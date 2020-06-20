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    «Атлетико» закрепится в зоне Лиги чемпионов?

    Экспресс дня 20 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 20 июня
    Диего Симеоне
    20 июня в чемпионатах Испании, Германии и Украины будут сыграны матчи очередных игровых дней.

    «Атлетико» — «Вальядолид»

    Футбол. Чемпионат Испании. 30-й тур

    «Атлетико» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 49 очков, но конкуренты находятся на расстоянии двух пунктов.

    «Матрасники» в испанском первенстве не проигрывают уже в семи встречах подряд. После рестарта они расписали мировую с «Атлетиком» (1:1) в Бильбао, а также разгромили в Памплоне «Осасуну» — 5:0.

    «Вальядолид» с 33 набранными баллами идет на 15 месте в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от зоны вылета уже на восемь пунктов.

    После карантина «пусела» заработала четыре очка, обыграв в гостях 2:1 «Леганес» и накануне расписав мировую с «Сельтой» (0:0) в родных стенах.

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  • 15/06/2020

    • В свете борьбы за ЛЧ, «Атлетико» уж ни как не может терять очки в матчах с командами уровня «Вальядолида».

    Ставка: победа «Атлетико» за 1.40.

    «Падерборн» — «Боруссия» М

    Футбол. Чемпионат Германии. 33-й тур

    «Падерборн» уже официально распрощался с первой Бундеслигой, плотно засев на дне турнирной таблицы. В 32 играх коллектив набрал всего 20 очков.

    Прощание с элитой произошло в прошлом туре, когда он в Берлине уступил «Униону» (0:1), а ранее аутсайдер был бит в родных стенах «Вердером» — 1:5.

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    «Боруссия» М ведет борьбу за попадание в топ-4, а с ней и путевку в ЛЧ. За два тура до конца первенства «жеребята» идут пятыми, с отставанием в один пункт от четвертой строки.

    В минувшем игровом дне «Боруссия» на своей территории разгромила «Вольфсбург» со счетом 3:0. Этой викторией она прервала свою серию из двух поражений подряд.

    «Боруссия» обязана брать три очка с коллективом, который уже распрощался с элитой немецкого футбола.

    Ставка: победа «Боруссии» М за 1.30.

    «Шахтер» — «Александрия»

    Футбол. Чемпионат Украины. 27-й тур

    Донецкий коллектив в случае победы в предстоящем матче досрочно станет победителем украинского первенства. На данный момент отрыв от ближайшего конкурента составляет 16 пунктов.

    Все прогнозы на футбол

    Все поединке после возобновления чемпионата «горняки» выиграли, поочередно одолев киевское «Динамо» (3:1), «Десну» (3:2) и «Колос» (1:0).

    «Александрия» находится с 43 пунктами на пятой позиции в турнирной таблице УПЛ, проигрывая шесть баллов четвертой строке.

    Начали после карантина «олени» с домашней победы над «Зарей» (1:0), после чего дважды крупно по 1:5 уступили в гостях «Динамо» и дома «Десне».

    Не думаем, что «Шахтеру» что-то сможет помешать добыть победу в предстоящем матча, а с ней и золотые медали первенства.

    Ставка: победа «Шахтера» за 1.23.

    Итоговый коэффициент — 2.23. 0

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