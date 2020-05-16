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    Как скажется перерыв на клубах Бундеслиги?

    Экспресс дня 16 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 16 мая
    Эрлинг Холанн
    После 2-месячного перерыва возвращается немецкая Бундеслига. 16 мая пройдет основная часть поединков 26-го тура.

    «Боруссия» Д — «Шальке»

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

    «Боруссия» по итогам 25 туров с 51 баллом в копилке находится на второй позиции в турнирной таблице, отставая от первой строчки на четыре балла.

    В своей последней проведенной игре перед вынужденным перерывом «шмели» проиграли ПСЖ (0:2) в ЛЧ и покинули турнир. А перед этим дортмундцы выиграли пять матчей подряд. В двух последних встречах первенства они одолели дома «Фрайбург» (1:0) и в гостях «Боруссию» из Менхенгладбаха (2:1).

    «Шальке» с 37 очками находится на шестой строке в турнирной таблице, но отставание даже от пятой позиции составляет аж десять пунктов.

    У «кобальтовых» 8-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате. В своем последнем сыгранном поединке они на своем поле разошлись миром с «Хоффенхаймом» (1:1), а перед этим потерпели два разгромных поражения: дома от «РБ Лейпциг» (0:5) и в гостях от «Кельна» (0:3).

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    • Рурское дерби зачастую проходит в упорной борьбе, и в десяти последних очных поединках пять раз завершалось миром. Но в это встрече мы все же поставим на хозяев.

    Ставка: П1 за 1.51.

    «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

    «РБ Лейпциг» на данный момент идет третьим в турнирной таблице, имея на своем счету 50 баллов 50 баллов, отставая от лидера на пять очков. Отметим, что команда за 25 туров потерпела всего три поражения.

    С учетом всех турниров у «быков» на данный момент 7-матчевая беспроигрышная серия, где четыре были победными и три ничейными. Перед паузой они расписали мировые в чемпионате на своем поле с «Байером» (1:1) и на выезде с «Вольфсбургом» (0:0), а также дома разгромили «Тоттенхэм» в ЛЧ (3:0).

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    «Фрайбург» ушел на незапланированный перерыв на восьмой строчке в турнирной таблице, уступая шестой еврокубковой позиции всего лишь один пункт.

    В своей последней проведенной игре еще 7 марта команда смогла в родных стенах одолеть 3:1 «Унион», а перед этим поочередно уступала дома «Фортуне» (0:2) и дортмундской «Боруссии» (0:1) в гостях.

    Прогнозируем, что «быки», ведущие борьбу за чемпионство, на своей арене одолеют середняка лиги.

    Ставка: П1 за 1.32.

    «Айнтрахт» — «Боруссия» М

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

    «Айнтрахт» в этом первенстве выступает очень скверно, находясь после 25 сыгранных матчей всего лишь на 12 месте, находясь на расстоянии двух побед от зоны переходных матчей.

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    Перед уходом на незапланированный перерыв «орлы» проиграли три встречи чемпионата подряд. Уступив по 0:4 на выезде «Боруссии» Д и «Байеру», а также дома 1:2 «Униону».

    «Боруссия» М с 49 зачетными баллами находится на четвертой позиции в турнирной таблице, опережая всего на два пункта пятую строку и отстает от лидера на шесть очков.

    Во второй половине чемпионата «жеребята» потерпели лишь одно фиаско, уступив в родных стенах в 24-м туре «Боруссии» Д (1:2), а в своей последней игре переиграли 2:1 дома «Кельн».

    Ожидаем, что в игре команд, которые находятся на разных полюсах турнири, будет забито пару голов.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.35.

    Итоговый коэффициент — 2.69. 0

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