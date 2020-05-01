КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар провел хороший сезон в ПСЖЛига 1 завершена, но не вопросы За финалом в Великобритании наблюдали 28,5 млн телезрителейФинал Кубка Англии-1970. Самая брутальная игра в истории английского футбола Энрико Кьеза«Крестоносцы» бились за Москву. Звездная «Парма» одолела «Атлетико» в Кубке УЕФА 1998/1999
  • 10:13
    • Моуринью: Скучаю по миру, который был прежде
  • 09:46
    • «Барселона» нашла альтернативу Лаутаро Мартинесу
  • 09:14
    • СМИ: Вернер откажет «Баварии» ради «Ливерпуля»
  • 08:54
    • СМИ: «Салават Юлаев» утвердил нового главного тренера
  • 08:13
    • Брызгалов — самый неординарный российский игрок в НХЛ
  • 22:16
    • Упамекано продолжит выступать за «Лейпциг»
  • 21:37
    • «Торпедо» заключило новый контракт с главным тренером
    Все новости спорта

    Прервет ли «Энергетик-БГУ» серию неудач против новичка элиты?

    Ординар дня 1 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Ординар дня 1 мая
    «Энергетик-БГУ» потерпел три поражения подряд
    В пятницу, 1 мая, состоится матч-открытие седьмого тура чемпионата Белоруссии по футболу, в котором «Смолевичи» будут принимать «Энергетик-БГУ».

    «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 7-й тур

    «Смолевичи» — команда-новичок чемпионата, которая пошла на повышение, но пока адаптироваться в элите ей не удалось — 15-е место и три очка в активе.

    «Смольные» все еще не могут победить, сыграв трижды вничью при трех поражениях. Зато один из мировых исходов — с действующим чемпионом «Динамо-Брест» (1:1). Еще два — с «Белшиной» (1:1) и солигорским «Шахтером» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом туре состоялось третье поражение от минского «Динамо» — 1:3. До этого были неудачи против «Ислочи» (0:1) и «Витебска» (0:1). Две ничьи команда добыла на выезде. Любопытно, что «Смолевичи» должны были играть в гостях предстоящий поединок, но команды решили обменяться ролями, а игра состоится в Борисове.

    Перед седьмым туром «Энергетик» набрал девять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице с отставанием от лидера в четыре очка.

    Команда ярко начала сезон, одержав три победы подряд. Тогда казалось, что это новый претендент на участие в чемпионской гонке, ведь в том числе удалось уверенно победить БАТЭ — 3:1.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Однако затем что-то у клуба из Минска сломалось и наступила абсолютная полоса неудач из трех поражений от «Торпедо» (0:2), «Городеи» (0:1), а в прошлом туре — от «Немана» (0:3). Последняя игра окончательно показала, что от стартового подъема не осталось и следа.

    Статистика говорит о том, что коллектив в этом сезоне на выезде один раз победил и дважды проиграл, разница мячей — 1:5.

    Последний матч между двумя командами состоялся еще в 2017-м году на уровне первой лиги. Тогда «Смолевичи» победили со счетом 1:0, но с тех пор многое изменилось.

    «Энергетики» сейчас выглядят куда более предпочтительно в плане уровня игроков, несмотря на серию из трех поражений подряд. Ожидаем, что команда ее прервет против аутсайдера, поэтому предлагаем поставить на то, что «Энергетик-БГУ» победит с форой 0 за 1.71.

    При этом соперники все равно не слишком далеки друг от друга, а «Смолевичи» постараются добыть результат, действуя вторым номером, поэтому большого количества голов ждать не стоит. Оптимальный вариант — тотал матча меньше 2 голов за 1.88.

    Есть еще один вариант, но здесь присутствует риск. Вполне вероятна ничья, поэтому можно взять ее за 3.05. 0

  • На что ставить в Бетсити?
  •
  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.52
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Triumph — Evil Geniuses
  • Прочие
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  1.90
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Смолевичи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Послезавтра в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «МЮ» — «Реал». Лига чемпионов 2002/2003
  • «Я никогда не забуду эту ночь». О хет-трике Роналдо на «Олд Траффорд» в 2003-м году
    • 11:34 26/04/2020     «Барселона» станет чемпионом в случае досрочного завершения сезона
  • Что сделает Примера с завершением сезона
    • 03:20 26/04/2020     Давид Луис
  • Перезагрузка АПЛ. Работа по возобновлению сезона наращивает обороты
    • 13:15 28/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    Ординар дня 1 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» пока не может оформить свое чемпионство Футбол Нет смысла завершать сезон АПЛ ради самого завершенияВозвращение лиги рискованно и неуместно Вчера в 05:360
  • 10:58
    • Главный тренер «Фламенго» может возглавить «Ньюкасл»
  • 10:47
    • «Севилья» поборется за форварда «Рейнджерс»
  • 10:28
    • «Интер» ведет переговоры по Мертенсу
    Стивен Джеррард Футбол Им не удалось. Сборная звезд АПЛ, которые не стали чемпионамиМногие знаменитые игроки так и не сумели достичь вершины, выступая в Англии 28/04/2020 в 23:360
  • Экспресс дня

  • Прервет ли «Энергетик-БГУ» серию неудач против новичка элиты?
  • 1.71
    •
  • 09:58
    • «Фиорентина» хочет подписать полузащитника «Милана»
  • 09:29
    • «Барселона» совершит обмен защитниками с «Манчестер Сити»
  • 08:43
    • Почеттино надеется однажды вернуться в «Тоттенхэм»
    Томас Мюллер Футбол УЕФА за здравый смысл. Лиги сами должны решить, как завершить сезонПервым примером для остальных может стать чемпионат Нидерландов Вчера в 00:470
  • 08:31
    • Cусо был близок к переходу из «Милана» в «Интер»
  • 20:58
    • Президент ЦСКА инициировал голосование по повышению потолка зарплат КХЛ
  • 20:17
    • Брестское «Динамо» вышло в финал Кубка Белоруссии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие