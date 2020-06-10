Экспресс дня 10 июня. Прогнозы и ставки на футбол

10 июня в чемпионатах Австрии и Португалии пройдут поединки очередных туров, а в Германии состоится полуфинальный кубковый матч.

«Бавария» — «Айнтрахт» Ф

Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала

«Бавария» по пути в полуфинал Кубка страны прошла четыре раунда, выиграв все три матча в основное время, трижды победив всего в один мяч. В четвертьфинале мюнхенцы в гостях минимально одолели «Шальке» (1:0).

В Бундеслиге коллектив уже практически гарантировал себе золотые награды, опережая ближайшего преследователя на семь очков. В своей последней игре «Бавария» на выезде одолела «Байер» (4:2).

«Айнтрахт» также преодолел четыре этапа в текущем кубковом розыгрыше. В двух предыдущих раундах «орлы» в родных стенах одолели «РБ Лейпциг» (3:1) и «Вердер» (2:0).

В турнирной таблице Бундеслиги франкфуртцы находятся только на 11-й позиции, опережая зону вылета на семь баллов. В последнем сыгранном матче «Айнтрахт» дома уступил «Майнцу» (0:2), а до этого дважды выиграл на выезде.

У «Айнтрахта» не много шансов на успех с «Баварией», пребывающей в прекрасной форме и которой «орлы» не так давно крупно проиграли. Ставим на уверенную викторию хозяев.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.52.

«Порту» — «Маритиму»

Футбол. Чемпионат Португалии. 26-й тур

«Порту» в текущем чемпионате Португалии ведет борьбу за золотые медали с «Бенфикой», которой проигрывает только по дополнительным показателям.

Отметим, что «драконы» не могут победить в двух своих последних поединках. Еще перед перерывом они сыграли дома вничью с «Риу Аве» (1:1), а после рестарта потерпели поражение на выезде от «Фамаликана» (1:2).

«Маритиму» в турнирной таблице чемпионата Португалии располагается только на 15-м месте, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на пять очков.

После возобновления первенства коллектив расписал домашнюю мировую с «Сетубалом» (1:1), прервав тем самым свою серию из трех поражений, где он забил лишь гол.

«Порту» не может себе позволить потерять очки в игре с «Маритиму». Прогнозируем в этой игре викторию хозяев с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Порту» с форой (-1,5) за 1.60.

«Штурм» — «РБ Зальцбург»

Футбол. Чемпионат Австрии. 25-й тур

«Штурм» замыкает турнирную таблицу чемпионского плей-офф. У клуба из Граца на счету находится 16 очков и отставание от пятой позиции всего на один пункт.

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После незапланированной паузы коллектив провел две встречи и обе проиграл. Уступил дома 1:2 «Вольфсбергеру» и на выезде венскому «Рапиду» (0:4).

«РБ Зальцбург» возглавляет турнирную таблицу австрийского первенства, имея в своем активе 30 очков, оторвавшись от второй строки на семь баллов.

Все три встречи после рестарта «быки» выиграли «всухую». Начали с победы в финале Кубка страны, а затем дважды победили в чемпионате. Накануне они в гостях уничтожили «Хартберг» (6:0).

Прогнозируем, что лидер первенства даже в гостях не оставит шансов аутсайдеру чемпионского плей-офф.

Ставка: победа «РБ Зальцбург» с форой (-1) за 1.35.

Итоговый коэффициент — 3.28. 0