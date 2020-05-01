Ординар дня 1 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 1 мая, состоится матч-открытие седьмого тура чемпионата Белоруссии по футболу, в котором «Смолевичи» будут принимать «Энергетик-БГУ».

«Смолевичи» — «Энергетик-БГУ»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 7-й тур

«Смолевичи» — команда-новичок чемпионата, которая пошла на повышение, но пока адаптироваться в элите ей не удалось — 15-е место и три очка в активе.

«Смольные» все еще не могут победить, сыграв трижды вничью при трех поражениях. Зато один из мировых исходов — с действующим чемпионом «Динамо-Брест» (1:1). Еще два — с «Белшиной» (1:1) и солигорским «Шахтером» (0:0).

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В прошлом туре состоялось третье поражение от минского «Динамо» — 1:3. До этого были неудачи против «Ислочи» (0:1) и «Витебска» (0:1). Две ничьи команда добыла на выезде. Любопытно, что «Смолевичи» должны были играть в гостях предстоящий поединок, но команды решили обменяться ролями, а игра состоится в Борисове.

Перед седьмым туром «Энергетик» набрал девять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице с отставанием от лидера в четыре очка.

Команда ярко начала сезон, одержав три победы подряд. Тогда казалось, что это новый претендент на участие в чемпионской гонке, ведь в том числе удалось уверенно победить БАТЭ — 3:1.

Однако затем что-то у клуба из Минска сломалось и наступила абсолютная полоса неудач из трех поражений от «Торпедо» (0:2), «Городеи» (0:1), а в прошлом туре — от «Немана» (0:3). Последняя игра окончательно показала, что от стартового подъема не осталось и следа.

Статистика говорит о том, что коллектив в этом сезоне на выезде один раз победил и дважды проиграл, разница мячей — 1:5.

Последний матч между двумя командами состоялся еще в 2017-м году на уровне первой лиги. Тогда «Смолевичи» победили со счетом 1:0, но с тех пор многое изменилось.

«Энергетики» сейчас выглядят куда более предпочтительно в плане уровня игроков, несмотря на серию из трех поражений подряд. Ожидаем, что команда ее прервет против аутсайдера, поэтому предлагаем поставить на то, что «Энергетик-БГУ» победит с форой 0 за 1.71.

При этом соперники все равно не слишком далеки друг от друга, а «Смолевичи» постараются добыть результат, действуя вторым номером, поэтому большого количества голов ждать не стоит. Оптимальный вариант — тотал матча меньше 2 голов за 1.88.

Есть еще один вариант, но здесь присутствует риск. Вполне вероятна ничья, поэтому можно взять ее за 3.05. 0