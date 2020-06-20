Экспресс дня 20 июня. Прогнозы и ставки на футбол

«Атлетико» — «Вальядолид»
Футбол. Чемпионат Испании. 30-й тур
«Атлетико» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 49 очков, но конкуренты находятся на расстоянии двух пунктов.
«Матрасники» в испанском первенстве не проигрывают уже в семи встречах подряд. После рестарта они расписали мировую с «Атлетиком» (1:1) в Бильбао, а также разгромили в Памплоне «Осасуну» — 5:0.
«Вальядолид» с 33 набранными баллами идет на 15 месте в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от зоны вылета уже на восемь пунктов.
После карантина «пусела» заработала четыре очка, обыграв в гостях 2:1 «Леганес» и накануне расписав мировую с «Сельтой» (0:0) в родных стенах.
В свете борьбы за ЛЧ, «Атлетико» уж ни как не может терять очки в матчах с командами уровня «Вальядолида».
Ставка: победа «Атлетико» за 1.40.
«Падерборн» — «Боруссия» М
Футбол. Чемпионат Германии. 33-й тур
«Падерборн» уже официально распрощался с первой Бундеслигой, плотно засев на дне турнирной таблицы. В 32 играх коллектив набрал всего 20 очков.
Прощание с элитой произошло в прошлом туре, когда он в Берлине уступил «Униону» (0:1), а ранее аутсайдер был бит в родных стенах «Вердером» — 1:5.
«Боруссия» М ведет борьбу за попадание в топ-4, а с ней и путевку в ЛЧ. За два тура до конца первенства «жеребята» идут пятыми, с отставанием в один пункт от четвертой строки.
В минувшем игровом дне «Боруссия» на своей территории разгромила «Вольфсбург» со счетом 3:0. Этой викторией она прервала свою серию из двух поражений подряд.
«Боруссия» обязана брать три очка с коллективом, который уже распрощался с элитой немецкого футбола.
Ставка: победа «Боруссии» М за 1.30.
«Шахтер» — «Александрия»
Футбол. Чемпионат Украины. 27-й тур
Донецкий коллектив в случае победы в предстоящем матче досрочно станет победителем украинского первенства. На данный момент отрыв от ближайшего конкурента составляет 16 пунктов.
Все поединке после возобновления чемпионата «горняки» выиграли, поочередно одолев киевское «Динамо» (3:1), «Десну» (3:2) и «Колос» (1:0).
«Александрия» находится с 43 пунктами на пятой позиции в турнирной таблице УПЛ, проигрывая шесть баллов четвертой строке.
Начали после карантина «олени» с домашней победы над «Зарей» (1:0), после чего дважды крупно по 1:5 уступили в гостях «Динамо» и дома «Десне».
Не думаем, что «Шахтеру» что-то сможет помешать добыть победу в предстоящем матча, а с ней и золотые медали первенства.
Ставка: победа «Шахтера» за 1.23.
Итоговый коэффициент — 2.23. 0