Экспресс дня 11 июня. Прогнозы и ставки на футбол

«Севилья» — «Бетис»
Футбол. Чемпионат Испании. 28-й тур
«Севилья» с 47 набранными очками находится на третьем месте в турнирной таблице Примеры, но двум первым позициям клуб уступает уже много, а перед преследователями имеет запас всего в один пункт.
На незапланированный перерыв «нервионцы» ушли с 6-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах, где только два были победными. В своем последнем проведенном матче «Севилья» в Мадриде сыграла вничью с «Атлетико» (2:2).
«Бетис» расположился в середине турнирной таблице, на 12 месте. «Зелено-белые» могут не опасаться вылета, но и до зоны еврокубков им вряд ли подняться.
Перед уходом на карантин севильский коллектив дома одолел мадридский «Реал» со счетом 2:1, тем самым прервав свою 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой было три ничьи и три поражения.
В последнее время севильское дерби выходят достаточно результативными, и в предстоящем матче ждем несколько забитых мячей.
Ставка: ТБ 2,0 за 1.42.
«Белененсеш» — «Гимарайнш»
Футбол. Чемпионат Португалии. 26-й тур
«Белененсеш» с 29 пунктами находится на 13 строке в турнирной таблице португальского первенства, имея запас перед зоной вылета в десять очков.
После карантинной паузы «Белененсеш» сумел в гостях одержать викторию над аутсайдером «Авешом» (2:0), тем самым продлив беспроигрышную серию до пяти матчей, где три были победными.
«Гимарайнш» находится на шестой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 38 баллов, проигрывая четвертой еврокубковой строке пять очков.
В первом поединке после отдыха «Гимарайнш» сыграл дома со «Спортингом» (2:2), дважды ведя в счете. До перерыва коллектив вышел победителем из трех матчей подряд.
«Гимарайнш» неплохо действует в обороне, пропуская в среднем не более одного мяча за матч. Так что вполне возможно от этого матче стоит ждать «низов».
Ставка: ТМ 3,5 за 1.35.
«Тондела» — «Авеш»
Футбол. Чемпионат Португалии. 26-й тур
«Тондела» с 26 набранными очками идет на 14 месте в турнирной таблице, имея преимущество перед зоной вылета в шесть пунктов.
Команда не может победить в матчах первенства уже в шести встречах кряду, поровну поделив ничьи и поражения. В первой игре после рестарта она неожиданно сыграла 0:0 на выезде с лидирующей «Бенфикой».
«Авеш» уже почти одной ногой находится во втором дивизионе. На счету у коллектива всего 13 набранных пунктов и отставание от спасительной позиции в 12 баллов.
Коллектив проиграл в своих последних четырех встречах. После перерыва он в родных стенах был повержен середняком «Белененсешем» со счетом 0:2.
«Тондела» еще не обеспечила себе сохранение прописки, поэтому в игре с главным аутсайдером будет играть только на победу.
Ставка: победа «Тонделы» за 1.80.
Итоговый коэффициент — 3.45. 0