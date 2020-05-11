Ординар дня 11 мая. Прогнозы и ставки на футбол

11 мая в первенстве первой белорусской лиги состоится поединок лидеров.

«Локомотив» Гомель — «Крумкачы»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. Первая лига. 4-й тур

«Локомотив» Гомель и «Крумкачы» — лидеры первой белорусской лиги, которые делят между собой первое и второе место, набрав в трех турах по семь очков.

Гомельцы начали турнир с крупной домашней победы над «Химиком» (5:0), затем выиграли в дерби у ФК «Гомель» (3:2), а в третьем туре расписали мировую с «Нафтаном» (3:3) в родных стенах.

«Вороны» также начали первенство с двух викторий подряд. Сперва они разгромили дома «Гранит» (4:1), потом в гостях крупно обыграли «Химик» (4:0), а в своей последней игре сыграли вничью с ФК «Гомель» (1:1) на своей территории.

В прошлом сезоне «Локо» на своей арене был сильнее «Крумкачы» (3:1), а в Минске команды разошлись миром (1:1).

«Локомотив» на своей арене, скорее всего, обыграет гостей из столицы и поднимется на первую строку.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.25. 0