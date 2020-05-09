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    «Славия» и «Торпедо-БелАЗ» забьют пару голов?

    Экспресс дня 9 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 9 мая
    «Торпедо-БелАЗ»
    В субботу, 9 мая, в чемпионате Белоруссии по футболу пройдут два матча восьмого тура, а в чемпионате Фарерских островов состоится первый игровой день.

    «Славия» — «Торпедо-БелАЗ»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 8-й тур

    Перед стартом восьмого тура, «Славия» находится на седьмой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету десять баллов, уступая три очка третьей позиции.

    В минувшем туре «славяне» на выезде переиграли «Витебск» со счетом 3:2. Этой викторией они прервали 3-матчевую безвыигрышную серию, где было два поражения и одна ничья.

    «Торпедо-БелАЗ» с 14 набранными очками по итогам семи туров расположился на второй строке в турнирной таблице, проигрывая лидеру первенства два пункта.

    На данный момент у «автозаводцев» 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой они дважды выиграли и столько же встреч свели вничью. В прошлом туре была выездная виктория над «Минском» — 5:2.

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    • Оба коллектива демонстрируют неплохую реализацию. Думаем, что и в этой игре на двоих они забьют парочку мячей.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.40.

    «Неман» — «Рух» Брест

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 8-й тур

    «Неман» с 8 зачетными пунктами идет на 14-й позиции в турнирной таблице. Зону вылета клуб из Гродно опережает на пять пунктов, от шестой позиции его отделяет всего лишь одна виктория.

    В прошлом туре первенства «олени» на выезде потерпели фиаско от БАТЭ со счетом 1:3, а ранее они в родных стенах разгромили «Энергетик-БГУ» — 3:0.

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    Новичок элитного дивизиона по итогам семи туров набрал девять баллов, с которыми расположился на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.

    Клуб из Бреста не проигрывает уже в четырех матчах подряд, но в этом отрезке он трижды сыграл вничью и раз победил. В прошлом туре была домашняя мировая с «Городеей» (1:1).

    Команды не блещут результативностью, зачастую играя по «низам». Скорее всего, и этот поединок будет также не «меньше».

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.42.

    «ХБ Торсхавн» — «ЭБ/Стреймур»

    Футбол. Чемпионат Фарерских островов. 1-й тур

    «ХБ Торсхавн» минувшее первенство завершил на четвертой строке и выиграл национальный Кубок. В 27 матча «красно-черные» выиграли 15 встреч, шесть раз сыграли вничью и столько же игр проиграли.

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    Еще два месяца тому назад ХБ провел первый официальный матч, где проиграл по пенальти в Суперкубке страны действующему чемпиону «КИ Клаксвик» (1:1, пен. 4:5).

    «ЭБ/Стреймур» закончил прошлый чемпионат на предпоследнем девятом месте в турнирной таблице, выиграв только пять встреч из 27 при трех ничьих и 19 поражениях.

    За последние два сезона «ХБ Торсхавн» неизменно обыгрывал «ЭБ/Стреймур». При этом пять из шести викторий были добыты «всухую». Вполне возмочно, что и в этом матче хозяева победят и не пропустят.

    Ставка: «ХБ Торсхавн» победит и не пропустит за 1.97.

    Итоговый коэффициент — 3.91. 0

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    Экспресс дня 9 мая. Прогнозы и ставки на футбол . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.91
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