КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Судьба сезона РПЛ остается в туманеНадежда на авось. Будет ли доигран чемпионат России? Филипе Коутиньо«Барселона» и «Реал» получат перевес на трансферном рынке Килиан Мбаппе и НеймарИтоги Лиги 1: титулованный ПСЖ, звездный Бен Йеддер и сенсационный «Реймс»
  • 09:49
    • Большинство футболистов РПЛ готовы продолжать сезон
  • 08:21
    • «Милан» проявляет интерес к Дзюбе
  • 01:53
    • Серена Уильямс — лучшая теннисистка последних 10 лет, Шарапова не вошла в топ-20
  • 21:29
    • «СЭ»: Миранчуками интересуется не «Барселона», а «Севилья»
  • 21:18
    • Источник: Решение о доигровке РПЛ не примут 15 мая
  • 19:47
    • ЦСКА может лишиться одного из спонсоров
  • 19:20
    • «Крылья Советов» оштрафовали голкипера на 1,4 млн рублей за критику власти
    Все новости спорта

    «Торпедо-БелАЗ» и «Копетдаг» продолжат побеждать?

    Экспресс дня 14 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 14 мая
    «Минск 2» — «Торпедо-БелАЗ 2»
    14 мая состоится поединок в туркменской Йокары-лиге, а также пройдет матч в Высшей лиге Белоруссии среди резервных составов.

    «Энергетик» — «Копетдаг»

    Йокары-лига. 8 тур

    «Энергетик» опустился на дно турнирной таблицы, имея меньше всего очков (5). Команда не выигрывает три тура подряд, уступив в двух из них. Хозяева проиграли 2:0 «Ахалу» и 0:1 «Шагадаму». Также была ничья со счетом 1:1 в матче с «Алтын Асыром».

    «Копетдаг» добрался до третьей строчки, набрав 11 очков. Команда прервала свою безвыигрышную серию победой над «Мервом» со счетом 3:1. Перед этим клуб проиграл «Шагадаму» и «Ахалу» с одинаковым результатом 1:0.

  • «Барселона» и «Реал» получат перевес на трансферном рынке
  • Насколько популярными будут обмены игроками?
  • Сегодня

    • В этом сезоне на счету хозяев только одна победа в семи турах. Кроме того, команда мало забивает. Из этого следует, что гости имеют больше шансов на успех.

    Ставка: фора 2 (0) с коэффициентом 1.44.

    «Торпедо-БелАЗ 2» — «Городея 2»

    Высшая лига — резерв. 9 тур

    «Торпедо» идет в первой половине турнирной таблицы, занимая 7 место с 14 очками. Команда неплохо себя показала, проиграв лишь в одном из пяти последних матчей чемпионата. Хозяева уступили «Минску» 3:1, но также выиграли «Славии» 0:1, «Руха» 3:2 и БАТЭ 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    Дубль «Городеи» идет на последней строчке рейтинга. Команда набрала всего один балл в восьми турах. На счету гостей 6 поражений подряд. Из последних результатов стоит выделить фиаско во встрече с «Минском» (2:3), «Рухом» (2:0) и БАТЭ (0:2).

    «Городея 2» сейчас в ужасном состоянии и показывает плохие результаты. Исходя из последних результатов обеих команд можно сделать вывод о том, что «Торпедо», скорее всего, одержит победу. Уж очень безнадежной выглядит серия гостей.

    Ставка: П1 за 1.20.

    Итоговый коэффициент — 1.73. 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Ференцварош — Залаэгерсег
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Небитчи — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.79
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 16:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Мерв — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Энергетик — Копетдаг
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.22
  • Прогноз на матч Кто выиграет Бундеслигу
  • Футбол
  • 16/05/2020 в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Альберт Селадес
  • «Валенсия» обречена с нынешними владельцем и тренером
    • 05:48 08/05/2020     Кей-лига вернулась
  • Кимчи-лига. Знакомимся с чемпионатом Кореи по футболу
    • 23:43 08/05/2020     Судьба сезона РПЛ остается в тумане
  • Надежда на авось. Будет ли доигран чемпионат России?
    • Вчера в 23:54
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    Экспресс дня 14 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
    Тоже интересно
    «Депортиво» Футбол С 0:3 к сенсации. О том, как Вальтер Пандиани разнес ПСЖ в 2001-м годуВ сезоне 2000/2001 во втором групповом раунде ЛЧ жребий свел вместе «Депортиво» и ПСЖ. Победитель в этой паре далеко не очевиден Вчера в 17:410
  • 12:22
    • «Интер» и «Ювентус» заинтересованы в услугах Тонали
  • 11:58
    • «Аэрофлот» отказался от сотрудничества с РФС
  • 11:35
    • ФИФА отменит церемонию вручения наград из-за коронавируса
    «КИ Клаксвик» — «Б36 Торсхавн» Футбол 50 человек и объятия после голов. На Фарерские острова вернулся футболФутбол в Западной Европе официально возвращается, хоть и с ограничениями Вчера в 13:030
  • Экспресс дня

  • «Торпедо-БелАЗ» и «Копетдаг» продолжат побеждать?
  • 1.73
    •
  • 12:15
    • Эмери — кандидат на пост главного тренера «Валенсии»
  • 11:11
    • Футболистку «Зенита» обокрали на 1,7 млн рублей
  • 10:56
    • Холанн: Я сосредоточен на своей игре, а не на всех этих слухах
    Неймар Футбол Неймар как недосягаемая трансферная величинаТрансферный рекорд будет держаться годами Вчера в 03:170
  • 10:21
    • Глава PFA: Футболисты не хотят быть подопытными кроликами
  • 09:30
    • Рангник выдвинул условия «Милану»
  • 08:46
    • Клубы MLS готовы доиграть сезон в Орландо
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие