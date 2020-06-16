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    Сможет ли «Бавария» в Бремене оформить победу в Бундеслиге?

    Экспресс дня 16 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 июня
    «Бавария» в Бремене может стать чемпионом
    Во вторник, 16 июня, в первенствах Германии, Испании и Португалии будут сыграны матчи очередных туров.

    «Вердер» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии. 32-й тур

    «Вердер» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент коллектив идет в зоне прямого вылета, но от зоны переходных матчей отстает только по дополнительным показателям, а от спасительной позиции — на три пункта.

    Команда из Бремена в минувшем игровом дне сумела на выезде разгромить последний «Падерборн» (5:1), а до этого поочередно в родных стенах уступала 0:3 «Айнтрахту» 0:1 и «Вольфсбургу».

    «Бавария» в случае победы в Бремене станет недосягаемой для преследователей и завоюет золотые медали немецкого первенства.

    После перерыва мюнхенцы выиграли всех шесть матчей, забив в них 19 мячей. В минувшем туре «Бавария» дома дома одолела «Боруссию» М (2:1), а неделей ранее повергла в гостях «Байер» (4:2).

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    • «Вердер» сейчас не в том состоянии, что бы помешать «Баварии» досрочно стать чемпионом Германии. Наверняка гости выиграют с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.28.

    «Барселона» — «Леганес»

    Футбол. Чемпионат Испании. 29-й тур

    «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, но второй «Реал» отстает всего лишь на два очка.

    В первом пост-карантинном поединке каталонцы легко расправились в гостях с «Мальоркой» (4:0), а перед паузой «сине-гранатовые» с большим трудом на своем поле переиграли «Реал Сосьедад» (1:0).

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    «Леганес» с 23 набранными очками находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Примеры, проигрывая 17-й спасительной строке три балла.

    После паузы «огурцы» потерпели фиаско в родных стенах от «Вальядолида» со счетом 1:2, а перед незапланированным отдыхом они в гостях одолели 2:1 «Вильярреал» и расписали мировую 1:1 с «Алавесом» дома.

    Вред ли у лидера испанского первенства будут проблемы в родных стенах с аутсайдером чемпионата.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.82.

    «Авеш» — «Порту»

    Футбол. Чемпионат Португалии. 27-й тур

    «Авеш» уже одной ногой находится во втором дивизионе. У коллектива всего на счету 13 баллов, и отставая от 16-й строчки составляет аж 12 очков.

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    После перерыва «Авеш» успел провести две встречи, в которых потерпел «сухие» поражения, поочередно уступив по 0:2 дома «Белененсешу» и в гостях «Тонделе».

    «Порту» в данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, имея запас перед второй «Бенфикой» всего лишь в два пункта.

    Перерыв негативно сказался на «драконах». В первом поединке они на выезде потерпели поражение от «Фамаликана» (1:2), а затем не без проблем в родных стенах переиграли «Маритиму» (1:0).

    Хотя «Порту» и натужно стартовал после перерыва, но с аутсайдером проблем не должен иметь.

    Ставка: победа «Порту» с форой (-1) за 1.28. 0

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