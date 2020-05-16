Экспресс дня 16 мая. Прогнозы и ставки на футбол

После 2-месячного перерыва возвращается немецкая Бундеслига. 16 мая пройдет основная часть поединков 26-го тура.

«Боруссия» Д — «Шальке»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

«Боруссия» по итогам 25 туров с 51 баллом в копилке находится на второй позиции в турнирной таблице, отставая от первой строчки на четыре балла.

В своей последней проведенной игре перед вынужденным перерывом «шмели» проиграли ПСЖ (0:2) в ЛЧ и покинули турнир. А перед этим дортмундцы выиграли пять матчей подряд. В двух последних встречах первенства они одолели дома «Фрайбург» (1:0) и в гостях «Боруссию» из Менхенгладбаха (2:1).

«Шальке» с 37 очками находится на шестой строке в турнирной таблице, но отставание даже от пятой позиции составляет аж десять пунктов.

У «кобальтовых» 8-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате. В своем последнем сыгранном поединке они на своем поле разошлись миром с «Хоффенхаймом» (1:1), а перед этим потерпели два разгромных поражения: дома от «РБ Лейпциг» (0:5) и в гостях от «Кельна» (0:3).

Рурское дерби зачастую проходит в упорной борьбе, и в десяти последних очных поединках пять раз завершалось миром. Но в это встрече мы все же поставим на хозяев.

Ставка: П1 за 1.51.

«РБ Лейпциг» — «Фрайбург»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

«РБ Лейпциг» на данный момент идет третьим в турнирной таблице, имея на своем счету 50 баллов 50 баллов, отставая от лидера на пять очков. Отметим, что команда за 25 туров потерпела всего три поражения.

С учетом всех турниров у «быков» на данный момент 7-матчевая беспроигрышная серия, где четыре были победными и три ничейными. Перед паузой они расписали мировые в чемпионате на своем поле с «Байером» (1:1) и на выезде с «Вольфсбургом» (0:0), а также дома разгромили «Тоттенхэм» в ЛЧ (3:0).

«Фрайбург» ушел на незапланированный перерыв на восьмой строчке в турнирной таблице, уступая шестой еврокубковой позиции всего лишь один пункт.

В своей последней проведенной игре еще 7 марта команда смогла в родных стенах одолеть 3:1 «Унион», а перед этим поочередно уступала дома «Фортуне» (0:2) и дортмундской «Боруссии» (0:1) в гостях.

Прогнозируем, что «быки», ведущие борьбу за чемпионство, на своей арене одолеют середняка лиги.

Ставка: П1 за 1.32.

«Айнтрахт» — «Боруссия» М

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

«Айнтрахт» в этом первенстве выступает очень скверно, находясь после 25 сыгранных матчей всего лишь на 12 месте, находясь на расстоянии двух побед от зоны переходных матчей.

Все прогнозы на футбол

Перед уходом на незапланированный перерыв «орлы» проиграли три встречи чемпионата подряд. Уступив по 0:4 на выезде «Боруссии» Д и «Байеру», а также дома 1:2 «Униону».

«Боруссия» М с 49 зачетными баллами находится на четвертой позиции в турнирной таблице, опережая всего на два пункта пятую строку и отстает от лидера на шесть очков.

Во второй половине чемпионата «жеребята» потерпели лишь одно фиаско, уступив в родных стенах в 24-м туре «Боруссии» Д (1:2), а в своей последней игре переиграли 2:1 дома «Кельн».

Ожидаем, что в игре команд, которые находятся на разных полюсах турнири, будет забито пару голов.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.35.

Итоговый коэффициент — 2.69. 0