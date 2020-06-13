Экспресс дня 13 июня. Прогнозы и ставки на футбол

13 июня в чемпионатах Испании и Германии пройдут матчи 28 и 31 тура соответственно.

«Мальорка» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. 28-й тур

«Мальорка» в этом сезоне Примеры ведет борьбу за выживание. На данный момент островитяне с 25 баллами находятся на 18 месте в турнирной таблице, отставая от безопасной строки всего на один пункт.

В своем последнем сыгранном матче первенства «Мальорка» смогла одержать первую выездную победу, одолев «Эйбар» (2:1), а туром ранее она дома уступила «Хетафе» (0:1).

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры. У каталонцев на счету находится 58 набранных очков и преимущество перед вторым «Реалом» составляет всего два пункта.

Перед уходом на перерыв «сине-гранатовые» в родных стенах с большим трудом одолели «Реал Сосьедад» (1:0), а перед этим в Эль-Классико уступили в Мадриде «Королевскому клубу» — 0:2.

Хотя «Мальорка» на своем поле и играет неплохо, но с лидером первенства у нее будет немного шансов на успех.

Ставка: П2 за 1.30.

«Сельта» — «Вильярреал»

Футбол. Чемпионат Испании. 28-й тур

«Сельта» в на текущий момент в турнирной таблице Примеры занимает всего 17 позицию, опережая при этом зону вылета только на один балл.

У «кельтов» 5-матчевая беспроигрышная серия, где только две игры были победными. Перед самым перерывом «Сельта» провела два выездных поединка, в которых расходилась поочередно нулевой ничьей с «Гранадой» и «Хетафе».

«Вильярреал» находится на восьмой строке в турнирной таблице чемпионата Испании, проигрывая четыре балла седьмой еврокубковой позиции.

Перед уходом на карантин «подводники» уступили в трех встречах подряд. На выезде они потерпели фиаско от «Атлетико» (1:3) и «Атлетика» (0:1), а в своем последнем матче они проиграли дома «Леганесу» (1:2).

«Сельта», хорошо проводящая домашние встречи, должна в данном противостоянии как минимум не проиграть.

Ставка: 1Х за 1.50.

«Бавария» — «Боруссия» М

Футбол. Чемпионат Германии. 31-й тур

«Бавария» за четыре тура до конца первой Бундеслиги находится в одном шаге от очередного чемпионства, опережая второе место на семь очков.

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На данный момент у мюнхенцев серия без поражений состоит из 16 встреч, в которых они 15 раз выиграли. В прошлом туре «Бавария» на выезде переиграла «Байер» (4:2), а на днях она пробилась в финал Кубка, дома одолев «Айнтрахт» (2:1).

«Боруссия» М идет в турнирной таблице чемпионата Германии на четвертой позиции, но пятый «Байер» уступает лишь по дополнительным показателям, а от третьего места она отстает на три балла.

В своем последнем сыгранном поединке неделю назад «жеребята» на выезде проиграли «Фрайбургу» со счетом 0:1, а туром ранее в родных стенах разгромили «Унион» — 4:1.

«Бавария», которая провела на днях встречу Кубка, вполне может не полностью восстановиться, что даст шанс гостям забить лидеру.

Ставка: «Боруссия» М забьет: да за 1.47.

Итоговый коэффициент — 2.86. 0