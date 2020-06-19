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    Продолжит ли «Барселона» побеждать после рестарта?

    Экспресс дня 19 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 июня
    «Барселона»
    В пятницу, 19 июня, в чемпионатах России, Испании и Англии пройдут ряд встреч.

    «Севилья» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании. 29-й тур

    «Севилья» с 51 набранным баллом находится на третьей позиции в турнирной таблице Примеры, но дуэту лидеров значительно уступает, а преследователи наступают на пятки.

    Начали после возобновления первенства севильцы с виктории в дерби над «Бетисом» (2:0), после чего расписали выездную мировую с «Леванте» (1:1). У «нервионце» на данный момент 8-матчевая беспроигрышная серия.

    «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, имея на своем счету 64 пункта. Второй «Реал» каталонцы опережают на пять очков, но сыграли на матч больше.

    После рестарта «сине-гранатовые» выиграли две игры «всухую», поочередно одолев в гостях «Мальорку» (4:0) и в родных стенах «Леганес» (2:0).

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    • «Барса» уверенно возобновила сезон. Вполне возможно, что каталонцы продлят эту серию, но все же поставим на них с 0 форой.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой 0 за 1.44.

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. 30-й тур

    «Тоттенхэм» с 41 очком в турнирной таблице Премьер-лиги на данный момент занимает всего восьмую строчку, отставая от четвертого места уже на семь очков.

    Перед перерывом «шпоры» в трех турах смогли заработать всего один балл, поочередно проиграв «Челси» (1:2) и «Вулверхэмптону» (2:3), а в своем последнем сыгранном матче они на выезде разошлись миром с «Бернли» (1:1).

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    «Манчестер Юнайтед» с 45 зачетными пунктами идет в турнирной таблице пятым, проигрывая четвертой лигачемпионовской строки три балла.

    «Красные дьяволы» ушли на перерыв 11-матчевой беспроигрышной серией, где последние три они выиграли. Перед уходом на отдых «МЮ» в дерби обыграл «Ман Сити» — 2:0.

    Вполне возможно, что обе команды будут осторожничать, и вряд ли пробьют «верховой» тотал.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.55.

    «Крылья Советов» — «Ахмат»

    Футбол. Чемпионат России. 23-й тур

    У «Крыльев Советов» на счету находится 22 набранных очка, с которыми самарцы занимают 15-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, проигрывая балл безопасной позиции.

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    На карантин «волжане» ушли выездным поражением от «Тамбова» (0:3), а перед они в гостях одолели «Рубин» (1:0) и сыграли вничью дома с «Оренбургом» (1:1).

    «Ахмат» с 20 зачетными пунктами расположился на последнем 16-й месте в турнирной таблице чемпионата России, уступая безопасному месту три пункта.

    Ушли на незапланированный отдых грозненцы с двумя поражениями, проиграв поочередно на выезде «Локомотиву» (0:1) и в родных стенах «Динамо» — 2:3.

    От битвы двух аутсайдеров российского первенства не приходится ждать голевой феерии.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.54.

    Итоговый коэффициент — 3.43. 0

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