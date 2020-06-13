ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико Тедеско вернулся к работеНа финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона «Севилья» вернулась победойПримера. «Севилья» выиграла андалузское дерби, «Барса» в гостях у «Мальорки», «Реал» примет «Эйбар» Фрэнк ЛэмпардГонка за золото только началась, а «Челси» уже был лучше остальных. О матче с «Ливерпулем» в 2005-м
  • 07:00
    • УЕФА принял решение о доигровке еврокубков — СМИ
  • 11:45
    • «Формула-1» официально объявила об отмене еще трех этапов Гран-при
  • 11:29
    • «Урал» сыграет с «Рубином» со зрителями на трибунах
  • 08:24
    • Ван Дейк отказался переходить в ПСЖ и подпишет новый контракт с «Ливерпулем»
  • 01:00
    • «Севилья» обыграла «Бетис» в первом матче Примеры после перерыва
  • 22:09
    • Еврокубок выделил три места для клубов из Единой лиги ВТБ
  • 21:55
    • ФХР определит чемпиона России 2020 года
    Все новости спорта

    Пойдет ли пауза «Барсе» на пользу?

    Экспресс дня 13 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 июня
    «Барселона»
    13 июня в чемпионатах Испании и Германии пройдут матчи 28 и 31 тура соответственно.

    «Мальорка» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании. 28-й тур

    «Мальорка» в этом сезоне Примеры ведет борьбу за выживание. На данный момент островитяне с 25 баллами находятся на 18 месте в турнирной таблице, отставая от безопасной строки всего на один пункт.

    В своем последнем сыгранном матче первенства «Мальорка» смогла одержать первую выездную победу, одолев «Эйбар» (2:1), а туром ранее она дома уступила «Хетафе» (0:1).

    «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры. У каталонцев на счету находится 58 набранных очков и преимущество перед вторым «Реалом» составляет всего два пункта.

    Перед уходом на перерыв «сине-гранатовые» в родных стенах с большим трудом одолели «Реал Сосьедад» (1:0), а перед этим в Эль-Классико уступили в Мадриде «Королевскому клубу» — 0:2.

  • Возвращение Ла Лиги. Битва «Большой Двойки», «Эспаньол» в опасности и кудесник Месси
  • Все что нужно знать о возобновляющемся чемпионате Испании по футболу
  • 09/06/2020

    • Хотя «Мальорка» на своем поле и играет неплохо, но с лидером первенства у нее будет немного шансов на успех.

    Ставка: П2 за 1.30.

    «Сельта» — «Вильярреал»

    Футбол. Чемпионат Испании. 28-й тур

    «Сельта» в на текущий момент в турнирной таблице Примеры занимает всего 17 позицию, опережая при этом зону вылета только на один балл.

    У «кельтов» 5-матчевая беспроигрышная серия, где только две игры были победными. Перед самым перерывом «Сельта» провела два выездных поединка, в которых расходилась поочередно нулевой ничьей с «Гранадой» и «Хетафе».

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    «Вильярреал» находится на восьмой строке в турнирной таблице чемпионата Испании, проигрывая четыре балла седьмой еврокубковой позиции.

    Перед уходом на карантин «подводники» уступили в трех встречах подряд. На выезде они потерпели фиаско от «Атлетико» (1:3) и «Атлетика» (0:1), а в своем последнем матче они проиграли дома «Леганесу» (1:2).

    «Сельта», хорошо проводящая домашние встречи, должна в данном противостоянии как минимум не проиграть.

    Ставка: 1Х за 1.50.

    «Бавария» — «Боруссия» М

    Футбол. Чемпионат Германии. 31-й тур

    «Бавария» за четыре тура до конца первой Бундеслиги находится в одном шаге от очередного чемпионства, опережая второе место на семь очков.

    Все прогнозы на футбол

    На данный момент у мюнхенцев серия без поражений состоит из 16 встреч, в которых они 15 раз выиграли. В прошлом туре «Бавария» на выезде переиграла «Байер» (4:2), а на днях она пробилась в финал Кубка, дома одолев «Айнтрахт» (2:1).

    «Боруссия» М идет в турнирной таблице чемпионата Германии на четвертой позиции, но пятый «Байер» уступает лишь по дополнительным показателям, а от третьего места она отстает на три балла.

    В своем последнем сыгранном поединке неделю назад «жеребята» на выезде проиграли «Фрайбургу» со счетом 0:1, а туром ранее в родных стенах разгромили «Унион» — 4:1.

    «Бавария», которая провела на днях встречу Кубка, вполне может не полностью восстановиться, что даст шанс гостям забить лидеру.

    Ставка: «Боруссия» М забьет: да за 1.47.

    Итоговый коэффициент — 2.86. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — АБ Аргир
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Минск — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Зандхаузен — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Городея — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Гранада — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фенербахче — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Валенсия — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Спортинг — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.62
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 23:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эспаньол — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ахал — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Доменико Тедеско вернулся к работе
  • На финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
    • Вчера в 21:44     Эмре Джан
  • Удачная серия Лаббадии прервалась. «Герта» проиграла в Дортмунде
    • 15:52 07/06/2020     Виртуальные болельщики на матче «Орхуса»
  • Датская модель. Использует ли АПЛ идею «Орхуса» с виртуальными трибунами?
    • 02:13 08/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 13 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.86
    Тоже интересно
    Финал ЛЧ может пройти в Лиссабоне Футбол Еврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионовУЕФА планирует перенести финал из Стамбула, где он должен был состояться 30 мая, и провести турнир в новом формате 10/06/2020 в 20:100
  • 12:17
    • «СЭ»: ЦСКА примет решение по Вагнеру Лаву не раньше середины июля
  • 12:35
    • Груич летом вернется в «Ливерпуль» из «Герты»
  • 12:01
    • Это’О: Месси — лучший игрок мира и лучший футболист в истории
    «Реал» — «Севилья». Примера 2006/07 Футбол Отсутствие права на ошибку и ключевая замена Капелло. О судьбоносной встрече «Реала» с «Севильей» в 2007-мВ преддверии возобновления сезона в Испании вспомним о напряженной борьбе за чемпионство в сезоне 2006/07 10/06/2020 в 16:050
  • Экспресс дня

  • Пойдет ли пауза «Барсе» на пользу?
  • 2.86
    •
  • 09:59
    • Форлан оценил игру Смолова за «Сельту»
  • 09:44
    • Кариус не намерен уходить из «Ливерпуля»
  • 09:29
    • Мендьета назвал причины, которые помешали Черышеву добиться больших успехов в Ла Лиге
    Тимо Вернер Футбол «Ливерпуль» без Вернера, «Бавария» убила интригу и «Black Lives Matter» в БундеслигеОбзор главных событий прошедшей недели в европейском футболе 10/06/2020 в 14:150
  • 09:13
    • «Химки» сделали выгодное предложение Шведу
  • 08:57
    • Лопетеги: «Севилья» заслужено обыграла «Бетис»
  • 08:41
    • «Интер» близок к приобретению хавбека «Брешии»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие