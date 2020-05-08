Экспресс дня 8 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 8 мая, в чемпионате Белоруссии по футболу пройдут два матча восьмого игрового дня, а в Южной Корее состоится стартовый поединок первенства.

«Слуцк» — «Энергетик-БГУ»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 8-й тур

«Слуцк» в турнирной таблице первенства находится на первой позиции, имея на своем счету 16 очков в активе и отрывом от ближайшего преследователя, «Торпедо-БелАЗ» в два балла.

Коллектив смог выиграть три последние встречи чемпионата. На выезде были повержены по 2:1 «Шахтер» и минское «Динамо», а в родных стенах «Белшина» (3:2). Всего беспроигрышная серия состоит из пяти игр, где пять были победными.

«Энергетик» с 12 зачетными пунктами расположился на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая лидеру первенства четыре очка.

Начали турнир «студенты» с трех викторий кряду, затем выдали такую же серию из поражений, которую прервали в минувшем туре, переиграв в гостях «Смолевичи» (2:0).

Оба коллектива демонстрируют неплохую результативность. Думаем, что и в этой встрече команды порадуют голами.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.52.

«Городея» — «Минск»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 8-й тур

«Городея» прошлый чемпионат Белоруссии завершила в середине турнирной таблицы, и в текущем первенстве выступает пока аналогично. С десять баллами она занимает десятую строчку.

В минувшем туре первенства «желто-красные» в Бресте разошлась миром с «Рухом» (1:1), а перед этим было поражение в родных стенах от БАТЭ (0:2). Отметим, что за семь игр команда пропустила лишь шесть мячей.

На счету «Минска» находится девять набранных очков, с которыми столичный коллектив идет на 12 строке в турнирной таблице чемпионата.

В предыдущем поединке «горожане» на своем поле крупно уступили «Торпедо-БелАЗ» (2:5), а туром ранее одолели в Мозыре «Славию» (3:1), прервав т.с. серию из трех поражений подряд. В текущем турнире «Минск» еще не играл вничью.

Прогнозируем, что на своей арене «Городея» не уступит нестабильному противнику.

Ставка: 1Х за 1.53.

«Чонбук» — «Сувон»

Футбол. Чемпионат Южной Кореи. 1-й тур

«Чонбук» стал победителем первенства, опередив только по дополнительным показателям второй «Ульсан». Регулярное первенство команда завершила на второй позиции.

До вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, «Чонбук» успел провести два матча в азиатской Лиге чемпионов. Сперва коллектив уступил японской «Йокогаме» (1:2), а затем сыграл вничью с австралийским «Сиднеем» (2:2).

Прошлый сезон «Сувон» в регулярном первенстве занял восьмое место место, из-за чего пришлось играть за сохранение прописки, где команда стала второй в шестерке группе вылета.

«Сувон» также провел два поединка в азиатской Лиге чемпионов, потерпев там два поражения подряд, уступив японскому «Кобе» (0:1) и «Джохору» из Малайзии (1:2).

В прошлом сезоне «Чонбук» выиграл две игры из трех у «Сувона» при одной ничьей. Ожидаем, что это первенство чемпион начнет с виктории.

Ставка: победа «Чонбука» за 1.69.

Итоговый коэффициент — 3.93. 0