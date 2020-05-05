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    «Ахал» не отдаст первую строку?

    Ординар дня 5 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Ординар дня 5 мая
    «Ахал»
    Во вторник, 5 мая, в чемпионате Туркменистана по футболу пройдет заключительный поединок шестого тура.

    «Ахал» — «Энергетик»

    Футбол. Чемпионат Туркменистана. 6-й тур

    «Ахал» с 12 набранными очками после пяти туров находится на первой строке в турнирной таблице чемпионата Туркменистана. Ближайший преследователь находится на расстоянии двух баллов.

    Клуб из города Аннау просто блестяще провел четыре стартовые поединка первенства, победив во всех этих встречах при этом сохранив свои ворота на замке, забив в них восемь голов.

    И только в своей последней игре коллектив допустил первую осечку в сезоне, уступив на выезде действующему чемпиону «Алтын Асыру» со счетом 1:2.

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    • «Энергетик» по итогам пяти игровых дней находится на пятой позиции,имея в своей копилке пять зачетных пунктов, опережая последнюю восьмую строку всего на два очка.

    У коллектива из Туркменбаши пока в этом чемпионате лишь одна виктория, добытая на выезде над «Небитчи» (2:1). Еще было по две ничьи и поражения, разница мячей за все игры составила 3:4.

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    В прошлом сезоне «Ахал» выиграл обе игры у «Энергетика» в родных стенах (4:0 и 1:0), а в Туркменбаши один матч завершил мировым исходам (1:1), а в другом проиграл (0:1).

    «Ахал» в родных стенах удачно играет с предстоящим противника, так что думаем викторию вновь добудут хозяева. И вполне возможно, что поединок будет более-менее результативным. 0

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