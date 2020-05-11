КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бундеслига возвращается 16 маяСделано в Германии. Как Бундеслига возвращает футбол после коронавируса Джордан ХендерсонХендерсон из дорогой пустышки стал лидером «Ливерпуля» Германия — Бельгия. Чемпионат мира 1994Пасы пяткой, комбинации, голы и транжирство. О ярком матче Германии и Бельгии на ЧМ-1994
  • 09:58
    • «Ролан Гаррос» может пройти без зрителей
  • 08:17
    • Гейтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249
  • 07:48
    • Сехудо досрочно победил Круза и объявил о завершении карьеры
  • 07:00
    • Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
  • 01:26
    • ПСЖ может продать Паредеса в «Интер»
  • 17:17
    • Бывший нападающий «Нью-Джерси» может перебраться в КХЛ
  • 15:42
    • Гоберман: Генеральный директор и совет директоров объединились против Семина
    Все новости спорта

    Выйдет ли «Локомотив» Гомель на первое место?

    Ординар дня 11 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Ординар дня 11 мая
    «Локомотив» Гомель
    11 мая в первенстве первой белорусской лиги состоится поединок лидеров.

    «Локомотив» Гомель — «Крумкачы»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. Первая лига. 4-й тур

    «Локомотив» Гомель и «Крумкачы» — лидеры первой белорусской лиги, которые делят между собой первое и второе место, набрав в трех турах по семь очков.

    Гомельцы начали турнир с крупной домашней победы над «Химиком» (5:0), затем выиграли в дерби у ФК «Гомель» (3:2), а в третьем туре расписали мировую с «Нафтаном» (3:3) в родных стенах.

    «Вороны» также начали первенство с двух викторий подряд. Сперва они разгромили дома «Гранит» (4:1), потом в гостях крупно обыграли «Химик» (4:0), а в своей последней игре сыграли вничью с ФК «Гомель» (1:1) на своей территории.

    В прошлом сезоне «Локо» на своей арене был сильнее «Крумкачы» (3:1), а в Минске команды разошлись миром (1:1).

    «Локомотив» на своей арене, скорее всего, обыграет гостей из столицы и поднимется на первую строку.

    Ставка: победа «Локомотива» за 2.25. 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Канвон — Сеул
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тайнан Сити — Университет Тайваня
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Татун — Хан Юэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Университет Мин Чуан — Ред Лайонс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тайчун Футуро — Тайпауэр
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ислочь — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Витебск — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Смолевичи — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Godsent — Movistar Riders
  • Прочие
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.24
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Локомотив Гомель — Крумкачы
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Стадионы клубов АПЛ остаются закрытыми
  • Коронавирус сильно ударит по клубам АПЛ
    • 04:30 07/05/2020     Даниэль Айяла
  • Футболист, тренер и врач. Три мнения о возобновлении сезона
    • 16:01 06/05/2020     Серия А только начинает готовиться к рестарту
  • Серия А страдает из-за действий правительства Италии
    • 03:09 06/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    Ординар дня 11 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25
    Тоже интересно
    Кей-лига вернулась Футбол Кимчи-лига. Знакомимся с чемпионатом Кореи по футболуВсе что нужно знать об одной из первых вернувшихся после пандемии COVID-19 футбольных лиг 08/05/2020 в 23:430
  • 10:54
    • Гейтжи: Не могу назвать себя чемпионом
  • 08:37
    • Ван Дейку сложно жить без футбола
  • 08:03
    • Возобновление второй Бундеслиги находится под угрозой
    Альберт Селадес Футбол «Валенсия» обречена с нынешними владельцем и тренеромЛевантийцы переживают хаос 08/05/2020 в 05:480
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Локомотив» Гомель на первое место?
  • 2.25
    •
  • 07:33
    • С 14 мая в АПЛ начнут тестировать игроков на коронавирус
  • 07:17
    • Нганну нанес Розенстрайку первое поражение в карьере
  • 01:58
    • Гончаренко: Фернандес бы идеально вписался в «Атлетико», был бы игроком основы
    «Сельта» — «Ливерпуль». Кубок УЕФА 1999/1999 Футбол Когда в Виго играли смельчаки. Как «Сельта» выбила «Ливерпуль» из Кубка УЕФА в 1998-мМногие футбольные лиги потихоньку готовятся к возобновлению, а вот о еврокубках пока не слышно, поэтому продолжим наслаждаться подвигами прошлого 08/05/2020 в 16:430
  • 01:47
    • Майоров: Если Кудашова сейчас уберут из сборной, то зачем его вообще назначали?
  • 01:11
    • Гончаренко: Главная проблема ЦСКА — не можем дожать соперника
  • 00:51
    • У хавбека «Гранады» обнаружили коронавирус
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие