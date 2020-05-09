Экспресс дня 9 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 9 мая, в чемпионате Белоруссии по футболу пройдут два матча восьмого тура, а в чемпионате Фарерских островов состоится первый игровой день.

«Славия» — «Торпедо-БелАЗ»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 8-й тур

Перед стартом восьмого тура, «Славия» находится на седьмой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету десять баллов, уступая три очка третьей позиции.

В минувшем туре «славяне» на выезде переиграли «Витебск» со счетом 3:2. Этой викторией они прервали 3-матчевую безвыигрышную серию, где было два поражения и одна ничья.

«Торпедо-БелАЗ» с 14 набранными очками по итогам семи туров расположился на второй строке в турнирной таблице, проигрывая лидеру первенства два пункта.

На данный момент у «автозаводцев» 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой они дважды выиграли и столько же встреч свели вничью. В прошлом туре была выездная виктория над «Минском» — 5:2.

Оба коллектива демонстрируют неплохую реализацию. Думаем, что и в этой игре на двоих они забьют парочку мячей.

Ставка: ТБ 1,5 за 1.40.

«Неман» — «Рух» Брест

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 8-й тур

«Неман» с 8 зачетными пунктами идет на 14-й позиции в турнирной таблице. Зону вылета клуб из Гродно опережает на пять пунктов, от шестой позиции его отделяет всего лишь одна виктория.

В прошлом туре первенства «олени» на выезде потерпели фиаско от БАТЭ со счетом 1:3, а ранее они в родных стенах разгромили «Энергетик-БГУ» — 3:0.

Новичок элитного дивизиона по итогам семи туров набрал девять баллов, с которыми расположился на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.

Клуб из Бреста не проигрывает уже в четырех матчах подряд, но в этом отрезке он трижды сыграл вничью и раз победил. В прошлом туре была домашняя мировая с «Городеей» (1:1).

Команды не блещут результативностью, зачастую играя по «низам». Скорее всего, и этот поединок будет также не «меньше».

Ставка: ТМ 2,5 за 1.42.

«ХБ Торсхавн» — «ЭБ/Стреймур»

Футбол. Чемпионат Фарерских островов. 1-й тур

«ХБ Торсхавн» минувшее первенство завершил на четвертой строке и выиграл национальный Кубок. В 27 матча «красно-черные» выиграли 15 встреч, шесть раз сыграли вничью и столько же игр проиграли.

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Еще два месяца тому назад ХБ провел первый официальный матч, где проиграл по пенальти в Суперкубке страны действующему чемпиону «КИ Клаксвик» (1:1, пен. 4:5).

«ЭБ/Стреймур» закончил прошлый чемпионат на предпоследнем девятом месте в турнирной таблице, выиграв только пять встреч из 27 при трех ничьих и 19 поражениях.

За последние два сезона «ХБ Торсхавн» неизменно обыгрывал «ЭБ/Стреймур». При этом пять из шести викторий были добыты «всухую». Вполне возмочно, что и в этом матче хозяева победят и не пропустят.

Ставка: «ХБ Торсхавн» победит и не пропустит за 1.97.

Итоговый коэффициент — 3.91. 0