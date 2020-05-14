Экспресс дня 14 мая. Прогнозы и ставки на футбол

14 мая состоится поединок в туркменской Йокары-лиге, а также пройдет матч в Высшей лиге Белоруссии среди резервных составов.

«Энергетик» — «Копетдаг»

Йокары-лига. 8 тур

«Энергетик» опустился на дно турнирной таблицы, имея меньше всего очков (5). Команда не выигрывает три тура подряд, уступив в двух из них. Хозяева проиграли 2:0 «Ахалу» и 0:1 «Шагадаму». Также была ничья со счетом 1:1 в матче с «Алтын Асыром».

«Копетдаг» добрался до третьей строчки, набрав 11 очков. Команда прервала свою безвыигрышную серию победой над «Мервом» со счетом 3:1. Перед этим клуб проиграл «Шагадаму» и «Ахалу» с одинаковым результатом 1:0.

В этом сезоне на счету хозяев только одна победа в семи турах. Кроме того, команда мало забивает. Из этого следует, что гости имеют больше шансов на успех.

Ставка: фора 2 (0) с коэффициентом 1.44.

«Торпедо-БелАЗ 2» — «Городея 2»

Высшая лига — резерв. 9 тур

«Торпедо» идет в первой половине турнирной таблицы, занимая 7 место с 14 очками. Команда неплохо себя показала, проиграв лишь в одном из пяти последних матчей чемпионата. Хозяева уступили «Минску» 3:1, но также выиграли «Славии» 0:1, «Руха» 3:2 и БАТЭ 0:2.

Все прогнозы на футбол

Дубль «Городеи» идет на последней строчке рейтинга. Команда набрала всего один балл в восьми турах. На счету гостей 6 поражений подряд. Из последних результатов стоит выделить фиаско во встрече с «Минском» (2:3), «Рухом» (2:0) и БАТЭ (0:2).

«Городея 2» сейчас в ужасном состоянии и показывает плохие результаты. Исходя из последних результатов обеих команд можно сделать вывод о том, что «Торпедо», скорее всего, одержит победу. Уж очень безнадежной выглядит серия гостей.

Ставка: П1 за 1.20.

Итоговый коэффициент — 1.73. 0