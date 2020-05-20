Экспресс дня 20 мая. Прогнозы и ставки на футбол

20 мая в чемпионате Белоруссии по футболу пройдет один матч 10-го тура, а в эстонском первенстве состоятся два поединка второго игрового дня.

«Динамо» Брест — БАТЭ

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 10-й тур

Брестское «Динамо», которое является действующим чемпионом Белоруссии, в этом сезоне после девяти туров идет только седьмым, уступая первой строчке шесть очков.

В мая коллектив провел три встречи в чемпионате. Сперва он в гостях одолел «Белшину» (3:0) и дома минское «Динамо» (2:1), а в минувшем туре проиграл на выезде «Энергетику-БГУ» (1:2).

БАТЭ с 19 набранными очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Белоруссии. Стартовал коллектив из Борисова с двух поражений, но затем в семи играх шесть раз одерживал победы при одной ничьей.

В мае «желто-синие» разделались с «Неманом» (3:1) дома, «Смолевичами» (5:3) в гостях и «Слуцком» (3:0) в родных стенах в минувшем туре.

БАТЭ набрал превосходную форму, но действующий чемпион постарается прервать победное шествие борисовчан. Рекомендуем поставить в этой игре с форой на хозяев.

Ставка: победа «Динамо» с форой (+1) за 1.35.

«Калев» — «Нарва»

Футбол. Чемпионат Эстонии. 2-й тур

«Калев» в прошлом чемпионате финишировал в турнирной таблице только на восьмом месте, опередив лишь на очко зону переходных матчей.

Подготовку к сезону таллинцы провели не особо удачно, и в первом туре первенства они в родных стенах потерпели крупное поражение от «Пайде» со счетом 1:8, но затем в четвертьфинале Кубка страны разгромили низшелиговую «Вору» (6:0).

«Нарва Транс» в предыдущем чемпионате заняла шестое место, уступив пятой строчки всего лишь один пункт, но четвертой позиции проиграла очень много.

Команда провела уже три официальных матча в этом году. Сперва в Суперкубке Эстонии уступила «Флоре» (0:2), потом в первом туре первенства проиграла дома «Нымме Калью» (0:1), но затем в четвертьфинале Кубка взяла реванш у недавнего обидчика — 2:1.

Прогнозируем, что «Нарва» даже на выезде обыграет своего нынешнего соперника.

Ставка: победа «Нарвы» за 1.20.

«Флора» — «Таммека»

Футбол. Чемпионат Эстонии. 2-й тур

«Флора» выиграла предыдущее первенство Эстонии, опередив ближайшего преследователя на 12 очков, забив за 36 матчей аж 110 голов.

«Зелено-белые» в 2020 году провели три официальные игры. Сперва в Суперкубке они переиграла «Нарву» (2:0), затем в чемпионате в родных стенах обыграли «Легион» (3:1), а потом в Кубке страны разобралась в гостях со своим предстоящим противником — 3:0.

«Таммека» прошлый чемпионат Эстонии завершила на пятом месте, проиграв 25 баллов топ-4, опередив всего лишь на один пункт шестую позицию.

В первом туре первенства клуб из Тарту одержал домашнюю победу над «Вильянди» со счетом 2:1, после чего в Кубке Эстонии уступил предстоящему оппоненту — 0:3.

Действующий чемпион на своей арене не должен испытать проблем с середняком лиги, наверняка одержав крупную викторию.

Ставка: победа «Флоры» с форой (-2) за 1.77.

Итоговый коэффициент — 2.86. 0