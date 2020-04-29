Экспресс дня 29 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

В среду, 29 апреля, в Кубке Белоруссии пройдут ответные поединки 1/2 финала, а в Никарагуа состоятся вторые матчи в полуфиналах плей-офф.

БАТЭ — «Славия» Мозырь

Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. Ответный матч

БАТЭ в этом году уже прошел одну стадию Кубка. В четвертьфинале клуб из Борисова дважды обыграл минское «Динамо», но в первом поединке этого раунда в гостях уступил «Славии» (0:1).

В чемпионате страны «желто-синие» с 10 очками после шести туров идут четвертыми в турнирной таблице, проигрывая лидеру три пункта. На выходных они на выезде одержали победу над «Городеей» со счетом 2:0.

«Славия» на предыдущей стадии легко прошла перволиговый «Дняпро», дважды разгромив своего оппонента по 3:0.

В чемпионате страны «славяне» пока расположились на 13-й позиции, опережая на четыре пункта зону вылета. В двух последних турах первенства они поочередно проиграли в гостях «Ислочи» (1:2) и в родных стенах «Минску» (1:3).

БАТЭ понемногу входит в сезон и уже приблизился к лидерам первенства. Прогнозируем, что «славян» дома борисовчане точно обыграют.

Ставка: победа БАТЭ в основное время за 1.35.

«Шахтер» Солигорск — «Динамо» Брест

Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. Ответный матч

«Шахтер» на четвертьфинальной стадии прошел «Торпедо-БелАЗ», дважды переиграв «автозаводцев» (2:0 и 1:0). А первый матч нынешнему противнику проиграл на выезде — 0:2.

В чемпионате же страны «горняки» идут только 11, имея в копилке восемь баллов. В последнем сыгранном матче они в гостях переиграли предстоящего оппонента со счетом 2:0.

«Динамо» в четвертьфинале не без проблем прошло «Ислочь», сломив сопротивление оппонента только в серии пенальти, завершив оба матча по 0:0.

В чемпионате страны команда из Бреста после шести туров идет в турнирной таблице с семью баллами лишь 14-й. Действующий чемпион проиграл свои две последние игры: в гостях «Витебску» (0:1) и дома предстоящему сопернику (0:2).

«Шахтеру» нужно отыгрывать гандикап в два мяча, поэтому хозяева бросятся с первых минут отыгрывать негативную фору. Наверняка от этого поединка стоит ждать результативности.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.64.

«Манагуа» — «Ферретти»

Футбол. Чемпионат Никарагуа. 1/2 финала плей-офф. Ответный матч

«Манагуа» регулярную часть чемпионата завершила на первой строчке, обойдя ближайшего преследователя на семь очков, проиграв лишь два матча из 18. При этом столичный клуб стал самым результативным в первенстве, забив 33 мяча.

На данный момент у «сине-желтых» 13-матчевая безвыигрышная серия, где восемь встреч были выигрышными. В первом поединке полуфинала команды на поле «Ферретти» сыграли вничью 0:0.

«Ферретти» в регулярном первенстве финишировал на четвертой позиции. За 18 встреч команда уступила в шести поединках при девяти победах, продемонстрировав неплохую результативность (31 мяч).

В плей-офф «красно-черные» стартовали с четвертьфинала, где в родных стенах разгромили «Халапу» со счетом 5:1.

«Манагуа» очень сильно играет дома, не выиграв только один матч в сезоне. Скорее всего, столичный клуб продолжит эту тенденцию.

Ставка: победа «Манагуа» в основное время за 1.63.

Итоговый коэффициент — 3.60. 0