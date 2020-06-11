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    Что принесет первый матч Примеры после рестарта?

    Экспресс дня 11 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 июня
    Игроки «Севильи»
    11 июня после длительной паузы возвращается испанская Примера севильским дерби, а в чемпионате Португалии пройдут два поединка.

    «Севилья» — «Бетис»

    Футбол. Чемпионат Испании. 28-й тур

    «Севилья» с 47 набранными очками находится на третьем месте в турнирной таблице Примеры, но двум первым позициям клуб уступает уже много, а перед преследователями имеет запас всего в один пункт.

    На незапланированный перерыв «нервионцы» ушли с 6-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах, где только два были победными. В своем последнем проведенном матче «Севилья» в Мадриде сыграла вничью с «Атлетико» (2:2).

    «Бетис» расположился в середине турнирной таблице, на 12 месте. «Зелено-белые» могут не опасаться вылета, но и до зоны еврокубков им вряд ли подняться.

    Перед уходом на карантин севильский коллектив дома одолел мадридский «Реал» со счетом 2:1, тем самым прервав свою 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой было три ничьи и три поражения.

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    • В последнее время севильское дерби выходят достаточно результативными, и в предстоящем матче ждем несколько забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.42.

    «Белененсеш» — «Гимарайнш»

    Футбол. Чемпионат Португалии. 26-й тур

    «Белененсеш» с 29 пунктами находится на 13 строке в турнирной таблице португальского первенства, имея запас перед зоной вылета в десять очков.

    После карантинной паузы «Белененсеш» сумел в гостях одержать викторию над аутсайдером «Авешом» (2:0), тем самым продлив беспроигрышную серию до пяти матчей, где три были победными.

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    «Гимарайнш» находится на шестой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 38 баллов, проигрывая четвертой еврокубковой строке пять очков.

    В первом поединке после отдыха «Гимарайнш» сыграл дома со «Спортингом» (2:2), дважды ведя в счете. До перерыва коллектив вышел победителем из трех матчей подряд.

    «Гимарайнш» неплохо действует в обороне, пропуская в среднем не более одного мяча за матч. Так что вполне возможно от этого матче стоит ждать «низов».

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.35.

    «Тондела» — «Авеш»

    Футбол. Чемпионат Португалии. 26-й тур

    «Тондела» с 26 набранными очками идет на 14 месте в турнирной таблице, имея преимущество перед зоной вылета в шесть пунктов.

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    Команда не может победить в матчах первенства уже в шести встречах кряду, поровну поделив ничьи и поражения. В первой игре после рестарта она неожиданно сыграла 0:0 на выезде с лидирующей «Бенфикой».

    «Авеш» уже почти одной ногой находится во втором дивизионе. На счету у коллектива всего 13 набранных пунктов и отставание от спасительной позиции в 12 баллов.

    Коллектив проиграл в своих последних четырех встречах. После перерыва он в родных стенах был повержен середняком «Белененсешем» со счетом 0:2.

    «Тондела» еще не обеспечила себе сохранение прописки, поэтому в игре с главным аутсайдером будет играть только на победу.

    Ставка: победа «Тонделы» за 1.80.

    Итоговый коэффициент — 3.45. 0

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