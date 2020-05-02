Экспресс дня 2 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 2 мая, состоятся очередные матчи в Высшей лиге чемпионата Белоруссии.

«Динамо» Минск — «Слуцк»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 7-й тур

После шести туров динамовцы идут девятыми, набрав девять очков. Команда имеет серию из двух побед подряд, да и вообще выиграла три из четырех поединков нового сезона Высшей лиги.

Единственное поражение состоялось против «Городеи» (0:1). При этом со счетом 2:0 были обыграны «Торпедо БелАЗ» и «Неман», а в прошлом туре — «Смолевичи» (3:1).

«Слуцк» весьма неожиданно выбился в лидеры турнира. Команда набрала 13 очков, одержав три победы при одной ничье в последних четырех турах.

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После поражения от «Динамо-Брест» (2:3), «Слуцк» расписал ничью с «Витебском» (1:1) и обыграл солигорский «Шахтер» (2:1), а в прошлом туре — «Белшину» (3:2).

Лидер выиграл оба матча на выезде в этом сезоне, но даже против «Белшины» были проблемы, поэтому здесь большую роль сыграло везение. «Динамо» постарается взять три очка в домашней игре и, скорее всего, ей это удастся.

Ставка: победа «Динамо» за 1.63.

«Рух» Брест — «Городея»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 7-й тур

«Рух» — новичок Высшей лиги, который пока адаптируется к уровню элитного дивизиона, набрав 8 очков и занимая 12-е место в таблице.

В последних трех турах команда не проигрывала. Сначала удалось обыграть «Минск» (1:0), а затем были две ничьи на выезде со «Славией» и «Торпедо» (оба раза — 0:0).

«Городея» набрала 9 очков и занимает шестое место в чемпионате, но плотность высока, поэтому есть риск в итоге оказаться даже возле зоны вылета.

«Желто-красные» начали сезон с двух поражений, но затем перекрыли их тремя подряд победами со счетом 1:0 — над «Белшиной», «Энергетиком-БГУ» и минским «Динамо». В прошлом туре было поражение от БАТЭ — 0:2.

Очевидно, что обе команды не слишком часто радуют своих болельщиков голами, поэтому ожидаем, что игра будет не самой результативной.

Ставка: тотал матча меньше 2,5 гола за 1.41.

«Минск» — «Торпедо-БелАЗ»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 7-й тур

«Минск» занимает восьмое место в чемпионате, набрав 9 очков. Сезон «горожане» открыли двумя победами — над «Белшиной» (3:1) и «Динамо» (3:2). Затем были три подряд поражения.

В этой серии «красно-белые» оказались слабее «Энергетика» (0:2) в гостях, БАТЭ (0:3) дома и «Руха» (0:1) в Бресте. Прервать ее удалось в гостях у «Славии» — 3:1.

«Торпедо» имеет 11 очков и замыкает топ-3 в таблице, отставая от лидера всего на два очка.

У «автозаводцев» также были две победы на старте — над «Шахтером» и «Белшиной» (оба раза — 1:0). В третьем туре команда уступила минскому «Динамо» (0:2), после чего переиграла «Энергетик» (2:0) и дважды сыграла вничью — с БАТЭ (0:0) и «Рухом» (0:0).

«Минск» проиграл предстоящему сопернику на своем поле в последний раз еще пять лет назад. Вряд ли «Торпедо» сможет добыть победу и сейчас.

Ставка: «Минск» не проиграет за 1.47.

Итоговый коэффициент — 3.37. 0