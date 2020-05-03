Экспресс дня 3 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 3 мая, в белорусском первенстве состоятся заключительные матчи седьмого игрового дня.

«Белшина» — «Динамо» Брест

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 7-й тур

«Белшина» по итогам прошлого сезона смогла повысится в классе, но в высшем дивизионе команда из Бобруйска после шести туров идет последней, набрав всего два очка.

Мировые коллектив расписал в гостях с «Неманом» (1:1) и дома со «Смолевичами» (1:1), после чего проиграл на выезде «Слуцку» со счетом 2:3, пропустив решающий гол в самой концовке поединка.

«Динамо», ставшее чемпионом в прошлом сезоне, в текущем первенстве идет пока только на 14-й строке, имея в своей копилке лишь семь очков и опережает зону вылета на четыре пункта.

В середине недели клуб из Бреста проиграл на выезде солигорскому «Шахтеру» (2:4) в полуфинале Кубка страны, но по сумме двух встреч «Динамо» сумело пробраться в финал. В чемпионате «сине-белые» уступили в двух последних играх — тем же «горнякам» (0:2) дома и «Витебску» (0:1) в гостях.

Коллектив из Бобруйска очень слабо выглядит в элите, и вряд ли ему даже в родных стенах по силам устоять против кризисного чемпиона.

Ставка: победа «Динамо» за 1.64.

БАТЭ — «Неман»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 7-й тур

БАТЭ, ставший в прошлом сезоне вторым, в текущем первенстве пока идет четвертым, имея в своем активе десять набранных баллов, что на три меньше, чем у лидера.

Накануне клуб из Борисова в ответном матче полуфинала Кубка страны одолел дома «Славию» (2:0), и пробился в финал. Этот поединок продлил беспроигрышную серию «сине-желтых» до пяти матчей, где они даже не пропускали, выиграв в четырех из них.

«Неман» прошлый чемпионат завершил в середине турнирной таблице, а в текущем первенстве после шести сыгранных туров с восемью очками занимая десятую позицию.

В прошлом поединке чемпионата клуб из Гродно в родных стенах разгромил «Энергетик» со счетом 3:0, тем самым прервав 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой он дважды проигрывал.

БАТЭ набрал превосходную форму и на своей арене должен легко разобраться с соперником, который не особо уверенно чувствует себя вне родных стен.

Ставка: победа БАТЭ с форой (-1) за 1.63.

«Шахтер» Солигорск — «Ислочь»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 7-й тур

«Шахтер», ставший в прошлом сезоне бронзовым призером, по итогам шести туров этого чемпионата смог заработать только восемь очков, которые позволяют солигорцам занимать в таблице 11 позицию.

«Горняки» свои две последние игры провели против брестского «Динамо», выиграв обе встречи. Сперва они в рамках первенства одолели чемпиона в гостях (2:0), а затем дома в рамках ответного матча полуфинала Кубка страны добился победы со счетом 4:2, но пробраться в финал не смогли.

«Ислочь» с 12 очками после шести игровых дней находится на втором месте, отставая от первой позиции всего лишь на один балл. Отметим, что «волки» играют пока бескомпромиссно.

В двух последних турах первенства они добились двух домашних викторий, поочередно одолев «Славию» из Мозыря (2:1) и «Витебск» (2:0) в минувшем игровом дне.

Две виктории над действующим чемпионом должны придать «горнякам» уверенности, поэтому в этой встрече ставим на викторию солигорцев.

Ставка: победа «Шахтера» за 1.62.

Итоговый коэффициент — 4.33. 0