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    «Алтын Асыр» сократит отставание от «Ахала»?

    Экспресс дня 13 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 13 мая
    «Алтын Асыр»
    В среду, 13 мая, в чемпионате Туркмении по футболу состоятся три матча восьмого игрового дня.

    «Мерв» — «Алтын Асыр»

    Футбол. Чемпионат Туркмении. 8-й тур

    «Мерв» с шестью набранными баллами находится на шестой строке в турнирной таблице среди восьми участников. Последнюю позицию он опережает всего лишь на один балл.

    За весь первый круг коллектив одержал две домашние виктории при пяти поражениях. В прошлом туре было гостевое фиаско от «Копетдага» со счетом 1:3.

    Действующий чемпион по итогам первого круга набрал 12 зачетных пунктов, которые позволяют столичному клубу находится на второй позиции, проигрывая лидеру три очка.

    В минувшем игровом дне «Алтын Асыр» потерпел неожиданное поражение от «Небитчи» (0:1) на его арене. Эта неудача стала первой для «золотых» в этом сезоне.

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    • После осечки в прошлой игре, «золотые» теперь не должны потерпеть неудачу, одолев одного из аутсайдеров первенства.

    Ставка: победа «Алтын Асыра» за 1.40.

    «Ашхабад» — «Шагадам»

    Футбол. Чемпионат Туркмении. 8-й тур

    «Ашхабад» набрал десять баллов и находится на пятой позиции, но «горожане» имеют игру в запасе, поэтому по потерянным очкам они вторые.

    В своей последней встрече команда крупно проиграла в гостях «Алтын Асыру» со счетом 1:4, а перед этим выиграли три поединка подряд.

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    «Шагадам» после семи матчей набрал 11 зачетных пунктов, с которыми расположился на четвертой строке в турнирной таблице, уступая лидеру четыре балла.

    «Приморцы» вышли победителями из своих последних трех игр, одолев с одинаковым счетом по 1:0 дома «Мерв» и «Копетдаг», а также в гостях «Энергетик».

    В этом матче прогнозируем, что «Ашхабад» сможет прервать победное шествие «Шагадама». Ставим — на 1Х.

    Ставка: 1Х за 1.35.

    «Небитчи» — «Ахал»

    Футбол. Чемпионат Туркмении. 8-й тур

    «Небитчи» за первый круг набрал шесть баллов и находится на предпоследнем седьмом месте в турнирной таблице, опережая последний коллектив всего лишь на очко.

    В минувшем туре «нефтяники» в родных стенах нанесли поражение действующему чемпиону «Алтын Асыру» (1:0). Этой викторией они прервали серию из четырех поражений кряду.

    «Ахал» с 15 зачетными пунктами возглавляет турнирную таблицу, опережая вторую строку на три очка. При этом коллектив из Аннау имеет одну игру в запасе.

    Единственную осечку в этом сезоне команда допустила в выездной игре с «Алтын Асыром», проиграв тогда со счетом 1:2. Пять других матчей были выиграны с общим результатом 10:0.

    В поединке с аутсайдером, «Ахал» вполне может набрать очки по максимуму. Ставим на выигрыш гостей.

    Ставка: победа «Ахала» за 1.48.

    Итоговый коэффициент — 2.79. 0

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    Экспресс дня 13 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.79
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