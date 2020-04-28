Ординар дня 28 апреля. Прогнозы и ставки на баскетбол

Во вторник, 28 апреля, состоится пятый поединок финальной серии чемпионата Тайваня по баскетболу.

«Тайвань Бир» — «Юйлонь Динос»

Баскетбол. Чемпионат Тайваня. Финал. 5-й матч

После четырех матчей финальной серии счет в этом противостоянии пока равный — 2:2. Первые два поединка решающего противостояния выиграли «динозавры». Сперва они одолели «пивоваров» в их логове (88:83), а затем выиграли и дома — 89:83.

И только в третьей игре победитель регулярного первенства смог сократить отставание, переиграв своего оппонента в родных стенах со счетом 94:74.

Четвертая встреча также принесла викторию «Тайвань Бир», позволившая сравнять результат в серии. На этот раз «панды» выиграли в гостях — 90:82.

По итогам регулярки «Тайвань Бир» занял первое место. На втором этапе турнира команда добыла 14 при двух поражениях. «Юйлонь Динос» завершил второй этап регулярного сезона на третьей строке, победив в семь играх при девять фиаско.

В этом регулярном сезоне команды провели между собой восемь встреч, где шесть матчей выиграли «пивовары» и в двух играх виктории праздновал «Юйлонь Динос».

После провального старта в финальной серии, «Тайвань Бир» затем наладил свою игру и сравнял счет в серии. По всей видимости, «пивовары» и дальше продолжат побеждать. Ставим на викторию хозяев с небольшой форой.

Пока все игры в противостоянии заканчивались на тотал больше 166,5. Прогнозируем, чтои этот поединок будет «верховым». 0