Экспресс дня 15 мая. Прогнозы и ставки на футбол

15 мая в чемпионате Белоруссии по футболу состоится один матч 9-го тура, также пройдут поединке в резервной лиге.

«Торпедо-БелАЗ» — «Городея»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. Высшая лига. 9 тур

После восьми туров «Торпедо-БелАЗ» с 15 очками в турнирной таблице чемпионата Белоруссии занимает третью строку, отставая от лидера всего лишь на один балл.

«Автозаводцы» на данный момент имеют 5-матчевую беспроигрышную серию. В прошлом игровом дне «Торпедо» в гостях сыграло вничью с «Славией» (0:0). Отметим, что шесть из восьми сыгранных встреч жодинцы оставляли свои ворота «сухими».

«Городея» с 11 набранными пунктами разместилась на 11-й позиции в турнирной таблице, уступая шестой строке всего лишь два балла.

«Сахарники» не могут одержать победу уже в трех турах подряд. Началась это серия с поражения в родных стенах от БАТЭ (0:2), после чего они дважды сыграли вничью (по 1:1).

Обе команды в этом сезоне действуют строго от обороны, поэтому в этой встрече не приходится ждать большого количества голов.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.53.

«Шахтер 2» — «Славия 2»

Высшая лига — резерв. 9 тур

Резервная команда солигорского «Шахтера» идет после восьми туров на восьмой позиции, но уступает лидеру уже десять очков.

Последние два матча «горняки» проиграли, а перед этим у них были серии из трех мировых и трех победных результатов.

«Славия» с четырьмя зачетными пунктами находится на 14-й позиции в турнирной таблице. Единственную викторию «славяне» одержали еще во втором туре, после чего пять встреч проиграли при одном мировом исходе.

«Шахтер» в этом поединке считают фаворитом. Думаем, что хозяева смогут добиться виктории.

Ставка: победа «Шахтера 2» за 1.25.

БАТЭ 2 — «Слуцк 2»

Высшая лига — резерв. 9 тур

Дубль БАТЭ расположился на предпоследней строке в турнирной таблице, имея на своем счету всего лишь четыре балла.

Свои очки клуб из Борисова набрал в выездных встречах, переиграв «Городею» (2:0) и поделив очки с «Энергетиком» (1:1).

Второй состав «Слуцка» находится в турнирной таблице на 12 позиции, заработав в восьми играх восемь очков.

Коллектив начал турнир с двух викторий кряду, после чего четыре поединка проиграл при двух мировых исходах.

Прогнозируем, что БАТЭ наконец-то сможет набрать очки в родных стенах. Ставим на 1Х.

Ставка: 1Х за 1.44.

Итоговый коэффициент — 2.75. 1