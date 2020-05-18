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    Продолжит ли «Байер» борьбу за топ-3 Бундеслиги?

    Экспресс дня 18 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 18 мая
    «Байер» встретится с аутсайдером Бундеслиги
    В понедельник, 18 мая, состоятся поединки в немецкой Бундеслиге и чемпионате Туркмении.

    «Вердер» — «Байер»

    Футбол. Чемпионат Германии. 26-й тур

    Чемпионат Германии возвращается из карантина, а текущая форма команд остается загадкой. У них было лишь время на возобновление тренировок, поэтому теперь клубы должны входить в сезон заново, не имея за спиной даже товарищеских поединков.

    «Вердер» занимает 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав лишь 18 очков. Команде теоретически может помочь пауза из-за коронавируса, ведь игроки смогли передохнуть после глубокого кризиса. В прошлом туре бременцы разошлись миром с «Гертой» (2:2), но перед этим у клуба была серия из пяти подряд поражений. «Вердер» — худшая команда по пропущенным голам — 55.

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    «Байер» идет пятым, имея 47 очков. Команда решает совершенно другие задачи, одержав 14 побед при пяти ничьих и шести поражениях.

    Леверкуценцы до карантина играли весьма удачно. Подопечные Петера Боша одолели дортмундскую «Боруссию» (4:3), «Унион» (3:2), «Аугсбург» (2:0) и «Айнтрахт» (4:0), а с «Лейпцигом» была зафиксирована ничья — 1:1. Есть у команды кадровая потеря — в лазарете остается форвард Кевин Фолланд.

    Учитывая обстоятельства, количество голов может быть самым разнообразным, однако рекомендуем не трогать тоталы, а поставить на гостей.

    Ставка: победа «Байера» за 1.72.

    «Энергетик Мары» — «Мерв»

    Футбол. Чемпионат Туркмении. 9-й тур

    «Энергетик» — худшая команда чемпионата, которая имеет пять очков и находится на дне таблицы.

    Однако, учитывая ранний этап сезона, все это пока условно. Команда из города Мары обыграла «Небитчи» (2:1), а также поделила очки с «Копетдагом» (0:0) и «Алтын Асыром» (1:1). Также в пассиве коллектива четыре поражения, в том числе от предстоящего соперника — 0:1.

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    «Мерв» ушел от оппонентов не очень далеко — предпоследнее место в таблице и всего на очко больше, чем у «Энергетика». Поражения были как минимальными (0:1), так и более крупными — 0:2, 0:4, 1:3.

    Обе команды неудачно проводят первый круг, поэтому такие матчи — лучшая возможность зацепиться за шанс выбраться со дна. «Мерв» выиграл очный поединок на своем поле, но в гостях команда выглядит не столь хорошо.

    Ставка: победа «Энергетика Мары» за 1.78.

    «Копетдаг» — «Ашхабад»

    Футбол. Чемпионат Туркмении. 9-й тур

    В турнирной таблице «Копетдаг» идет на третьей строчке, набрав 14 очков в восьми матчах. Отставание от лидера составляет всего четыре пункта.

    Столичный клуб выиграл в двух прошлых турах. Сначала в гостях был обыгран «Энергетик» со счетом 4:2, а затем дома — «Мерв» (3:1). Перед этим у «сине-белых» была серия из трех игр без побед — ничья и два поражения.

    «Ашхабад» идет пятым, набрав 11 очков. Отставание от соперника составляет три очка.

    В двух прошлых турах команда выглядела не очень убедительно. Сначала в гостях было разгромное поражение от «Алтын Асыра» (1:4), а потом дома — ничья с «Шагадамом» (1:1).

    В прошлом сезоне «Копетдаг» выиграл у «Ашхабада» три игры из четырех, а также была одна ничья. Хозяева набрали неплохой ход, поэтому ждем очередного успеха именно от них.

    Ставка: победа «Копетдага» за 1.75.

    Итоговый коэффициент — 5.35. 0

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    Экспресс дня 18 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.35
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