Экспресс дня 9 июня. Прогноз и ставки на футбол

9 июня состоятся матчи чемпионата и Кубка Германии, а также португальской Примейра-лиги.

«Саарбрюккен» — «Байер»

Футбол. 1/2 финала Кубка Германии

«Саарбрюккен» лидирует в Юго-западной региональной лиге. В текущем сезоне команда одержала 18 побед в 23 матчах, сыграв дважды вничью — один раз в чемпионате, а еще один — в Кубке.

Команда стала открытием турнира, одолев несколько крепких соперников на пути в полуфинал. При этом в последних двух раундах это были победы в сериях пенальти — над «Карлсруэ» (0:0) и «Фортуной» (1:1).

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«Байер» — ведущий клуб немецкой элиты. Леверкузенцы в 1/8 финала прошли «Штутгарт» — 2:1. В четвертьфинале команда Петера Боша еще до карантина разобралась с «Унионом» дома — 3:1. В последнем поединке Бундеслиги «Байер» принимал «Баварию» и потерпел поражение со счетом 2:4. В чемпионате леверкузенцы ведут борьбу за бронзу с «Боруссией» М и «РБ Лейпцигом».

«Саарбрюккен» будет играть в закрый футбол, а в этом деле команда имеет большой опыт. «Байер» вряд ли сможет добиться разгромной победы.

Ставка: победа «Саарбрюккена» с форой +2,5 гола за 1.96.

«Динамо» Дрезден — «Гройтер Фюрт»

Футбол. Вторая Бундеслига. 27-й тур

«Динамо» является аутсайдером турнира, набрав 27 очков. После рестарта дрезденцы поочередно уступили «Штутгарту» (0:2) и «Ганноверу» (0:3). Прервать серию удалось в прошлом туре трудовой победой над «Вееном» — 3:2.

При этом перед паузой динамовцы также выиграли две игры с одинаковым счетом 2:1.

«Гройтер Фюрт» — середняк Второй Бундеслиги. Команда набрала 38 очков и идет 11-й.

О зоне стыковых поединков за выход в элиту коллективу пока думать не стоит — отставание составляет целых 11 очков. Кроме того, «Гройтер Фюрт» в девяти последних матчах одержал всего одну победу — над «Штутгартом» со счетом 2:0. После рестарта команда провела четыре поединка и ни разу не победила.

Дрезденское «Динамо» показало «признаки жизни» в прошлом туре, да и до карантина в своей обычной форме коллектив побеждал, в отличие от соперника, который переживает серьезный кризис.

Ставка: «Динамо» Дрезден не проиграет за 1.57.

«Жил Висенте» — «Фамаликан»

Футбол. Чемпионат Португалии. 26-й тур

«Жил Висенте» набрал 30 очков и занимает 11-ю строчку. Подняться выше пока сложно, а вот потерять позиции можно в случае поражения.

В прошлом туре команда уступила «Портимоненсе» (0:1), а в позапрошлом была ничья 1:1 с «Санта Кларой». Последнюю победу коллектив одержал очень давно — 29 февраля над «Боавиштой» (1:0).

У «Фамаликана» дела идут куда лучше — пятое место и 40 очков в активе. В 25 матчах клуб 11 раз победил и семь раз сыграл вничью.

В чемпионате у команды серия из трех поединков без поражений, да еще и какая — с двумя победами над топами. Были обыграны «Спортинг» (3:1) и «Порту» (2:1), а ничья состоялась в игре с «Белененсешем» (0:0). Ожидаем, что «Фамаликан» и в этот раз не останется без очков.

Ставка: «Фамаликан» не проиграет за 1.48.

Итоговый коэффициент — 4.55. 0