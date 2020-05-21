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    «Торпедо-БелАЗ» не проиграет в Гродно?

    Экспресс дня 21 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 21 мая
    «Торпедо-БелАЗ»
    В четверг, 21 мая, в чемпионате Белоруссии по футболу пройдет один матч, также состоятся два матча в резервной лиге.

    «Неман» — «Торпедо-БелАЗ»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 10-й тур

    «Неман» за восемь проведенных матчей сумел набрать всего восемь очков, которые позволяют команде находится в турнирной таблице только на 14 месте.

    Клуб из Гродно еще в конце апреля на своем поле сумел разгромить «Энергетик-БГУ» со счетом 3:0, после чего проиграл в гостях БАТЭ (1:3) и в родных стенах от «Руху» (2:4) в последнем туре первенства.

    «Торпедо-БелАЗ» с 18 набранными очками в девяти играх разместился на второй строке в турнирной таблице, отставая при этом от первого места только на один пункт, пропустив за весь турнир всего пять мячей.

    В предыдущем туре коллектив из Жодино в родных стенах одолел «Городею» со счетом 3:1, а неделей ранее сыграл в Мозыре со «Славией» — 0:0.

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    • Исходя из нынешних кондиций соперников, есть смысл ставить на то, что «Торпедо-БелАЗ» сможет пополнить свою копилку очками.

    Ставка: Х2 за 1.39.

    «Славия 2» — «Городея 2»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. Резер

    Резервная команда «Славии» пока слабо проводит это первенство, находясь после девяти туров в турнирной таблице на предпоследней строчке, имея в копилке всего четыре очка.

    В прошлом же туре клуб из Мозыря в Солигорске потерпел крупное поражение от местного «Шахтера-2» со счетом 1:4, а неделей ранее уступил дома «Торпедо» (0:1).

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    «Городея-2» в турнирной таблице расположилась на последнем месте, набрав в девяти проведенных поединках всего лишь один балл, пропустив уже 33 мяча.

    В последнем туре первенства «сахарные» в гостях крупно проиграли «Торпедо-БелАЗ-2» со счетом 4:9, потерпев уже седьмое поражение подряд.

    В поединке двух аутсайдеров рекомендуем ставить на то, что матч будет результативным.

    Ставка: ТБ 3,0 за 1.41.

    «Шахтер 2» — «Белшина 2»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. Резерв

    «Шахтер-2» после девяти туров в чемпионате занимает восьмое место, имея в копилке 15 очков, но от второй строки отстают всего на четыре балла.

    В предыдущем туре солигорцы в родных стенах уверенно разобрались с аутсайдером «Славией-2» (4:1), а перед этим проиграли две встречи «всухую».

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    «Белшина-2» с девятью набранными очками идет на 12 месте в турнирной таблице, значительно уступая даже восьмой позиции.

    В прошлом туре команда из Бобруйска в родных стенах поделила очки с «Витебском-2» (3:3), а неделей ранее проиграла в гостях «Ислочи-2» (2:5), а перед этим дважды сыграла вничью.

    Оба коллектива выступают в текущем первенстве довольно-таки результативно. Наверняка и в этой встрече они не уйдут с поля без забитых мячей.

    Ставка: обе забьют: да за 1.70.

    Итоговый коэффициент — 3.33. 0

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    Экспресс дня 21 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.33
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