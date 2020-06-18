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    Экспресс дня 18 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 июня
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    18 июня в Испании продолжат играть 29-й тур, а в Португалии — 27-й.

    «Реал» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании. 29-й тур

    «Королевский клуб» идет на второй строке в турнирной таблице Примеры. От первой позиции «сливочные» отстают на пять очков, но сыграли на матч меньше.

    «Реал» провел неудачный отрезок перед остановкой первенства, выиграв всего одну игру из четырех, одолев «Барселону» (2:0). После рестарта мадридцы дома легко обыграли «Эйбар» (3:1).

    «Валенсия» на данный момент находится на восьмой позиции в турнирной таблице Ла Лиги, однако от четвертой лигачемпионовской строки «оранжевые» отстают всего на пять очков.

    «Летучие мыши» не проигрывают в первенстве уже в трех встречах подряд. Еще перед перерывом они дома обыграли 2:1 «Бетис» и в гостях сыграли вничью с «Алавесом» (1:1), а после рестарта в родных стенах в дерби поделили очки с «Леванте» (1:1).

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    Ставка: обе забьют за 1.71.

    «Алавес» — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Чемпионат Испании. 29-й тур

    «Алавес» в турнирной таблице Примеры находится на 15-м месте, имея запас перед зоной вылета в семь баллов.

    Перед перерывом «славные» выдали 3-матчевую беспроигрышную серию, дважды разойдясь миром при одной виктории, а после отпуска в гостях потерпели фиаско от «Эспаньола» (0:2).

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    «Реал Сосьедад» на текущий момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице Примеры, однако преследователи находятся очень близко.

    Перед паузой «сине-белые» выдали неплохую серию, в пяти встречах одержав четыре виктории при гостевом поражении от «Барселоны» (0:1). Накануне они на домашнем поле расписали мировую с «Осасуной» (1:1).

    «Алавес» неплохо играет дома, уступив в этом сезоне только трижды (и все с разницей в один мяч), так что в этом матче ставим с форой на хозяев.

    Ставка: победа «Алавеса» с форой (+ 1,5) за 1.30.

    «Спортинг» — «Тондела»

    Футбол. Чемпионат Португалии. 27-й тур

    «Спортинг» идет на четвертой строке в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с третьим местом, опережая ближайшего преследователя на три пункта.

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    После рестарта первенства «львы» сначала в гостях сыграли вничью с «Гимарайншем» (2:2), а затем в родных стенах добыли непростую викторию над «Пасошем де Феррейрой» (1:0).

    «Тондела» находится на 14-й строке в турнирной таблице португальского первенства, имея запас перед зоной вылета в восемь баллов.

    Коллектив после паузы смог разжиться четырьмя баллами в двух встречах. Сначала на выезде он отобрал очки у «Бенфики» (0:0), а в следующей игре дома разобрался с аутсайдером «Авешом» (2:0).

    Хотя «Тондела» после перерыва показывает неплохую игру, но «Спортинг» в родных стенах редко отпускает с очками команды из нижней части турнирки.

    Ставка: победа «Спортинга» за 1.47.

    Итоговый коэффициент — 3.26. 0

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