Ставка: Х2 за 1.52.

«Бетис» — «Эспаньол»

Футбол. Чемпионат Испании. 31-й тур

«Бетис» в турнирной таблице Примеры занимает на данный момент 14 строчку, имея на своем счету 34 балла и опережает зону вылета всего на восемь очков.

После перерыва «зелено-белые» сперва потерпели фиаско в дерби с «Севильей» (0:2), после чего сыграли вничью в родных стенах из «Гранадой» (2:2) и проиграли в гостях «Атлетику» из Бильбао (0:1).

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«Эспаньол» с 24 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу Примеры. От спасительной 17 строчки коллектив из Барселоны отстает на пять очков.

После рестарта чемпионата «попугаи» сумели в родных стенах переиграть «Алавес» (2:0), после чего в гостях разошлись миром с «Хетафе» (0:0) и накануне на своем поле уступили «Леванте» (1:3).

Так как «Бетис» на домашнем поле выступает достаточно неплохо, то рекомендуем ставить на хозяев, но с форой 0.

Ставка: победа «Бетиса» с форой 0 за 1.60.

Итоговый коэффициент — 3.38. 0