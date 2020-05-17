Экспресс дня 17 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 17 мая, состоятся два матча 26-го тура в немецкой Бундеслиге, а на Фарерах пройдет второй игровой день.

«Унион» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

«Унион», который проводит дебютный сезон в первой Бундеслиге, после 25 сыгранных матчей занимает 11 место, имея на своем счету 30 очков, опережая зону вылета на восемь баллов.

В своем последнем проведенном матче берлинцы в гостях потерпели поражение от «Фрайбурга» со счетом 1:3, а перед этим они на выезде одолели «Айнтрахт» (2:1) и дома сыграли вничью с «Вольфсбургом» (2:2).

«Бавария» с 55 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на четыре балла. У команды из Мюнхена на данный момент 11-матчевая беспроигрышная серия, в которой было десять побед и ничья с «РБ Лейпциг» (0:0).

Перед незапланированным перерывом «красные» выиграли четыре игры подряд, две из них крупно. В своей последней проведенной встрече они в родных стенах переиграли «Аугсбург» (2:0).

Между собой коллективы провели две встречи, где всегда побеждала «Бавария». Прогнозируем, что и это сражение она выиграет.

Ставка: победа «Баварии» за 1.24.

«Кельн» — «Майнц»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

«Кельн», долгое время находившийся в зоне вылета, с конца прошлого года показывает хорошие результаты, и сумел в турнирной таблице подняться на десятую строчку, с отрывом в десять очков от опасной зоны.

Перед уходом на вынужденный перерыв «козлы» уступили в Менхенгладбахе «Боруссии» со счетом 1:2, а перед этим трижды выигрывали. Причем дважды разгромно.

«Майнц» с 26 набранными пунктами располагается в турнирной таблице Бундеслиги на 15 месте, опережая на четыре балла зону переходных матчей.

Последние два поединка «05» в чемпионате провели неплохо, где была домашняя мировая с «Фортуной» (1:1) и виктория над «Падерборном» (2:0) в родных стенах.

Оба коллектива имеют неплохую результативность. Наверняка и эта встреча без забитых мячей не обойдется.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.33.

«ИФ Фуглафьердур» — «ХБ Торсхавн»

Футбол. Чемпионат Фарерских островов. 2-й тур

«ИФ Фуглафьердур» в минувшем первенстве финишировал последним, одержав в 27 поединках всего одну победу. И только из-за того, что в первом дивизионе дубли заняли проходные места, команда сохранила прописку в элите.

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Стартовый поединок этого сезона был очень успешным для «красно-белых». Они смогли на выезде обыграть «Скалу» (2:1), занявшей в прошлом сезоне шестое место.

«ХБ Торсхавн» прошлый чемпионат закончил на четвертой позиции, но смог выиграть Кубок страны.

В этом году «красно-черные» провели уже две официальные игры. Еще в марте они уступили по пенальти «КИ Клаксвик» в Суперкубке страны, а в первом туре первенства дома одолели «ЭБ/Стреймур» (1:0).

ХБ в прошлом сезоне выиграл все три игры и ИФ, две из них с очень крупным счетом. Прогнозируем, что столичный коллектив вновь одержит победу.

Ставка: победа «ХБ Торсхавн» за 1.38.

Итоговый коэффициент — 2.27. 0