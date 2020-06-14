Экспресс дня 14 июня. Прогнозы и ставки на футбол

14 июня в чемпионатах Испании, Украины и Сербии пройдут поединки очередных игровых дней.

«Реал» — «Эйбар»

Футбол. Чемпионат Испании. 28-й тур

Мадридский гранд идет на втором месте, имея в своей копилке 56 очков, что на две меньше, чем у первой «Барселоны» и на шесть больше, чем у третьей позиции.

«Реал» не особо хорошо провел последний матчи перед карантином. Обе выездные встречи «сливочные» проиграли, уступив 0:1 «Леванте» и 1:2 «Бетису», но в эль-классико одолели «Барсу» — 2:0.

«Эйбар» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент коллектив идет 16-м, опережая зону вылета всего лишь на два пункта.

Ушли на незапланированный перерыв «оружейники» двумя домашними поражениями, проиграв по 1:2 «Реал Сосьедаду» и «Мальорке».

«Королевскому клубу» ну никак нельзя терять очки в игре с одним из аутсайдеров первенства. Прогнозируем в этой игре победу хозяев в несколько мячей.

Ставка: победа «Реалу» с форой (-1) за 1.34.

«Колос» — «Шахтер»

Футбол. Чемпионат Украины. 26-й тур

«Колос», который проводит дебютный сезон в Премьер-лиге, в итоге занял шестое место, пробившись в чемпионский плей-офф. На этой позиции коваливцы так и останутся.

Начал «Колос» на этой стадии еще в марте выездным поражение от «Александрии» (2:4), а после перерыва поочередно терпел поражения дома от «Десны» (0:2) и в гостях от «Зари» (0:1).

«Шахтер» уверенно мчится к очередному чемпионскому титулу. За семь туров до конца первенства «горняки» опережают ближайшего преследователя на 16 очков и уже в следующем игровом дне могут оформить чемпионство.

В чемпионском плей-офф же «оранжево-черные» стартовали неожиданным поражением в гостях от «Зари» (0:1), а после перерыва выиграли в Киеве у «Динамо» (3:1) и у «Десны» (3:2).

Вряд ли аутсайдер чемпионского плей-офф доставит проблем без пяти минут чемпиону. Ставим на уверенную викторию «горняков».

Ставка: победа «Шахтера» с форой (-1,5) за 1.74.

«Партизан» — «Чукарички»

Футбол. Чемпионат Сербии. 29-й тур

За два тура до окончания сербского первенства «Партизан» находится на второй позиции, опережая третью строку всего на два очка, но на чемпионство уже точно не претендует.

В минувшем туре «гробари» уступили «Спартаку» из Субботицы, прервав тем самым свою длительную беспроигрышную серию.

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«Чукарички» точно не поднимутся выше пятой строки в турнирной таблице, но и ниже восьмой позиции уж точно не опустятся.

Коллектив не может победить в чемпионате уже в трех встречах подряд, дважды сыграв вничью при одном поражении, которое состоялось в прошлом игровом дне дома от аутсайдера «Инджии» (0:1).

«Партизан» не должен упустить вторую строку в первенстве. Ставим в этой игре на викторию хозяев.

Ставка: победа «Партизана» за 1.30.

Итоговый коэффициент — 3.03. 0