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    Одержит ли «Алтын Асыр» третью победу в сезоне?

    Экспресс дня 4 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 4 мая
    «Алтын Асыр»
    В понедельник, 4 мая, в чемпионате Туркменистана по футболу пройдут три поединка шестого игрового дня.

    «Алтын Асыр» — «Ашхабад»

    Футбол. Чемпионат Туркменистана. 6-й тур

    «Алтын Асыр» в минувшем сезоне в очередной раз стал чемпионом Туркменистана, опередив второе место на девять очков. В этом первенстве в пяти сыгранных турах «золотые» обходилась без поражений, трижды сыграв вничью и дважды победив.

    Обе виктории были добыты в родных стенах, где они оказались сильней «Мерва» (2:0) и «Ахала» (2:1). С девятью пунктами команда идет третьей в турнирной таблице.

    «Ашхабад», закончивший прошлый чемпионат только на шестом месте, в текущем первенстве с 10 очками находится на второй позиции, уступая два пункта лидеру.

    На данный момент у «зелено-белых» 3-матчевая выигрышная серия. В этот период на выезде по 1:0 были повержены «Энергетик» и «Мерв», а также неделю назад в родных стенах был разгромлен «Небитчи» (5:2).

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    • «Алтын Асыр» выиграл шесть очных противостояний из восьми последних. Думаем, что и на этот раз «золотые» будут праздновать викторию.

    Ставка: победа «Алтын Асыра» за 1.40.

    «Мерв» — «Небитчи»

    Футбол. Чемпионат Туркменистана. 6-й тур

    В прошлом чемпионате «Мерв» финишировал на последнем восьмом месте, добившись только двух викторий за 28 поединков турнира. В этом первенстве команда также идет последней, имея три очка на своем счету.

    Старт выдался для коллектива удачным, в первом туре был обыгран «Энергетик» (1:0), но затем случилось четыре «сухих» поражения подряд.

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    «Небитчи» в минувшем туркменском первенстве стал предпоследним, обойдя только нынешнего соперника, а в этом чемпионате имеет столько же очков, как и «Мерв».

    Команда одержала одну победу, переиграв в родных стенах во втором туре «Шагадам» (1:0). Четыре другие встречи были проигрышными. В минувшем туре был разгром от «Ашхабада» (2:5) в гостях.

    «Мерв» на своем поле в целом неплохо играет с «Небитчи». Наверняка, в предстоящем матче гости вправе могут рассчитывать на очки.

    Ставка: 1Х за 1.33.

    «Шагадам» — «Копетдаг»

    Футбол. Чемпионат Туркменистана. 6-й тур

    «Шагадам» в прошедшем сезоне стал бронзовым призером туркменского первенства, отстав при этом от второй строчки только на два очка. В этом сезоне «приморцы» после пяти туров идут шестыми.

    В минувшем туре они дома одолели аутсайдера «Мерв» (1:0). Эта виктория стала для команды первой в сезоне, также они прервали 4-матчевую безвыигрышную серию.

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    • «Копетдаг» в предыдущем чемпионате занял четвертую позицию, намного отстав от третьей строки. В этом первенстве столичный коллектив с 8 очками идет четвертым, уступая второму месту всего два балла.

    В первых четырех турах коллектив по два раза расходился миром и одерживал виктории, а неделю назад прервал серию без поражений, уступив в родных лидеру чемпионата «Ахалу» со счетом 0:1.

    Оба коллектива не особо радуют результативностью, скорее всего, и в этом поединке забитых мячей будет мало.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.49.

    Итоговый коэффициент — 2.77. 0

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    Экспресс дня 4 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.77
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