Экспресс дня 26 мая. Прогнозы и ставки на футбол

Во вторник, 26 мая, состоятся четыре поединка 28-го тура в чемпионате Германии.

«Боруссия» Д — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур

«Боруссия» с 57 очками после 27 туров идет на второй строке в турнирной таблице, уступая первой «Баварией» четыре пункта, опережая третью строку на три балла.

После возобновления чемпионата «шмели» выиграли в двух проведенных играх. Сперва они в дерби дома разгромили «Шальке» со счетом 4:0, после чего переиграли в гостях «Вольфсбургом» (2:0).

«Бавария» расположилась во главе турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 61 балл, что на четыре больше, чем у ближайшего преследователя.

После рестарта первенства мюнхенцы в Берлине обыграли «Унион» (2:0), а затем в родных стенах разгромили «Айнтрахт» (5:2). Напомним, что в первом круге «Бавария» крупно обыграла «Боруссию» Дортмунд (4:0).

Оба коллектива находятся в превосходной форме, и наверняка в этом сражении порадуют своих фанов забитыми мячами.

Ставка: обе забьют: да за 1.40.

«Байер» — «Вольфсбург»

Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур

«Аптекари» после возобновления первенства выиграли обе проведенные игры. В своем первом поединке они разгромили «Вердер» (4:1), а накануне обыграли «Боруссию» М (3:1). Оба поединка они провели на выезде.

Серия побед позволила клубу из Леверкузена подняться на четвертое лигачемпионовское место в турнирной таблице, но пятая строка находится на расстоянии всего одного балла.

«Вольфсбург» по итогам 27 туров находится на шестой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 39 баллов. От пятой строки «волки» сильно отстают, а конкуренты — в двух пунктах.

Первая игра после рестарта принесла «зелено-белым» выездную викторию над «Аугсбургом» (2:1), а на выходных они в родных стенах уступили дортмундской «Боруссии» — 0:2.

От данного противостоянии вполне можно ожидать не один забитый гол.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.23.

«Вердер» — «Боруссия» М

Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур

Накануне бременский коллектив смог прервать 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой пять игр были проигрышными, обыграв в гостях «Фрайбург» со счетом 1:0.

Туром ранее «Вердер» проиграл в родных стенах «Байеру» (1:4). С 21 баллом «музыканты» находятся в зоне вылета и даже от зоны переходных матчей они отстают на три балла.

В своей последней проведенной встрече «жеребята» проиграли в родных стенах «Байеру» (1:3). Это фиаско отбросило их на пятое место, но от четвертой строки они отстают на один пункт.

В своей первой игре после возобновления чемпионата «Боруссия» в гостях переиграла «Айнтрахт» со счетом 3:1.

«Боруссия» явно сильнее своего оппонента, но так как игра состоится в Бремене, поставим на гостей с 0 форой.

Ставка: победа «Боруссии» с форой 0 за 1.38.

Итоговый коэффициент — 2.37. 0