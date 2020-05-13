Экспресс дня 13 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В среду, 13 мая, в чемпионате Туркмении по футболу состоятся три матча восьмого игрового дня.

«Мерв» — «Алтын Асыр»

Футбол. Чемпионат Туркмении. 8-й тур

«Мерв» с шестью набранными баллами находится на шестой строке в турнирной таблице среди восьми участников. Последнюю позицию он опережает всего лишь на один балл.

За весь первый круг коллектив одержал две домашние виктории при пяти поражениях. В прошлом туре было гостевое фиаско от «Копетдага» со счетом 1:3.

Действующий чемпион по итогам первого круга набрал 12 зачетных пунктов, которые позволяют столичному клубу находится на второй позиции, проигрывая лидеру три очка.

В минувшем игровом дне «Алтын Асыр» потерпел неожиданное поражение от «Небитчи» (0:1) на его арене. Эта неудача стала первой для «золотых» в этом сезоне.

После осечки в прошлой игре, «золотые» теперь не должны потерпеть неудачу, одолев одного из аутсайдеров первенства.

Ставка: победа «Алтын Асыра» за 1.40.

«Ашхабад» — «Шагадам»

Футбол. Чемпионат Туркмении. 8-й тур

«Ашхабад» набрал десять баллов и находится на пятой позиции, но «горожане» имеют игру в запасе, поэтому по потерянным очкам они вторые.

В своей последней встрече команда крупно проиграла в гостях «Алтын Асыру» со счетом 1:4, а перед этим выиграли три поединка подряд.

«Шагадам» после семи матчей набрал 11 зачетных пунктов, с которыми расположился на четвертой строке в турнирной таблице, уступая лидеру четыре балла.

«Приморцы» вышли победителями из своих последних трех игр, одолев с одинаковым счетом по 1:0 дома «Мерв» и «Копетдаг», а также в гостях «Энергетик».

В этом матче прогнозируем, что «Ашхабад» сможет прервать победное шествие «Шагадама». Ставим — на 1Х.

Ставка: 1Х за 1.35.

«Небитчи» — «Ахал»

Футбол. Чемпионат Туркмении. 8-й тур

«Небитчи» за первый круг набрал шесть баллов и находится на предпоследнем седьмом месте в турнирной таблице, опережая последний коллектив всего лишь на очко.

В минувшем туре «нефтяники» в родных стенах нанесли поражение действующему чемпиону «Алтын Асыру» (1:0). Этой викторией они прервали серию из четырех поражений кряду.

«Ахал» с 15 зачетными пунктами возглавляет турнирную таблицу, опережая вторую строку на три очка. При этом коллектив из Аннау имеет одну игру в запасе.

Единственную осечку в этом сезоне команда допустила в выездной игре с «Алтын Асыром», проиграв тогда со счетом 1:2. Пять других матчей были выиграны с общим результатом 10:0.

В поединке с аутсайдером, «Ахал» вполне может набрать очки по максимуму. Ставим на выигрыш гостей.

Ставка: победа «Ахала» за 1.48.

Итоговый коэффициент — 2.79. 0