Экспресс дня 10 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 10 мая, в чемпионате Белоруссии по футболу пройдут заключительные поединки восьмого игрового дня.

«Динамо» Брест — «Динамо» Минск

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 8-й тур

«Динамо» Брест пока не особо успешно защищает чемпионский титул, находясь на данный момент в турнирной таблице только на восьмой строчке, имея на счету 10 очков, отставая от лидера уже на шесть пунктов.

В минувшем туре первенства брестский коллектив на выезде разгромил аутсайдера «Белшину» со счетом 3:0, прервав тем самым серию из двух «сухих» поражений — от «Шахтера» (0:2) дома и «Витебска» (0:1) в гостях.

Минское «Динамо», которое по ходу этого чемпионата уже успело смениться тренер, идет пока только на 13 позиции, набрав в семи играх девять пунктов.

Столичная команда в прошлом игровом дне в родных стенах уступила «Слуцку» (1:2), а перед этим поочередно обыгрывала дома «Неман» (2:0) и в гостях «Смолевичи» (3:1).

Оба коллектива выглядят пока не лучшим образом, но фактор своего поля должен брестскому коллективу помочь взять хотя бы очко.

Ставка: 1Х за 1.33.

«Смолевичи» — БАТЭ

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 8-й тур

«Смолевичи», которые по итогам прошлого сезона поднялись в вышку из первой лиги, в элите белорусского футболка выступают плохо. После семи туров команда идет предпоследней с тремя очками.

В этом сезоне «смольные» пока не побеждали. В последних двух турах они уступили, поочередно потерпев фиаско в родных стенах от «Энергетика» (0:2) и минского «Динамо» (1:3), а перед этим дважды сыграли вничью.

БАТЭ, финишировавший в минувшем сезоне только вторым, на данный момент в текущем первенстве идет на четвертой строке, уступая лидеру первенства только три балла.

Начали борисовчане этот розыгрыш неудачно, проиграв два стартовых тура, но затем выиграли четыре игры при одном ничейном исходе. В прошлом игровом дне они дома одолели 3:1 «Неман».

Клуб из Борисова набрал превосходную форму и не должен иметь проблем с аутсайдером первенства, даже на его территории.

Ставка: победа БАТЭ за 1.25.

«Ислочь» — «Белшина»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 8-й тур

«Ислочь» за семь сыгранных туров набрала 12 баллов, и размещается в турнирной таблице на пятой позиции, отставая от лидера первенства на четыре очка.

Свою последнюю игру чемпионата «волки» провалили, крупно проиграв в Солигорске «Шахтеру» (0:4), а перед этим дважды выиграли в родных стенах — у «Витебска» (2:0) и «Славии» (2:1).

«Белшина», которая по итогам прошлого сезона вернулась в сильнейший дивизион, пока выступает неудачно, находясь на последнем месте, имея в копилке только два балла.

В прошлом поединке дружина из Бобруйска в родных стенах была разгромлена брестским «Динамо» со счетом 0:3, а туром ранее уступила в гостях «Слуцку» (2:3).

Матчи с участием этих команд, как правило, проходят результативно. Скорее всего, и эта игра принесет пару забитых мячей.

Ставка: ТБ 1,5 за 1.35.

Итоговый коэффициент — 2.24. 0