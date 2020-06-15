Экспресс дня 15 июня. Прогнозы и ставки на футбол

В понедельник, 15 июня, состоятся очередные поединки в чемпионатах Португалии, Германии и Испании.

«Маритиму» — «Жил Висенте»

Футбол. Чемпионат Португалии. 27-й тур

«Маритиму» в 26 матчах набрал 25 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на пять пунктов.

Последняя победа клуба из города Фуншал датирована еще 16 февраля. Тогда «Львы Мадейры» разобрались с «Пасуш де Феррейра» — 3:0. Затем до карантина коллектив проиграл три поединка подряд, а после возобновления чемпионата были зафиксированы ничья с «Сетубалом» (1:1) и поражение от «Порту» (0:1). Серия без побед у «Маритиму» насчитывает уже пять поединков.

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«Жил Висенте» набрал 30 очков и идет десятым. В последних пяти поединках перед карантином команда два раза победила, дважды сыграла вничью и один раз проиграла. После рестарта подопечные Витора Оливейры вовсе оказались в яме и дважды уступили — 0:1 и 1:3.

Тем не менее, «Жил Висенте» сейчас имеет возможность выбраться из этой небольшой серии поражений, даже если получится взять хотя бы одно очко.

Ставка: «Жил Висенте» не проиграет за 1.57.

«Арминия» — «Динамо» Дрезден

Футбол. Чемпионат Германии. Вторая Бундеслига. 28-й тур

За три тура до финиша сезона «Арминия» имеет 58 очков и является лидером второго дивизиона, опережая «Гамбур» на пять очков с игрой в запасе.

До карантина в марте команда разошлась миром со «Штутгартом» (1:1), а затем вернулась после паузы ничьей с «Оснабрюком» (1:1) — победа была упущена на последних минутах. Затем были еще три ничьи и всего одна победа над «Хольштайном» — 2:1.

«Динамо» решает противоположные задачи, замыкая турнирную таблицу с 28 очками. На три пункта команда отстает от зоны переходных поединков и еще на пять — от спасительного 15-го места.

После паузы команда уступила «Штутгарту» дома со счетом 0:2, после чего было поражение от «Ганновера» (0:3). Эту серию удалось прервать трудовой победой над «Веэном» (3:2). В прошлом туре дрезденцы проиграли «Гамбургу» дома — 0:1.

«Арминия» является лидером и должна воспользоваться шансом увеличить отрыв от преследователя в игре с аутсайдером.

Ставка: победа «Арминии» с форой -1 гол за 1.77.

«Леванте» — «Севилья»

Футбол. Чемпионат Испании. 29-й тур

«Леванте» набрало 34 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры.

Перед карантином команда Пако Лопеса весьма неожиданно обыграла «Реал» (1:0), но затем уступила «Эйбару» (0:3) и сыграла вничью с «Гранадой» (1:1). После паузы «Леванте» удалось разойтись миром с «Валенсией» на «Месталье» (1:1).

«Севилья» набрала 50 очков и замыкает топ-3 вслед за «Барселоной» и «Реалом». Команда опережает «Реал Сосьедад» на четыре пункта.

До паузы подопечные Юлена Лопетеги проигрывали в последний раз еще 9 февраля «Сельте» (1:2). В двух турах до карантина команда одолела «Осасуну» (3:2) и сыграла вничью с «Атлетико» (2:2). После рестарта сезона «Севилья» победила в дерби Андалусии «Бетис» — 2:0.

Теперь «Севилью» ждет сложный поединок в гостях у середняка, но подопечные Лопетеги уже показали, что находятся в хорошей форме, несмотря на перерыв.

Ставка: победа «Севильи» за 1.63.

Итоговый коэффициент — 4.52. 0