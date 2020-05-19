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    Что принесет встреча лидеров чемпионата Туркмении?

    Экспресс дня 19 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 19 мая
    «Алтын Асыр» — «Ахал»
    Во вторник, 19 мая, в чемпионате Туркмении и Эстонии пройдут поединки очередных туров.

    «Ахал» — «Алтын Асыр»

    Футбол. Чемпионат Туркмении. 9-й тур

    «Ахал» с 18 очками после семи матчей возглавляет турнирную таблицу чемпионата Туркмении, опережая второе место на три балла, сыграв при этом на одну игру меньше.

    Коллектив в этом первенстве одержал шесть побед и раз проиграл, уступив в гостях нынешнему оппоненту (1:2). Отметим, что пять из шести викторий были добыты «всухую». В прошлом туре «Ахал» на выезде одолел «Небитчи» (2:1).

    «Алтын Асыр» в турнирной таблице чемпионата Туркмении располагается на второй позиции, отставая от предстоящего оппонента на три балла, сыграв на матч больше.

    За всю турнирную дистанцию «золотые» потерпели одно фиаско, проиграв на выезде «Небитчи» со счетом 0:1, еще было три мировых исхода и четыре виктории. В предыдущем матче они в гостях разгромили «Мерв» (4:0).

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    • В поединке двух лидеров, рекомендуем ставить на то, что «Ахал» родных стенах не проиграет.

    Ставка: 1Х за 1.51.

    «Курессааре» — «Калью»

    Футбол. Чемпионат Эстонии. 2-й тур

    «Курессааре» в прошлом чемпионате сумел финишировать в турнирной таблице на девятой позиции. И только в переходных матчах он смог отстоять свое место в Высшей лиге.

    В начале года команда провела неплохую подготовку, но в чемпионате она начала с минимального фиаско в гостях от «Левадии» (0:1).

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    «Калью» в минувшем первенстве стал третьим, отстав от второй позиции всего лишь на один балл.

    Товарищеские матчи были для клуба не особо удачными, но в первом туре первенства он в гостях одержал викторию над «Нарвой» (1:0). Затем «Калью» покинул Кубок Эстонии, на стадии четвертьфинала в родных стенах уступив все той же «Нарве» (1:2).

    В десяти предыдущих очных поединках девять раз виктории одерживал «Калью». Прогнозируем, что и на этот раз победят гости.

    Ставка: победа «Калью» с форой (-1) за 1.48.

    «Пайде» — «Вильянди»

    Футбол. Чемпионат Эстонии. 2-й тур

    «Пайде» прошлый сезон закончил на четвертой позиции, отстав от третьего места всего на три балла.

    На старте этого года команда выглядела неплохо. В четырех последних товарищеских матчах она трижды выигрывала и раз сыграла вничью. В первом же туре текущего чемпионата «Пайде» в гостях разгромил «Калев» со счетом 8:1.

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    • «Вильянди» в прошлом чемпионате финишировал в турнирной таблице на седьмой строчке, забив в 36 матчах 35 голов, пропустив при этом 75 мячей.

    В этом же году клуб в трех последних зимних спаррингах избегал поражений, дважды разойдясь миром и одолев «Калев» (2:1), а в стартовом поединке первенства на выезде проиграл «Таммеке» (1:2).

    «Пайде» в десяти предыдущих очных встречах восемь раз обыгрывал «Вильянди», дважды разойдясь миром. Вряд ли хозяевам что-нибудь помешает выиграть и на этот раз.

    Ставка: победа «Пайде» с форой (-2) за 1.48.

    Итоговый коэффициент — 3.30. 0

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    Экспресс дня 19 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
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