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    «Барселоне» с «басками» будет нелегко

    Экспресс дня 23 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 июня
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    23 июня состоятся матчи 31 тура АПЛ и Примеры

    «Лестер» — «Брайтон»

    Футбол. АПЛ. 31 тур

    «Лестер Сити» отыграл вничью в прошлом матче. Команда Брендана Роджерса не смогла удержать победный счет. Забив на 90 минуте, «лисы» пропустили в добавленное время.

    Сейчас хозяева занимают третью строчку с 54 очками и пока что они в зоне недосягаемости для «Челси» и «Ман Юнайтед».

    «Брайтон» проиграл только раз в последних пяти матчах. В прошлом туре «чайки» обыграли «Арсенал» 2:1, при этом они уступали после 68 минуты встречи.

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    «Курортники» рядом с зоной вылета и им очень невыгодно терять очки. Гости занимают 15 место с 32 очками.

    «Лестер» может и превосходит соперника в кадровом показателе, но все же «чайки» сейчас не самый легкий коллектив в АПЛ. Они стали меньше проигрывать и лучше обороняться. Ожидаем «низовой» матч.

    Ставка: 1 тайм ТМ 1.5 за 1.42.

    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»

    Футбол. АПЛ. 31 тур

    «Тоттенхэм» продолжает свою безвыигрышную серию. «Шпоры» не смогли выиграть в четырех матчах АПЛ подряд, а с учетом всех турниров хозяева не побеждают уже семь встреч.

    В прошлом туре команда Моуринью сыграла вничью с МЮ (1:1). До перерыва коллектив вылетел из ЛЧ, проиграв дважды «Лейпцигу» и прекратил участие в Кубке Англии, уступив в серии пенальти «Норвичу».

    «Вест Хэм» проиграл дома «Вулверхэмптону» 0:2, хотя в первом тайме «молотки» смотрелись очень неплохо, особенно в обороне и на контратаках.

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    • Это было второе поражение «хаммерс» подряд. Ранее подопечные Мойеса уступили «Арсеналу» 1:0. Кроме того, коллектив проиграл «Ливерпулю» 3:2 и «Ман Сити» 2:0. Эти результаты разбавляет победа над «Саутгемптоном» 3:1.

    «Тоттенхэм» пока не в самых лучших кондициях. Команда переживает кризис. «Вест Хэм» вполне способен этим воспользоваться, «засушить» игру и постараться не проиграть. Все-таки «молотки» находятся в шаге от зоны вылета. Считаем, что по голам оба тайма будут неравны. Игра раскроется во второй половине.

    Ставка: оба тайма ТМ 1.5 — нет за 1.44.

    «Барселона» — «Атлетик»

    Футбол. Примера. 31 тур

    «Барса» провела уже три встречи после паузы и с проблемами столкнулась только в третьей. Там «блауграна» сыграли вничью 0:0 с «Севильей». До этого коллектив обыграл «Леганес» 2:0 и «Мальорку» 0:4.

    В составе есть проблемы. Под вопросом участие Френки де Йонга. Также травмированы Серхио Роберто и Серхио Бускетс.

    «Атлетик» не проигрывает в чемпионате 4 тура подряд. Начав серию с разгрома «Вальядолида» (1:4), баски расписали дважды ничью с «Атлетико» (1:1) и «Эйбаром» (2:2). В прошлом туре гости выиграли у «Бетиса» 1:0.

    Команда пропускает очень мало. У нее третий показатель в Примере после «Реала» и «Атлетико».

    «Атлетик» — очень неудобный соперник для «Барселоны». В прошлых двух встречах «баски» побеждали 1:0. В одной из них гости взяли Кубок Испании. «Барсе» будет очень непросто

    Ставка: ТМ 3.5 за 1.53.

    Итоговый коэффициент: 3.13. 0

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