ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимо ВернерТрансферный дайджест. 2-8 июня Френки де ЙонгМысли де Йонга: расизм, коронавирус и уроки от Месси Виртуальные болельщики на матче «Орхуса»Датская модель. Использует ли АПЛ идею «Орхуса» с виртуальными трибунами?
  • 12:19
    • В Sky Sports подтвердили договоренность об использовании звуковых эффектов из FIFA 20
  • 07:16
    • Армяне, киргизы и казахи не будут считаться легионерами в чемпионате России
  • 07:00
    • Жоау Мариу ведет переговоры c «Марселем»
  • 22:32
    • Капитан «Пари Сен-Жермен» покинет клуб
  • 20:35
    • Месси не вошел в топ-10 самых дорогих игроков ведущих европейских лиг
  • 19:38
    • «Локомотив» расторг контракт с защитником
  • 19:28
    • В Серии А проведут плей-офф, если сезон снова приостановится
    Все новости спорта

    «Бавария» вновь не оставит шансов «Айнтрахту»?

    Экспресс дня 10 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 10 июня
    «Бавария»
    10 июня в чемпионатах Австрии и Португалии пройдут поединки очередных туров, а в Германии состоится полуфинальный кубковый матч.

    «Бавария» — «Айнтрахт» Ф

    Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала

    «Бавария» по пути в полуфинал Кубка страны прошла четыре раунда, выиграв все три матча в основное время, трижды победив всего в один мяч. В четвертьфинале мюнхенцы в гостях минимально одолели «Шальке» (1:0).

    В Бундеслиге коллектив уже практически гарантировал себе золотые награды, опережая ближайшего преследователя на семь очков. В своей последней игре «Бавария» на выезде одолела «Байер» (4:2).

    «Айнтрахт» также преодолел четыре этапа в текущем кубковом розыгрыше. В двух предыдущих раундах «орлы» в родных стенах одолели «РБ Лейпциг» (3:1) и «Вердер» (2:0).

    В турнирной таблице Бундеслиги франкфуртцы находятся только на 11-й позиции, опережая зону вылета на семь баллов. В последнем сыгранном матче «Айнтрахт» дома уступил «Майнцу» (0:2), а до этого дважды выиграл на выезде.

  • Трансферный дайджест. 2-8 июня
  • Куда перейдет Вернер, договорится ли «Барселона» с «Интером», уедет ли Миранчук в Италию и другие трансферные новости последних дней
  • Сегодня

    • У «Айнтрахта» не много шансов на успех с «Баварией», пребывающей в прекрасной форме и которой «орлы» не так давно крупно проиграли. Ставим на уверенную викторию хозяев.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.52.

    «Порту» — «Маритиму»

    Футбол. Чемпионат Португалии. 26-й тур

    «Порту» в текущем чемпионате Португалии ведет борьбу за золотые медали с «Бенфикой», которой проигрывает только по дополнительным показателям.

    Отметим, что «драконы» не могут победить в двух своих последних поединках. Еще перед перерывом они сыграли дома вничью с «Риу Аве» (1:1), а после рестарта потерпели поражение на выезде от «Фамаликана» (1:2).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    «Маритиму» в турнирной таблице чемпионата Португалии располагается только на 15-м месте, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на пять очков.

    После возобновления первенства коллектив расписал домашнюю мировую с «Сетубалом» (1:1), прервав тем самым свою серию из трех поражений, где он забил лишь гол.

    «Порту» не может себе позволить потерять очки в игре с «Маритиму». Прогнозируем в этой игре викторию хозяев с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Порту» с форой (-1,5) за 1.60.

    «Штурм» — «РБ Зальцбург»

    Футбол. Чемпионат Австрии. 25-й тур

    «Штурм» замыкает турнирную таблицу чемпионского плей-офф. У клуба из Граца на счету находится 16 очков и отставание от пятой позиции всего на один пункт.

    Все прогнозы на футбол

    После незапланированной паузы коллектив провел две встречи и обе проиграл. Уступил дома 1:2 «Вольфсбергеру» и на выезде венскому «Рапиду» (0:4).

    «РБ Зальцбург» возглавляет турнирную таблицу австрийского первенства, имея в своем активе 30 очков, оторвавшись от второй строки на семь баллов.

    Все три встречи после рестарта «быки» выиграли «всухую». Начали с победы в финале Кубка страны, а затем дважды победили в чемпионате. Накануне они в гостях уничтожили «Хартберг» (6:0).

    Прогнозируем, что лидер первенства даже в гостях не оставит шансов аутсайдеру чемпионского плей-офф.

    Ставка: победа «РБ Зальцбург» с форой (-1) за 1.35.

    Итоговый коэффициент — 3.28. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Пяст — Гурник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Динамо Дрезден — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Гонвед — МОЛ Види
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  4.55
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Опава
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Витория Сетубал — Санта Клара
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Фастав Злин
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Портимоненсе — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.71
  • Прогноз на матч Легия Варшава — Арка Гдыня
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Порту — Маритиму
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Порту» и «Бенфика» поборются за чемпионство
  • Возвращение Примейры. «Порту» и «Бенфика» в борьбе за чемпионство
    • 21:06 03/06/2020     Нильс Петерсен
  • Суперзапасной забил первым касанием и усложнил Гладбаху жизнь
    • 13:10 06/06/2020     Виртуальные болельщики на матче «Орхуса»
  • Датская модель. Использует ли АПЛ идею «Орхуса» с виртуальными трибунами?
    • Вчера в 02:13
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 10 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.28
    Тоже интересно
    Луис Энрике Футбол Отодвинул бывших от борьбы за лидерство. Об Эль-Класико 1999-го года на «Камп Ноу»Игра в Барселоне запомнилась перформансом в исполнении Луиса Энрике, разгромом «Реала» и увеличением шансов на 16-е золото Вчера в 12:160
  • 11:29
    • «Хоффенхайм» расторг контракт с главным тренером
  • 08:34
    • В Англии решается вопрос о переносе трансферного летнего окна
  • 12:35
    • Ребров согласился возглавить «Фенербахче»
    Эмре Джан Футбол Удачная серия Лаббадии прервалась. «Герта» проиграла в ДортмундеЕдинственный гол в ворота берлинской команды забил Эмре Джан 07/06/2020 в 15:520
  • Экспресс дня

  • «Бавария» вновь не оставит шансов «Айнтрахту»?
  • 3.28
    •
  • 12:19
    • Савин заявил, что «КраСава» может скоро закрыться
  • 12:01
    • «Енисей» пополнился бомбардиром из ПФЛ
  • 11:45
    • «Реал» планирует предложить Рамосу новый контракт
    Филиппо Индзаги Футбол Когда спор за «скудетто» набирал обороты. Об игре «Ювентуса» против «Милана» в Серии А 1999/2000Чемпионат Италии уже совсем скоро стартует с новой силой, а пока погрузимся в воспоминания прошлого, связанные с этим турниром 07/06/2020 в 17:000
  • 09:53
    • Голкипер «Бордо» перешел в «Анже»
  • 09:37
    • «Реал» отказался от трансфера хавбека «Аякса»
  • 09:21
    • Дибала: Было бы здорово поиграть в «Барселоне»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие