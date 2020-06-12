Экспресс дня 12 июня. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 12 июня, в чемпионатах Испании, Германии и Португалии пройдут поединки очередных туров.

«Валенсия» — «Леванте»

Футбол. Чемпионат Испании. 28-й тур

«Валенсия» с 42 набранными очками идет на седьмой строке в турнирной таблице испанского первенства, однако от четвертой позиции «летучие мыши» отстают всего на четыре балла.

В двух последних сыгранных матчах чемпионата «Валенсия» сначала в родных стенах одолела «Бетис» (2:1), а затем на выезде поделила очки с «Алавесом» (1:1). Стоит отметить, что коллектив прекрасно играет дома, где в этой Примере никому еще не проигрывал.

«Леванте» в турнирной таблице таблице Примеры занимает только 13 место, имея перевес перед зоной вылета в восемь очков, но сильно отстает от еврокубковой зоны.

В своем последнем сыгранном матче «лягушки» дома разошлись миром с «Гранадой» (1:1), а перед этим потерпели крупное поражение от середняка «Эйбара» (0:3).

В предстоящем поединке мы отдаем предпочтение «Валенсии», которая сильно играет дома и ведет борьбу за ЛЧ.

Ставка: П1 за 1.76.

«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Чемпионат Германии. 31-й тур

«Хоффенхайм» на данный момент в турнирной таблице Бундеслиги находится на седьмом месте, отставая от шестой еврокубковой строчки всего на два балла.

В прошлом туре «деревенские» на выезде сыграли вничью с скромной «Фортуной» (2:2), а перед этим они вышли победителями из двух встреч, пропустив в них лишь один гол.

«РБ Лейпциг» в турнирной таблице немецкого первенства находится на третьем месте, уступая второй строке четыре балла, имея запас перед ближайшим преследователем всего в три очка.

«Быки» в рамках Бундеслиге вот уже 11 матчей не уступают, правда, выиграв всего четыре матча в этот период. В минувшем игровом дне они дома не сумели справиться с явным аутсайдером чемпионата «Падерборном», сыграв вничью со счетом 1:1.

Для обоих коллективов матч будет иметь большое значение с турнирной точки зрения, но, так как игра пройдет на поле «Хоффенхайма», ставим на хозяев с форой.

Ставка: П1 с форой (+2) за 1.47.

«Спортинг» — «Пасуш де Феррейра»

Футбол. Чемпионат Португалии. 26-й тур

У «Спортинга» на счету находится 43 балла, позволяющие лиссабонцам находится на четвертой позиции, опережая пятый «Фамаликан» по дополнительным показателям, но сыграл на матч меньше.

Все прогнозы на футбол

В первом матче после длительной паузы «львы» в гостях поделили очки с «Гимарайншем» (2:2), а перед уходом на карантин они дома одолели аутсайдер «Авеш» — 2:0.

«Пасуш де Феррейра» находится в турнирной таблице только на 16 позиции, имея в копилке 25 очков, имея преимущество перед зоной вылета в пять баллов.

После рестарта первенства коллектив на выезде смог одолеть на выезде претендента на еврокубки «Риу Аве» (3:2), а перед перерывом он выиграл два поединка из трех.

На своей арене «Спортинг», которому нужно закрепиться на четвертой строке, должен брать три очка в игре с аутсайдером.

Ставка: П1 за 1.40.

Итоговый коэффициент — 3.62. 0