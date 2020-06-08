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    Гамбургу будет нелегко. «Маккаби» и «Арарат-Армения» соперников не отпустят

    Экспресс дня 8 июня. Прогноз и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 июня
    Дитер Хекинг
    8 июня ожидаются матчи во Второй Бундеслиге, израильской Суперлиге и армянской Премьер-лиге.

    «Гамбург» — «Хольштайн»

    Вторая Бундеслига. 30 тур

    Для «Гамбурга» важно победить, поскольку команда имеет конкурента за третье место. Сзади клуб поджимает «Хайденхайм», который имеет на один пункт меньше, чем хозяева.

    Два последних поединка команды завершались очень результативно. В прошлом туре «Гамбург» выиграл 3:2 у «Веена», а перед этим с тем же результатом проиграл «Штутгарту». То был третий безвыигрышный матч подряд для «горожан». Ранее они дважды сыграли вничью.

    «Хольштайн» располагается на 11 месте с 38 очками. Команда проиграла два последних поединка чемпионата. Сначала было поражение от «Бохума» (2:1), а после коллектив уступил с тем же счетом «Арминии».

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    • Отметим, что «Хольштайн» не побеждает нав выезде уже три поединка подряд.

    «Хольштайн» не проигрывает «Гамбургу» в рамках Второй Бундеслиги уже три матча подряд — 1:1, 3:1 и 0:3. Учитывая, то, как непросто было хозяевам в прошлых двух турах, можно ожидать, что «динозавры» испытают проблемы и в этот раз.

    Ставка: обе забьют за 1.65.

    «Бейтар» — «Маккаби Тель-Авив»

    Суперлига. 29 тур

    «Бейтар» идет на 3 месте, которое позволяет выйти в квалификацию Лиги Европы. Ближайший оппонент находится в трех пунктах, так что в случае поражения свое место хозяева не потеряют.

    После карантина в официальных матчах команда не выигрывала. Она уступила «Хапоэлю» Тель-Авив со счетом 3:0 и сыграла вничью с «Хапоэлем» Баэр-Шева.

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    • В 28 турах «Маккаби» ни разу не проиграл — 21 победа и 7 ничьих. Клуб идет на 5-матчевой серии побед. При этом в 28 играх коллектив пропустил всего 7 мячей.

    В последний раз команда пропускала в чемпионате 8 февраля. Две победы после перерыва «Маккаби» одержал «всухую» — 2:0 с «Маккаби» Хайфа и «Хапоэль» Хайфа.

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    Гости очень удачно проводят этот сезон, так что причин сомневаться в результате этой встречи не приходится. Хотя прошлая игра и закончилась нулевой ничьей, все же «Маккаби» показывает хорошие результаты.

    Ставка: П2 за 1.65.

    «Алашкерт» — «Арарат-Армения»

    Премьер-лига. 21 тур

    «Алашкерт» борется за медали. Команда идет четвертой и дышит в спину своим оппонентам. Победа или даже ничья может вывести команду на второе и третье место, что позволит попасть в квалификационный раунд Лиги Европы.

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    Из последних результатов команды стоит отметить поражение от «Ноя» (0:1), причем дважды, а также победу над «Араратом» (2:1).

    «Арарат-Армения» является лидером турнира с 38 очками. Разрыв составляет всего 4 пункта. Так что гости тоже заинтересованы в победе.

    После карантина команда выиграла 0:3 у «Пюника» и сыграла дважды вничью с «Шираком» (1:1) и «Лори» (0:0).

    «Арарат-Армения» в октябре проиграл на этом же стадионе 2:1. Но в том же месяце коллектив сначала выиграл на своей поле 2:0. В 9 очных матчах «Арарат» выиграл только два раза.

    Ставка: Ф2 (0) за 1.48.

    Итоговый коэффициент — 4.03. 0

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